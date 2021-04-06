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Рассекречена удлинённая Audi A7 для Китая: это седан

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Дмитрий Елизаров

Разрабатывая версию A7 для китайского рынка с увеличенной колёсной базой, компания Audi вместе с местным партнёром SAIC предпочла сменить тип кузова. Судя по шпионским фото автомобиля без камуфляжа, вместо привычного лифтбека A7 L стала седаном. Как сообщает CarNewsChina, новинка получит два бензиновых турбомотора на выбор.

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  • Насколько можно судить по фото, помимо удлинения колёсной базы новинке дополнительно увеличили задний свес. Кроме того, седан обзавёлся оригинальными колёсными дисками.

  • По данным издания, седан выйдет на рынок Китая с турбомоторами объёмом 2,0 и 3,0 литра. Их отдача не называется, но в российской спецификации двигатели аналогичного объёма развивают 245 л.с. (370 Нм) и 340 л.с. (500 Нм) соответ­ственно, работая с семиступен­чатым «роботом» и системой полного привода. Трёхлитровый турбомотор, судя по всему, появится на китайской Audi A7 впервые: обычные модификации модели в этой стране таким двигателем не оснащаются.

  • Седан разработан специально для местного рынка: появление такой четырёхдверки где-либо за пределами Китая маловероятно. Совместное предприятие Audi и SAIC инвестировало в создание модели и подготовку к её серийному производству более полумиллиарда долларов. Конкурировать Audi A7 L предстоит с аналогичными моди­фикациями Mercedes-Benz E-класса и BMW 5 серии.

  • Ожидается, что официальная премьера нового седана состоится в ближайшее время.

  • Впервые о превращении Audi A7 из лифтбека в седан стало известно в декабре прошлого года, когда были опубликованы фотографии закамуфлированных прототипов — их тестировали в Германии.

Ну как, нравится вам четырёхдверная Audi A7?

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