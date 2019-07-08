Седан Audi A8 переделали в пикап

В интервью изданию Сarscoops создатель автомобиля рассказал, что владел седаном около десяти лет, и когда пришлось продать рабочий пикап, он решил не покупать новый, а переделать в него уже имеющуюся машину.

В местной мастерской А8 заварили задние двери и крышку багажника, а все остальные работы владелец выполнил вместе со своим приятелем. Они перенесли заднюю стойку ближе к передним дверям, склеив алюминиевые детали (а именно это поколение А8 стало первой целиком алюминиевой моделью Audi) по заводской технологии. На превращение седана в пикап ушло всего шесть дней.