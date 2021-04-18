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Рассекречена внешность предвестника электрической Audi A6

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Михаил Кондратьев

На портале cochespias.net появились изображения нового концепта Audi, который служит предвестником электрической версии модели A6 — A6 e-tron. Прототип получил оригинальный дизайн и выглядит почти серийным. Официальная премьера состоится на Шанхайском автосалоне 19 апреля.

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  • Во внешности новинки можно подметить ряд элементов, прежде не использовавшихся в серийных моделях или концептах марки. Например, это очень узкие фары и сильно растянутые фонари, между которых размещён логотип Audi с подсветкой. В то же время доминирующим элементом передней части стала большая деталь характерной формы, напоминающая решётку радиатора.

  • Ещё можно заметить, что прототип лишён дверных ручек и боковых зеркал заднего вида — их роль выполняют камеры. Судя по изображениям, A6 e-tron — пятидверка. Снимков салона пока нет.

  • Технические подробности о лифтбеке отсутствуют. Предполагается, что основой для него стала новая платформа PPE (Premium Platform Electric), разработанная совместными усилиями Audi и Porsche. Она послужит базой для относительно больших электрокаров, в число которых войдут кроссоверы Q6 и электроверсия Porsche Macan.

  • Сегодня в электрической линейке компании есть кроссовер e-tron в двух кузовах, две версии паркетника Q4 и спорткар e-tron GT. К середине десятилетия Audi планирует вывести на рынок до двух десятков электро­мобилей: в 2025 году треть всех продаж компании должны составлять батарейные модели.

Как вам прообраз электрической A6?

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