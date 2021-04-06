Рассекречена удлинённая Audi A7 для Китая: это седан

По данным издания, седан выйдет на рынок Китая с турбомоторами объёмом 2,0 и 3,0 литра. Их отдача не называется, но в российской спецификации двигатели аналогичного объёма развивают 245 л.с. (370 Нм) и 340 л.с. (500 Нм) соответ­ственно, работая с семиступен­чатым «роботом» и системой полного привода. Трёхлитровый турбомотор, судя по всему, появится на китайской Audi A7 впервые: обычные модификации модели в этой стране таким двигателем не оснащаются.