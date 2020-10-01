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В России стартовали продажи обновлённых Audi A4 и A5 во всех комплектациях

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Дмитрий Елизаров

Российские дилеры Audi начали принимать заказы на все версии рестай­линговых моделей A4 и A5. Они доступны в четырёх типах кузова, с тремя «умеренно-гибридными» силовыми уста­новками и в четырёх вариантах оснащения по цене от 2 375 000 рублей. Ранее обнов­лённые A4 и A5 можно было заказать только в дорогой спецсерии Edition One.

A4 Sedan
A4 Sedan
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A4 Sedan

  • Audi A4 будет продаваться в нашей стране в версиях седан, универсал Avant (от 2 455 000 рублей) и его вседорожной моди­фикации A4 Allroad (от 3 270 000 рублей). A5 предложат с кузовами купе (от 2 793 000 рублей) и лифтбек A5 Sportback (от 2 793 000 рублей).

  • Набор силовых установок для новинок составят из бензиновых турбо­моторов объёмом 2,0 литра в паре со стартер-генератором в трёх вариантах отдачи. Испол­нение 35 TFSI получит 150-сильную установку, вариант 40 TFSI будет развивать 190 л.с., а моди­фикация 45 TFSI заимеет не только 249 л.с., но и систему полного привода. В Audi уже уточнили, что вседорожный универсал A4 Allroad будет предлагаться только с самым мощным двигателем.

  • Линии оснащения у новинок остались прежними — это стандарт, Advance, Design и Sport. В базовую комплектацию Audi A4 обещано включить, к примеру, 17-дюймо­вые колёса, свето­диодную оптику, датчики дождя и света, климат-контроль и сиденья с подогревом, круиз-контроль, камеру заднего вида и систему Audi drive select.

  • Стандартное оснащение Audi A5 при этом обогатится, скажем, коваными колёсными дисками того же размера, но иного дизайна, свето­диодными задними фонарями, продви­нутой медиа­системой, электро­регулировками передних кресел и более дорогой отделкой интерьера.

  • С 1 сентября в России можно было заказать обновлённые седан A4 и купе A5 Sportback в спецсерии Edition One, отличающейся особым оформ­лением экстерьера и расширенным набором опций. A4 этой серии оценили в 2 955 000 рублей, A5 Sportback — в 4 300 000 рублей.

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