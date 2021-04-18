Рассекречена внешность предвестника электрической Audi A6

Во внешности новинки можно подметить ряд элементов, прежде не использовавшихся в серийных моделях или концептах марки. Например, это очень узкие фары и сильно растянутые фонари, между которых размещён логотип Audi с подсветкой. В то же время доминирующим элементом передней части стала большая деталь характерной формы, напоминающая решётку радиатора.

Ещё можно заметить, что прототип лишён дверных ручек и боковых зеркал заднего вида — их роль выполняют камеры. Судя по изображениям, A6 e-tron — пятидверка. Снимков салона пока нет.

Технические подробности о лифтбеке отсутствуют. Предполагается, что основой для него стала новая платформа PPE (Premium Platform Electric), разработанная совместными усилиями Audi и Porsche. Она послужит базой для относительно больших электрокаров, в число которых войдут кроссоверы Q6 и электроверсия Porsche Macan.