Audi готовит крутой электрический внедорожник
Николай Андреев
Компания Audi показала тизер электрического концепт-кара AI:Trail quattro, премьера которого состоится на автосалоне во Франкфурте 10 сентября.
Концепт представляет собой проект полноценного внедорожника будущего. Судя по изображению, у автомобиля практически не будет свесов благодаря тому, что большие колёса расставлены по углам кузова, а боковые окна занимают большую часть дверей. Приставка quattro говорит о том, что шоу-кар получит полный привод. Никаких технических деталей нет, однако, судя по названию, у этого прототипа будет система автопилота, заточенная под езду по бездорожью.
К 2025 году компания Audi запустит в серийное производство 12 полностью электрических моделей, в том числе семь кроссоверов. Входит ли в этот план серийная версия AI:Trail quattro — неизвестно.