Audi готовит крутой электрический внедорожник

Концепт представляет собой проект полно­ценного вне­дорож­ника будущего. Судя по изобра­жению, у автомо­биля практи­чески не будет свесов благо­даря тому, что большие колёса рас­став­лены по углам кузова, а боковые окна занимают большую часть дверей. Приставка quattro говорит о том, что шоу-кар получит полный привод. Никаких техниче­ских деталей нет, однако, судя по названию, у этого прото­типа будет система авто­пилота, за­точен­ная под езду по бездо­рожью.