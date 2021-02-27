Надёжен ли рестайлинговый Audi A4 Allroad IV поколения: все проблемы автомобиля с пробегом
КОМАНДА АВТО.РУ
Отчёт о надёжности Audi A4 Allroad составлен на основе опроса экспертов — сотрудников специализированных автосервисов, имеющих большой опыт ремонта и обслуживания машин марки Audi. Первая часть отчёта справочная, с общей оценкой надёжности автомобиля, которую аналитики Авто.ру рассчитывают по данным о ресурсе ключевых компонентов. Вторая часть — максимально подробный разбор всех проблем, с которыми может столкнуться владелец подержанного автомобиля.
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Автомобиль D-класса с кузовом универсал и увеличенным дорожным просветом. Силовой агрегат расположен продольно, двигатель бензиновый, турбированный. В Европе также продавались дизельные версии. Коробка передач роботизированная или механическая, привод полный
наиболее популярная и надёжная модификация
Скрутить пробег на данном автомобиле сложно, информация о нём хранится в нескольких блоках, скрутить механическим путём не удастсяКриминальная привлекательность: низкая
Автомобиль пользуется низкой популярностью среди автоугонщиков
Сложность восстановления после аварии:
Удар в переднюю часть: прочность элементов кузова высокая, но при ударе автомобиль будет иметь сильные повреждения, такая конструкция разработана специально, чтобы кузов брал большую часть энергии удара на себя. Стоимость оригинальных запчастей высокая
Удар в заднюю часть: прочность конструкции ниже, от удара страдают бампер, багажная дверь, задние крылья, задние фонари. Стоимость восстановления высокая
Попадание в большую яму: могут быть повреждены колесо, ступица, элементы подвески и рулевого управления
Кузов
При рестайлинге немного изменилось оформление передней части, появились новые фары с светодиодными линиями ходовых огней. Лакокрасочное и антикоррозийное покрытие кузова выполнено качественно, автомобиль долго сохраняет приличный вид. В суровых условиях эксплуатации может затираться хром на пластике, облезать решётка радиатора. Необходимо следить за чистотой дренажной системы люка, чтобы избежать его протечек. Из-за попадания грязи есть вероятность выхода из строя омывателей фар — починить их, как правило, не удаётся, приходится заменять весь блок. Зимой частой проблемой становится обмерзание концевиков механизма электроскладывания зеркал — проблема решается простой чисткой.
Салон
Салон выполнен качественно, шумоизоляция в автомобиле на хорошем уровне. При рестайлинге была модернизирована мультимедийная система, появился выход в интернет. Изменились руль и подрулевые переключатели. Производитель оснащал автомобили огромным количеством вариантов отделки, можно встретить модели практически с любыми материалами, и все они хороши в плане износостойкости.
Двигатели
2.0 TFSI (211 л.с.).
Рядный турбированный четырёхцилиндровый двигатель объёмом 2,0 литра, устанавливался в 2011–2012 гг. На пробеге 100 тыс. км начинает потреблять масло в значительных количествах, требуя капитального ремонта. Восстановление мотора лучше проводить только в профильных сервисах. После 150–200 тыс. км требует замены турбонагнетатель, а помпа с термостатом «сдаются» даже до
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2.0 TFSI (225 л.с.)
Модифицированный турбомотор «третьей генерации» объёмом 2,0 литра, на который Allroad перевели в 2013 году. Ресурс довольно высокий – порядка 250 тыс. км, но слабых мест много. К 100 тыс. км часто выходят из строя клапана управления фазорегуляторами, также на этом пробеге могут быть проблемы с клапаном вестсгейта системы турбонаддува и с помпой. В первых годах выпуска проблемными были опоры распредвалов. При эксплуатации нужно помнить про пластиковый поддон силового агрегата – его легко повредить.
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Трансмиссия
МКПП
Механическая КПП встречается нечасто, и характерных проблем у неё нет.
РКПП (S-tronic)
Семиступенчатый «робот» достаточно проблемный. Ресурс сцеплений («мокрых») составляет от 50 до 120 тыс. км. Частой поломкой, не зависящей от пробега, становятся мехатроник и его шлейф, а к 100 тыс. км выходит из строя клапан охлаждения КПП.
Подвеска
Передняя. Ресурс передних амортизаторов составляет порядка 120–150 тыс. км, примерно столько же «ходят» сайлентблоки и верхние рычаги, после чего начинают стучать. Ступичные подшипники, как правило, сдаются ещё до 80 тыс. км. После 100 тысяч требуют замены стойки стабилизатора.
