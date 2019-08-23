Китайский седан с начинкой от Volvo установил рекорд Нюрбургринга

Audi готовит крутой электрический внедорожник

Новости

Николай Андреев

Компания Audi показала тизер электри­че­ского концепт-кара AI:Trail quattro, премьера которого сос­тоит­ся на авто­салоне во Франк­фурте 10 сентября.

  • Концепт представляет собой проект полно­ценного вне­дорож­ника будущего. Судя по изобра­жению, у автомо­биля практи­чески не будет свесов благо­даря тому, что большие колёса рас­став­лены по углам кузова, а боковые окна занимают большую часть дверей. Приставка quattro говорит о том, что шоу-кар получит полный привод. Никаких техниче­ских деталей нет, однако, судя по названию, у этого прото­типа будет система авто­пилота, за­точен­ная под езду по бездо­рожью.

  • К 2025 году компания Audi запустит в серийное производ­ство 12 полностью электри­че­ских моделей, в том числе семь кроссове­ров. Входит ли в этот план серийная версия AI:Trail quattro — неизвестно.

Audi нужен настоящий электрический внедорожник?

Почитать ещё
Разместить рекламуДилерам
ПомощьСтань частью команды
О проектеАналитика Авто.ру
Саша Котов
МоскваСанкт-ПетербургВладимирВолгоградВоронежЕкатеринбург
ИвановоКазаньКалугаКостромаКраснодарКрасноярск
Нижний НовгородНовосибирскОмскПермьРостов-на-ДонуСамара
СаратовТверьТулаУфаЧелябинскЯрославль
Алтайский крайАмурская областьАрхангельская областьАстраханская областьБелгородская областьБрянская областьВладимирская областьВолгоградская областьВологодская областьВоронежская областьЕврейская автономная областьЗабайкальский крайИвановская областьИркутская областьКабардино-Балкарская РеспубликаКалининградская областьКалужская областьКамчатский крайКарачаево-Черкесская РеспубликаКемеровская областьКировская область
Костромская областьКраснодарский крайКрасноярский крайКурганская областьКурская областьЛипецкая областьМагаданская областьМосква и Московская областьМурманская областьНенецкий автономный округНижегородская областьНовгородская областьНовосибирская областьОмская областьОренбургская областьОрловская областьПензенская областьПермский крайПриморский крайПсковская областьРеспублика Адыгея
Республика АлтайРеспублика БашкортостанРеспублика БурятияРеспублика ДагестанРеспублика ИнгушетияРеспублика КалмыкияРеспублика КарелияРеспублика КомиРеспублика КрымРеспублика Марий ЭлРеспублика МордовияРеспублика Саха (Якутия)Республика Северная Осетия — АланияРеспублика ТатарстанРеспублика ТываРеспублика ХакасияРостовская областьРязанская областьСамарская областьСанкт-Петербург и Ленинградская область
Саратовская областьСахалинская областьСвердловская областьСмоленская областьСтавропольский крайТамбовская областьТверская областьТомская областьТульская областьТюменская областьУдмуртская РеспубликаУльяновская областьХабаровский крайХанты-Мансийский автономный округ - ЮграЧелябинская областьЧеченская РеспубликаЧувашская РеспубликаЧукотский автономный округЯмало-Ненецкий автономный округЯрославская область
Авто.ру — один из самых посещаемых автомобильных сайтов в российском интернете
Мы предлагаем большой выбор легковых автомобилей, грузового и коммерческого транспорта, мототехники, спецтехники и многих других видов транспортных средств
© 1996–2022 ООО «Яндекс.Вертикали»Пользовательское соглашение