Концепт Audi AI:Trail: 34 сантиметра клиренса и гамаки в салоне
Николай Андреев
Компания Audi привезла на автосалон во Франкфурте электрический концепт-кар AI:Trail quattro, который призван показать, какими станут внедорожники будущего. Создатели не раскрывают сведений о платформе новинки (MEB от VW ID.3 или PPE от Porsche Taycan) и о том, пойдёт ли она в серию.
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По длине в 4,15 метра Audi AI:Trail quattro сопоставим с хэтчбеком A1, тогда как по ширине (2,15 метра) он больше, чем флагманский Q7. 34-сантиметровый дорожный просвет концепта обеспечивают 22-дюймовые диски с внедорожной резиной – общая высота колёс 33,5 дюйма. Также у него практически нет свесов, а глубина преодолеваемого брода превышает полметра. Кузов 1750-килограммового внедорожника изготовлен из стали, алюминия и углепластика.
Спереди и по бокам у AI:Trail quattro установлены панорамные окна, благодаря чему достигается отличная обзорность. Второй ряд представляет собой два гамака – их легко вынимать и использовать в качестве стульев. Передние кресла оснащены четырёхточечными ремнями безопасности, а на передней панели есть большая полка для вещей. Перед рулём-штурвалом расположен телефон, работающий как цифровая приборная панель. Также имеются четыре вспомогательных дисплея, половина из которых показывает картинку с камер заднего вида.
Из других особенностей: концепт оснащён автопилотом четвёртого уровня, позволяющим в большинстве ситуаций не вмешиваться в управление. Покрытие пола в салоне изготовлено из переработанной шерсти и кожи. В багажнике на крыше пять дронов со светодиодной оптикой – они предназначены для разведки внедорожного маршрута. Давление в шинах регулируется автоматически, позволяя менять пятно контакта для разных покрытий.
В каждом из колёс Audi Al:Trail quattro установлено по одному электродвигателю, которые суммарно развивают 435 л.с. и 1000 Н·м крутящего момента. Максимальная скорость
130 км/ч.Батарея, расположенная под полом салона, должна позволить проезжать до 500 километров по обычным дорогам и до 250 километров – по бездорожью.