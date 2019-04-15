Audi AI:ME – заднеприводный хетчбэк с живыми цветами в салоне
Николай Андреев
Компания Audi представила электрический концепт-кар AI:ME. Им оказался компактный городской хэтчбек с автопилотом. Он создан на той же MEB-платформе, что и Volkswagen ID., и Seat el-Born, но при этом новинка более продвинутая в технологическом плане.
При скромных внешних размерах (длина – 4300 миллиметров, ширина – 1900 мм, высота – 1520 мм, колёсная база – 2770 мм) AI:ME имеет просторный салон. Интерьер задуман создателями как третье — после дома и рабочего офиса — жизненное пространство, в котором всё подчинено максимальному комфорту пассажиров. В передней панели и на потолке разместили живые цветы, а на деревянном столике между передними сиденьями – магнитные держатели для посуды.
У лобового стекла установлен 3D-дисплей, вытянутый на всю ширину кузова. Мультимедийная система распознаёт не только голосовые команды, но и движение глаз, а также поддерживает сенсорное управление с помощью тачпадов, которые встроены в элементы отделки, выполненной из переработанных материалов.
По словам создателей, чаще всего на AI:ME будут ездить вдвоём, поэтому сзади даже расположена площадка для грузов, которая раскладывается в небольшой диван для пассажиров. В оснащение также входят очки виртуальной реальности, аудиосистема с активным шумоподавлением и электрохромная панорамная крыша.
Привод у концепта — строго задний, с одним 170-сильным электромотором на задней оси и аккумулятором ёмкостью 65 кВт·ч. Ни динамические характеристики, ни запас хода не раскрываются: в Audi отметили лишь, что AI:ME будет перемещаться преимущественно на скоростях в 20−70 км/ч и сможет «часами» оставаться без подзарядки.
Audi AI:ME представят на автосалоне в Шанхае. О серийных перспективах хэтчбека не сообщается. По задумке компании, такой автомобиль должен не продаваться, а сдаваться в краткосрочную аренду с оформлением заказа через мобильное приложение.