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Концепт Audi AI:Trail: 34 сантиметра клиренса и гамаки в салоне

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Николай Андреев

Компания Audi привезла на автосалон во Франк­фурте электри­ческий концепт-кар AI:Trail quattro, который призван показать, какими станут вне­дорожники будущего. Создатели не раскрывают сведений о платформе новинки (MEB от VW ID.3 или PPE от Porsche Taycan) и о том, пойдёт ли она в серию.

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  • По длине в 4,15 метра Audi AI:Trail quattro сопо­ставим с хэтч­беком A1, тогда как по ширине (2,15 метра) он больше, чем флагман­ский Q7. 34-санти­метровый дорожный просвет концепта обеспечи­вают 22-дюймовые диски с внедорожной резиной – общая высота колёс 33,5 дюйма. Также у него практи­­чески нет свесов, а глубина преодоле­ваемого брода превы­шает полметра. Кузов 1750-кило­граммового внедорожника изготов­лен из стали, алюминия и углепластика.

  • Спереди и по бокам у AI:Trail quattro установ­лены панорамные окна, благо­даря чему достига­ется отличная обзор­ность. Второй ряд представ­ляет собой два гамака – их легко вынимать и использо­вать в качестве стульев. Передние кресла оснащены четырёх­точечными ремнями безопас­ности, а на передней панели есть большая полка для вещей. Перед рулём-штурвалом расположен телефон, работающий как цифровая приборная панель. Также имеются четыре вспомога­тельных дисплея, половина из которых показывает картинку с камер заднего вида.

  • Из других особенностей: концепт оснащён авто­пилотом четвёр­того уровня, позволяющим в большин­стве ситуаций не вмешиваться в управ­ление. Покрытие пола в салоне изготов­лено из пере­работан­ной шерсти и кожи. В багажнике на крыше пять дронов со свето­диодной оптикой – они предназ­начены для разведки внедорожного маршрута. Давление в шинах регули­руется автома­тически, позволяя менять пятно контакта для разных покрытий.

  • В каждом из колёс Audi Al:Trail quattro установ­лено по одному электро­двигателю, которые суммарно развивают 435 л.с. и 1000 Н·м крутящего момента. Макси­мальная скорость 130 км/ч. Батарея, располо­женная под полом салона, должна позволить проезжать до 500 кило­метров по обычным дорогам и до 250 кило­метров – по бездорожью.

Audi AI:Trail quattro должен стать серийным?

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