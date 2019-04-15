Audi AI:ME – заднеприводный хетчбэк с живыми цветами в салоне

При скромных внешних размерах (длина – 4300 миллиметров, ширина – 1900 мм, высота – 1520 мм, колёсная база – 2770 мм) AI:ME имеет просторный салон. Интерьер задуман создателями как третье — после дома и рабочего офиса — жизненное пространство, в котором всё подчинено максимальному комфорту пассажиров. В передней панели и на потолке разместили живые цветы, а на деревянном столике между передними сиденьями – магнитные держатели для посуды.

У лобового стекла установлен 3D-дисплей, вытянутый на всю ширину кузова. Мультимедийная система распознаёт не только голосовые команды, но и движение глаз, а также поддерживает сенсорное управление с помощью тачпадов, которые встроены в элементы отделки, выполненной из переработанных материалов.

По словам создателей, чаще всего на AI:ME будут ездить вдвоём, поэтому сзади даже расположена площадка для грузов, которая раскладывается в небольшой диван для пассажиров. В оснащение также входят очки виртуальной реальности, аудиосистема с активным шумоподавлением и электрохромная панорамная крыша.