В России стартовали продажи обновлённых Audi A4 и A5 во всех комплектациях

Audi A4 будет продаваться в нашей стране в версиях седан, универсал Avant (от 2 455 000 рублей) и его вседорожной моди­фикации A4 Allroad (от 3 270 000 рублей). A5 предложат с кузовами купе (от 2 793 000 рублей) и лифтбек A5 Sportback (от 2 793 000 рублей).

Набор силовых установок для новинок составят из бензиновых турбо­моторов объёмом 2,0 литра в паре со стартер-генератором в трёх вариантах отдачи. Испол­нение 35 TFSI получит 150-сильную установку, вариант 40 TFSI будет развивать 190 л.с., а моди­фикация 45 TFSI заимеет не только 249 л.с., но и систему полного привода. В Audi уже уточнили, что вседорожный универсал A4 Allroad будет предлагаться только с самым мощным двигателем.

Линии оснащения у новинок остались прежними — это стандарт, Advance, Design и Sport. В базовую комплектацию Audi A4 обещано включить, к примеру, 17-дюймо ­вые колёса, свето­диодную оптику, датчики дождя и света, климат-контроль и сиденья с подогревом, круиз-контроль, камеру заднего вида и систему Audi drive select.

Стандартное оснащение Audi A5 при этом обогатится, скажем, коваными колёсными дисками того же размера, но иного дизайна, свето­диодными задними фонарями, продви­нутой медиа­системой, электро­регулировками передних кресел и более дорогой отделкой интерьера.