Задняя. Ресурс задних амортизаторов 120–150 тыс. км. Ступичные подшипники и сайлентблоки не беспокоят владельца до 150 тыс. км. В качестве опции на автомобиль могла быть установлена адаптивная подвеска, но при её износе большинство владельцев обходятся обычными амортизаторами.
Климатическая система
После 5–7 лет эксплуатации может потребовать замены радиатор кондиционера, а спустя 8–10 лет часто выходит из строя его компрессор. Ресурс вентилятора отопителя – 120–150 тыс. км, также встречаются неполадки с датчиками давления хладагента, при их поломке перестаёт функционировать кондиционер.
Двигатели
2 TFSI (211 л.с.)
Ресурс бензинового турбированного двигателя объёмом 2.0 литра составляет около 100 тыс. км, после чего у него появляется сильный масляный «аппетит» (более 1 л/1000 км) вследствие закоксованности мотора. Это в свою очередь приводит сначала к падению давления в системе смазки, после чего происходит повышенный износ распредвалов, ГБЦ, а затем и балансированных валов с ШПГ. Ремонт мотора достаточно сложный с технической точки зрения, он требует хорошего оборудования и опыта специалистов. «Контрактные» моторы ставить не рекомендуется, поскольку очень высок риск снова «попасть» на капитальный ремонт. После 80 тыс. км изнашиваются опоры силового агрегата. Цепь механизма ГРМ служит порядка 80–90 тыс. км, а замена обойдётся в 25–35 тыс. руб. Замену масла желательно производить раз в 7,5 тыс. км. После 100 тыс. км могут возникнуть проблемы с ТНВД. Ресурс турбины составляет порядка 150–200 тыс. км, а замена обойдётся в 60 тыс. рублей. Из слабых мест в системе турбонаддува можно выделить байпасный клапан. На пробеге 60–90 тыс. км может потребоваться замена помпы и термостата, лучше ставить их вместе и только оригинальные, процедура стоит порядка 15 тыс. руб. На 60 тыс. км положено осуществлять замену свечей зажигания, цена вопроса – чуть меньше 4 тыс. рублей, а после 90 тыс. км могут начаться проблемы с катушками зажигания. После 120–150 тыс. км желательно заменить приводной ремень. В районе 100 тыс. км часты проблемы с заслонками и потенциометром во впускном коллекторе, при их появлении рекомендуется не менять их отдельно, а установить новый коллектор. На 150 тыс. км появляется износ на щётках генератора, может потребоваться ремонт или замена агрегата.
2.0 TFSI (225 л.с.)
Силовые агрегаты «третьей генерации» семейства EA888 служат порядка 250 тыс. км, а капитальный ремонт обойдётся в 150 тыс. руб. Цепь ГРМ нужно менять через 120 тыс. км, цена вопроса – примерно 40 тыс. руб. Ближе к 100 тыс. км появляются ошибки по фазам и мотор начинает нестабильно работать на холостых оборотах. Причина – в одном из клапанов управления фазорегуляторов (всего их 4: 2 электромагнитных и 2 гидравлических). Все клапаны не отличаются высокой надёжностью, поэтому при поломке одного лучше поменять сразу все, процедура обойдётся владельцу в 15–18 тыс. руб. На моделях первых годов выпуска (2013–2014 гг.) слабым местом были опоры распредвалов, их замена обойдётся в 22 тыс. рублей. На двигателе установлен пластиковый поддон, в российских условиях его достаточно легко повредить. Особенностью силового агрегата является система комбинированного впрыска: топливо подаётся как во впускной коллектор, так и непосредственно в камеры сгорания. После 60 тыс. км рекомендуется прочистить форсунки, а ближе к 100 тысячам встречаются случаи выхода из строя ТНВД. Турбина надёжная, служит 200–250 тыс. км, но после 60 тысяч может выйти из строя байпасный клапан, часто проблему удаётся устранить регулировкой. Отдельно клапан не продаётся, приобрести его можно только в комплекте с турбиной. После 60–100 тыс. начинает течь помпа, менять её лучше вместе с термостатом. Свечи служат 30–60 тыс. км, а замена обойдётся в пределах 5 тыс. рублей. Иногда приходится менять и наконечники свечей, они стоят по 600–700 рублей.