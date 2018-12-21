Итальянские тюнеры превратят Audi A8 во внедорожный универсал с мотором W12

Автомобиль построят на базе дорестайлингового седана Audi A8 L W12 третьего поколения. Итальянцы планируют нарастить крышу при помощи карбоновых деталей, установят серебристые рейлинги и добавят обвес из защитного пластика в стиле универсалов Audi A4 и A6 Allroad.

Двери останутся прежними, но линия остекления седана слегка изменится из-за более крупных боковых окошек в багажном отсеке. Пока проект находится в ранней стадии разработки, поэтому сроки появления настоящей машины неизвестны.