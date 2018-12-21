Итальянские тюнеры превратят Audi A8 во внедорожный универсал с мотором W12
Миланское кузовное ателье Castagna анонсировало необычный проект – универсал Audi A8 allroad.
Автомобиль построят на базе дорестайлингового седана Audi A8 L W12 третьего поколения. Итальянцы планируют нарастить крышу при помощи карбоновых деталей, установят серебристые рейлинги и добавят обвес из защитного пластика в стиле универсалов Audi A4 и A6 Allroad.
Двери останутся прежними, но линия остекления седана слегка изменится из-за более крупных боковых окошек в багажном отсеке. Пока проект находится в ранней стадии разработки, поэтому сроки появления настоящей машины неизвестны.
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Седан Audi A8 L W12 выпускался с 2010 по 2017 год и оснащался бензиновым 6,3-литровым 12-цилиндровым двигателем мощностью 500 л.с. (625 Н·м) и полным приводом. До сотни автомобиль разгонялся за 4,7 секунды, а максималка была ограничена на 250 км/ч.