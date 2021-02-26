Надёжен ли Audi A4 Allroad IV поколения: все проблемы автомобиля с пробегом
КОМАНДА АВТО.РУ
Отчёт о надёжности Audi A4 Allroad составлен на основе опроса экспертов — сотрудников специализированных автосервисов, имеющих большой опыт ремонта и обслуживания машин марки Audi. Первая часть отчёта справочная, с общей оценкой надёжности автомобиля, которую аналитики Авто.ру рассчитывают по данным о ресурсе ключевых компонентов. Вторая часть — максимально подробный разбор всех проблем, с которыми может столкнуться владелец подержанного автомобиля.
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Автомобиль D-класса с кузовом универсал и увеличенным дорожным просветом. Силовой агрегат расположен продольно, двигатель бензиновый, турбированный. В Европе также продавались дизельные версии. Коробка передач роботизированная или механическая, привод полный
наиболее популярная и надёжная модификация
Скрутить пробег на данном автомобиле сложно, информация о нём хранится в нескольких блоках, скрутить механическим путём не удастсяКриминальная привлекательность: низкая
Автомобиль пользуется низкой популярностью среди автоугонщиков
Сложность восстановления после аварии:
Удар в переднюю часть: прочность элементов кузова высокая, но при ударе автомобиль будет иметь сильные повреждения — такая конструкция разработана специально, чтобы кузов брал большую часть энергии удара на себя. Стоимость оригинальных запчастей высокая
Удар в заднюю часть: прочность конструкции ниже, от удара страдают бампер, багажная дверь, задние крылья, задние фонари. Стоимость восстановления высокая
Попадание в большую яму: могут быть повреждены колесо, ступица, элементы подвески и рулевого управления
Кузов
Лакокрасочное и антикоррозийное покрытие кузова выполнено качественно, автомобиль долго сохраняет приличный вид. В суровых условиях эксплуатации может затираться хром на пластике, облезать решётка радиатора. Необходимо следить за чистотой дренажной системы люка, чтобы избежать его протечек. Из-за попадания грязи есть вероятность выхода из строя омывателей фар — починить их, как правило, не удаётся, приходится заменять весь блок. Зимой частой проблемой становится обмерзание концевиков механизма электроскладывания зеркал — проблема решается простой чисткой.
Двигатели
2.0 TFSI (211 л.с.)
Бензиновый рядный турбированный четырёхцилиндровый двигатель объёмом 2,0 литра. На пробеге 100 тыс. км начинает потреблять масло в значительных количествах, требуя капитального ремонта. Восстановление мотора лучше проводить только в профильных сервисах. После 150–200 тыс. км требует замены турбонагнетатель, а помпа с термостатом «сдаются» ещё до
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Трансмиссия
МКПП
Механическая КПП встречается нечасто, и характерных проблем у неё нет.
РКПП (S-tronic)
Семиступенчатый «робот» достаточно проблемный. Ресурс сцеплений («мокрых») составляет от 50 до 120 тыс. км. Частой поломкой, не зависящей от пробега, являются мехатроник и его шлейф, а к 100 тыс. км выходит из строя клапан охлаждения КПП.
Подвеска
Передняя. Ресурс передних амортизаторов составляет 120–150 тыс. км, примерно столько же «ходят» сайлентблоки и верхние рычаги, после чего начинают стучать. Ступичные подшипники, как правило, сдаются ещё до
Задняя. Ресурс задних амортизаторов 120–150 тыс. км. Ступичные подшипники и сайлентблоки не беспокоят владельца до 150 тыс. км. В качестве опции на автомобиль могла быть установлена адаптивная подвеска, но при её износе большинство владельцев выбирают обычные амортизаторы.
Рулевое управление
Частой проблемой является выход из строя крестовины рулевого вала, на неё попадает грязь, вследствие чего она закисает. После 120–150 тыс. км могут начаться проблемы с гидроусилителем — часто помогает простая замена жидкости ГУР. Данная проблема легко диагностируется при прогретом двигателе, достаточно просто «покрутить» рулём.
Климатическая система
После 5–7 лет эксплуатации может потребовать замены радиатор кондиционера, а спустя 8–10 лет часто выходит из строя его компрессор. Ресурс вентилятора отопителя – 120–150 тыс. км, также встречаются неполадки с датчиками давления хладагента, при их поломке перестаёт функционировать кондиционер.
Двигатели
2 TFSI (211 л.с.)
Ресурс бензинового турбированного двигателя объёмом 2 литра составляет около 100 тыс. км,
после чего у него появляется сильный масляный «аппетит» (более 1 л/1000 км) вследствие
закоксованности мотора. Это в свою очередь приводит сначала к падению давления в системе
смазки, после чего происходит повышенный износ распредвалов, ГБЦ, а затем и балансированных
валов с ШПГ. Ремонт мотора достаточно сложный с технической точки зрения, он требует
хорошего оборудования и опыта специалистов. «Контрактные» моторы ставить не рекомендуется,
поскольку очень высок риск снова «попасть» на капитальный ремонт. После