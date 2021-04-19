Audi рассекретила прототип нового A6: это дальнобойный электролифтбек с фарами-проекторами
Дмитрий Елизаров
Компания Audi рассекретила первую модель на базе новой платформы PPE — это концепт-кар Audi A6
Новая платформа разработана совместно инженерами Audi и Porsche — её особенностями станут масштабируемость, полностью независимая подвеска, 800-вольтовая архитектура и очень плоские аккумуляторы, интегрированные в панели пола.
Концептуальный лифтбек при длине в 4,96 метра и высоте в 1,44 метра оказался сопоставим по габаритам с нынешним седаном Audi A6. Однако его внешность обеспечивает ему почти рекордный коэффициент аэродинамического сопротивления 0,22 (лучше только у Mercedes-Benz EQS). Лифтбек отличается плавным силуэтом, 22-дюймовыми колёсами и крупными воздухозаборниками в переднем бампере. Они служат для охлаждения элементов силовой установки. Для улучшения аэродинамики
A6 e-tronполучил видеокамеры вместо боковых зеркал.
Оптика концепта выполнена по матричному принципу на основе OLED-светодиодов. Количество конструктивных элементов в головной оптике гарантирует им «почти кинематографическое качество»: фары способны проецировать на стену осмысленные рисунки. При помощи медиасистемы и этого «проектора» можно играть в видеоигры, управляя происходящим через подключённые к системе смартфоны вместо джойстиков.
Проекторы также встроены в борта электромобиля — они проецируют на асфальт приветственные надписи и предупреждающие символы для пешеходов и автомобилистов, а также в те места кузова, где традиционно размещаются сигналы поворотов.
Концепт оснащён двумя электромоторами общей отдачей 476 л.с. и 800 Нм крутящего момента. Динамические характеристики
A6 e-tronкомпания Audi не называет, но сообщила, что на разгон до 100 км/чу серийных моделей на платформе PPE будет уходить от 4 до 7 секунд в зависимости от силовой установки. 800-вольтовая архитектура и поддержка зарядного тока до 270 кВт позволят пополнить энергозапас на величину, достаточную для преодоления 300 километров, всего за 10 минут. А с 5 до 80 процентов 100-киловаттная батарея концепта зарядится за 25 минут. Запас хода Audi A6 e-tronпревышает 700 километров.
Компания планирует продемонстрировать первые серийные электрокары на платформе PPE в середине 2022 года: в первую очередь она станет базой для крупногабаритных моделей, включая вседорожники. Однако Audi уже готова использовать новую платформу и для создания компактных моделей
B-сегмента.Продаваться электрические новинки Audi будут по всему миру.
Ранее Audi представила электрокроссовер Q4
e-tronи его кросс-купейную модификацию Q4 e-tronSportback. Компактные вседорожники способны проезжать до 520 километров без подзарядки и набирать 100 км/чза 6,2 секунды.