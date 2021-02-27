Надёжен ли рестайлинговый Audi A4 Allroad IV поколения: все проблемы автомобиля с пробегом

Двигатели

2 TFSI (211 л.с.)

Ресурс бензинового турбированного двигателя объёмом 2.0 литра составляет около 100 тыс. км, после чего у него появляется сильный масляный «аппетит» (более 1 л/1000 км) вследствие закоксо­ванности мотора. Это в свою очередь приводит сначала к падению давления в системе смазки, после чего происходит повышенный износ распредвалов, ГБЦ, а затем и балансиро­ванных валов с ШПГ. Ремонт мотора достаточно сложный с технической точки зрения, он требует хорошего оборудо­вания и опыта специ­алистов. «Контрактные» моторы ставить не рекомендуется, поскольку очень высок риск снова «попасть» на капитальный ремонт. После 80 тыс. км изнаши­ваются опоры силового агрегата. Цепь механизма ГРМ служит порядка 80–90 тыс. км, а замена обойдётся в 25–35 тыс. руб. Замену масла желательно производить раз в 7,5 тыс. км. После 100 тыс. км могут возникнуть проблемы с ТНВД. Ресурс турбины составляет порядка 150–200 тыс. км, а замена обойдётся в 60 тыс. рублей. Из слабых мест в системе турбонаддува можно выделить байпасный клапан. На пробеге 60–90 тыс. км может потребоваться замена помпы и термостата, лучше ставить их вместе и только оригиналь­ные, процедура стоит порядка 15 тыс. руб. На 60 тыс. км положено осуществлять замену свечей зажигания, цена вопроса – чуть меньше 4 тыс. рублей, а после 90 тыс. км могут начаться проблемы с катушками зажигания. После 120–150 тыс. км желательно заменить приводной ремень. В районе 100 тыс. км часты проблемы с заслонками и потенци­ометром во впускном коллекторе, при их появлении рекомендуется не менять их отдельно, а установить новый коллектор. На 150 тыс. км появляется износ на щётках генератора, может потребоваться ремонт или замена агрегата.

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2.0 TFSI (225 л.с.)

Силовые агрегаты «третьей генерации» семейства EA888 служат порядка 250 тыс. км, а капитальный ремонт обойдётся в 150 тыс. руб. Цепь ГРМ нужно менять через 120 тыс. км, цена вопроса – примерно 40 тыс. руб. Ближе к 100 тыс. км появляются ошибки по фазам и мотор начинает нестабильно работать на холостых оборотах. Причина – в одном из клапанов управления фазорегуляторов (всего их 4: 2 электромагнитных и 2 гидравлических). Все клапаны не отличаются высокой надёжностью, поэтому при поломке одного лучше поменять сразу все, процедура обойдётся владельцу в 15–18 тыс. руб. На моделях первых годов выпуска (2013–2014 гг.) слабым местом были опоры распредвалов, их замена обойдётся в 22 тыс. рублей. На двигателе установлен пластиковый поддон, в российских условиях его достаточно легко повредить. Особенностью силового агрегата является система комбинированного впрыска: топливо подаётся как во впускной коллектор, так и непосредственно в камеры сгорания. После 60 тыс. км рекомендуется прочистить форсунки, а ближе к 100 тысячам встречаются случаи выхода из строя ТНВД. Турбина надёжная, служит 200–250 тыс. км, но после 60 тысяч может выйти из строя байпасный клапан, часто проблему удаётся устранить регулировкой. Отдельно клапан не продаётся, приобрести его можно только в комплекте с турбиной. После 60–100 тыс. начинает течь помпа, менять её лучше вместе с термостатом. Свечи служат 30–60 тыс. км, а замена обойдётся в пределах 5 тыс. рублей. Иногда приходится менять и наконечники свечей, они стоят по 600–700 рублей.

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