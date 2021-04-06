Рассекречена удлинённая Audi A7 для Китая: это седан
Дмитрий Елизаров
Разрабатывая версию A7 для китайского рынка с увеличенной колёсной базой, компания Audi вместе с местным партнёром SAIC предпочла сменить тип кузова. Судя по шпионским фото автомобиля без камуфляжа, вместо привычного лифтбека A7 L стала седаном. Как сообщает CarNewsChina, новинка получит два бензиновых турбомотора на выбор.
Насколько можно судить по фото, помимо удлинения колёсной базы новинке дополнительно увеличили задний свес. Кроме того, седан обзавёлся оригинальными колёсными дисками.
По данным издания, седан выйдет на рынок Китая с турбомоторами объёмом 2,0 и 3,0 литра. Их отдача не называется, но в российской спецификации двигатели аналогичного объёма развивают 245 л.с. (370 Нм) и 340 л.с. (500 Нм) соответственно, работая с семиступенчатым «роботом» и системой полного привода. Трёхлитровый турбомотор, судя по всему, появится на китайской Audi A7 впервые: обычные модификации модели в этой стране таким двигателем не оснащаются.
Седан разработан специально для местного рынка: появление такой четырёхдверки где-либо за пределами Китая маловероятно. Совместное предприятие Audi и SAIC инвестировало в создание модели и подготовку к её серийному производству более полумиллиарда долларов. Конкурировать Audi A7 L предстоит с аналогичными модификациями Mercedes-Benz
E-классаи BMW 5 серии.
Ожидается, что официальная премьера нового седана состоится в ближайшее время.
Впервые о превращении Audi A7 из лифтбека в седан стало известно в декабре прошлого года, когда были опубликованы фотографии закамуфлированных прототипов — их тестировали в Германии.