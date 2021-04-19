Audi рассекретила прототип нового A6: это дальнобойный электролифтбек с фарами-проекторами

Новая платформа разработана совместно инженерами Audi и Porsche — её особенностями станут масштабиру­емость, полностью независимая подвеска, 800-вольтовая архитектура и очень плоские аккумуляторы, интегриро­ванные в панели пола.

Концептуальный лифтбек при длине в 4,96 метра и высоте в 1,44 метра оказался сопоставим по габаритам с нынешним седаном Audi A6. Однако его внешность обеспечивает ему почти рекордный коэффи­циент аэро­динами­ческого сопротивления 0,22 (лучше только у Mercedes-Benz EQS). Лифтбек отличается плавным силуэтом, 22-дюймовыми колёсами и крупными воздухо­заборниками в переднем бампере. Они служат для охлаждения элементов силовой установки. Для улучшения аэродинамики A6 e-tron получил видеокамеры вместо боковых зеркал.

Оптика концепта выполнена по матричному принципу на основе OLED-светодиодов. Количество конструктивных элементов в головной оптике гарантирует им «почти кинемато­графическое качество»: фары способны проецировать на стену осмысленные рисунки. При помощи медиасистемы и этого «проектора» можно играть в видеоигры, управляя происходящим через подключённые к системе смартфоны вместо джойстиков.

Проекторы также встроены в борта электромобиля — они проецируют на асфальт привет­ственные надписи и преду­преждающие символы для пешеходов и автомо­билистов, а также в те места кузова, где традици­онно размещаются сигналы поворотов.

Концепт оснащён двумя электромоторами общей отдачей 476 л.с. и 800 Нм крутящего момента. Динамические характери­стики A6 e-tron компания Audi не называет, но сообщила, что на разгон до 100 км/ч у серийных моделей на платформе PPE будет уходить от 4 до 7 секунд в зависимости от силовой установки. 800-вольтовая архитектура и поддержка зарядного тока до 270 кВт позволят пополнить энергозапас на величину, достаточную для преодоления 300 километров, всего за 10 минут. А с 5 до 80 процентов 100-киловаттная батарея концепта зарядится за 25 минут. Запас хода Audi A6 e-tron превышает 700 километров.

Компания планирует продемонстрировать первые серийные электрокары на платформе PPE в середине 2022 года: в первую очередь она станет базой для крупно­габаритных моделей, включая вседорожники. Однако Audi уже готова использовать новую платформу и для создания компактных моделей B-сегмента. Продаваться электрические новинки Audi будут по всему миру.