Рассекречена внешность предвестника электрической Audi A6
Михаил Кондратьев
На портале cochespias.net появились изображения нового концепта Audi, который служит предвестником электрической версии модели A6 — A6 e-tron. Прототип получил оригинальный дизайн и выглядит почти серийным. Официальная премьера состоится на Шанхайском автосалоне 19 апреля.
Во внешности новинки можно подметить ряд элементов, прежде не использовавшихся в серийных моделях или концептах марки. Например, это очень узкие фары и сильно растянутые фонари, между которых размещён логотип Audi с подсветкой. В то же время доминирующим элементом передней части стала большая деталь характерной формы, напоминающая решётку радиатора.
Ещё можно заметить, что прототип лишён дверных ручек и боковых зеркал заднего вида — их роль выполняют камеры. Судя по изображениям, A6 e-tron — пятидверка. Снимков салона пока нет.
Технические подробности о лифтбеке отсутствуют. Предполагается, что основой для него стала новая платформа PPE (Premium Platform Electric), разработанная совместными усилиями Audi и Porsche. Она послужит базой для относительно больших электрокаров, в число которых войдут кроссоверы Q6 и электроверсия Porsche Macan.
Сегодня в электрической линейке компании есть кроссовер e-tron в двух кузовах, две версии паркетника Q4 и спорткар e-tron GT. К середине десятилетия Audi планирует вывести на рынок до двух десятков электромобилей: в 2025 году треть всех продаж компании должны составлять батарейные модели.