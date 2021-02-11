Audi откажется от одной компактной модели, а другую возродит

Маркус Дюсманн связал возможность отказа от Audi A1 с изобилием пред­ложений в этом сегменте, которые имеются у других брендов концерна Volkswagen — например, VW Polo, Skoda Fabia или Seat Ibiza. Кроме того, он посетовал на дорого­визну электри­фикации таких компактных моделей и скромную их маржи­наль­ность. Таким образом, после ухода A1 в отставку самым маленьким Audi может стать кроссовер Q2.

Тем не менее в Audi уже идёт работа над относительно небольшим премиальным электро­мобилем. По словам Дюсманна, с новинкой в линейку компании может вернуться обозначе­ние A2. Под таким именем Audi в период с 1999 по 2005 год выпускала необычный компактвэн, который, впрочем, на рынке не прижился.

При этом о полноценном возрождении модели речи пока не идёт. Базиро­ваться новинка будет, как ожидается, на концепте AI:ME, представ­ленном компанией весной 2019 года. Но в дизайне серийной модели могут быть использо­ваны некие отсылки к внешности Audi A2.

Наконец, по словам Дюсманна, линейку Audi может ждать дальнейшее сокращение. Фирма хочет избавиться от тех моделей с ДВС, которые так или иначе дублируют уже имеющиеся или перспективные электро­мобили.