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Итальянские тюнеры превратят Audi A8 во внедорожный универсал с мотором W12

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Миланское кузовное ателье Castagna анонсировало необычный проект – универсал Audi A8 allroad.

Audi A8 allroad
Audi A8 allroad
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Audi A8 allroad

Автомобиль построят на базе дорестайлингового седана Audi A8 L W12 третьего поколения. Итальянцы планируют нарастить крышу при помощи карбоновых деталей, установят серебристые рейлинги и добавят обвес из защитного пластика в стиле универсалов Audi A4 и A6 Allroad.

Двери останутся прежними, но линия остекления седана слегка изменится из-за более крупных боковых окошек в багажном отсеке. Пока проект находится в ранней стадии разработки, поэтому сроки появления настоящей машины неизвестны.

  • Седан Audi A8 L W12 выпускался с 2010 по 2017 год и оснащался бензиновым 6,3-литровым 12-цилиндровым двигателем мощностью 500 л.с. (625 Н·м) и полным приводом. До сотни автомобиль разгонялся за 4,7 секунды, а максималка была ограничена на 250 км/ч.

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