В Audi придумали беспилотник с убирающимся рулем
Николай Андреев
Компания Audi показала эскизы беспилотного концепт-кара AI:me. Его полноценная премьера состоится перед открытием автосалона в Шанхае – 15 апреля.
Хэтчбек оснащён системой автономного управления. Подробностей о силовой установке прототипа пока нет, но, скорее всего, он будет электрическим. На это указывает надпись e-tron на заднем бампере.
Несмотря на автопилот, концепт сохранит руль, который убирается в переднюю панель в беспилотном режиме. Также концепт получил деревянную отделку интерьера и цифровую панель приборов. Другой информации об AI:me пока нет.
Всего к 2025 году Audi выпустит 12 электрических моделей, семь из которых будут кроссоверами. Входит ли в эту дюжину серийный вариант Al:me, неизвестно.