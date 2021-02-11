Audi откажется от одной компактной модели, а другую возродит
Дмитрий Елизаров
Компания Audi сомневается в дальнейшей необходимости производства компактного хэтчбека A1. Как пишет Autocar со ссылкой на слова нынешнего главы компании Маркуса Дюсманна, моделью пожертвуют ради дальнейшей электрификации линейки. Её место может занять современная версия знаменитого компактвэна Audi A2.
Маркус Дюсманн связал возможность отказа от Audi A1 с изобилием предложений в этом сегменте, которые имеются у других брендов концерна Volkswagen — например, VW Polo, Skoda Fabia или Seat Ibiza. Кроме того, он посетовал на дороговизну электрификации таких компактных моделей и скромную их маржинальность. Таким образом, после ухода A1 в отставку самым маленьким Audi может стать кроссовер Q2.
Тем не менее в Audi уже идёт работа над относительно небольшим премиальным электромобилем. По словам Дюсманна, с новинкой в линейку компании может вернуться обозначение A2. Под таким именем Audi в период с 1999 по 2005 год выпускала необычный компактвэн, который, впрочем, на рынке не прижился.
При этом о полноценном возрождении модели речи пока не идёт. Базироваться новинка будет, как ожидается, на концепте AI:ME, представленном компанией весной 2019 года. Но в дизайне серийной модели могут быть использованы некие отсылки к внешности Audi A2.
Наконец, по словам Дюсманна, линейку Audi может ждать дальнейшее сокращение. Фирма хочет избавиться от тех моделей с ДВС, которые так или иначе дублируют уже имеющиеся или перспективные электромобили.
Силами инженеров Porsche и Audi внутри концерна сейчас реализуется так называемый проект Artemis — он предусматривает разработку принципиально новой платформы для относительно крупных премиальных электромобилей. Во второй половине десятилетия в рамках проекта на свет может появиться и первый электрокар в современной истории марки Bentley.