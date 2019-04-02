В Audi придумали беспилотник с убирающимся рулем

Хэтчбек оснащён системой автономного управления. Подробностей о силовой установке прототипа пока нет, но, скорее всего, он будет электрическим. На это указывает надпись e-tron на заднем бампере.

Несмотря на автопилот, концепт сохранит руль, который убирается в переднюю панель в беспилотном режиме. Также концепт получил деревянную отделку интерьера и цифровую панель приборов. Другой информации об AI:me пока нет.