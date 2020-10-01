В России стартовали продажи обновлённых Audi A4 и A5 во всех комплектациях
Дмитрий Елизаров
Российские дилеры Audi начали принимать заказы на все версии рестайлинговых моделей A4 и A5. Они доступны в четырёх типах кузова, с тремя «умеренно-гибридными» силовыми установками и в четырёх вариантах оснащения по цене от
Audi A4 будет продаваться в нашей стране в версиях седан, универсал Avant (от
2 455 000рублей) и его вседорожной модификации A4 Allroad (от 3 270 000рублей). A5 предложат с кузовами купе (от 2 793 000рублей) и лифтбек A5 Sportback (от 2 793 000рублей).
Набор силовых установок для новинок составят из бензиновых турбомоторов объёмом 2,0 литра в паре со стартер-генератором в трёх вариантах отдачи. Исполнение 35 TFSI получит 150-сильную установку, вариант 40 TFSI будет развивать 190 л.с., а модификация 45 TFSI заимеет не только 249 л.с., но и систему полного привода. В Audi уже уточнили, что вседорожный универсал A4 Allroad будет предлагаться только с самым мощным двигателем.
Линии оснащения у новинок остались прежними — это стандарт, Advance, Design и Sport. В базовую комплектацию Audi A4 обещано включить, к примеру,
17-дюймовые колёса, светодиодную оптику, датчики дождя и света, климат-контроль и сиденья с подогревом, круиз-контроль, камеру заднего вида и систему Audi drive select.
Стандартное оснащение Audi A5 при этом обогатится, скажем, коваными колёсными дисками того же размера, но иного дизайна, светодиодными задними фонарями, продвинутой медиасистемой, электрорегулировками передних кресел и более дорогой отделкой интерьера.
С 1 сентября в России можно было заказать обновлённые седан A4 и купе A5 Sportback в спецсерии Edition One, отличающейся особым оформлением экстерьера и расширенным набором опций. A4 этой серии оценили в
2 955 000рублей, A5 Sportback — в 4 300 000рублей.