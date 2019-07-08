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Седан Audi A8 переделали в пикап

Новости

Николай Андреев

Британец превратил Audi A8 первого поколения в ют – так в Австралии называют пикапы, созданные на базе легковых автомобилей.

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  • В интервью изданию Сarscoops создатель автомобиля рассказал, что владел седаном около десяти лет, и когда пришлось продать рабочий пикап, он решил не покупать новый, а переделать в него уже имеющуюся машину.

  • В местной мастерской А8 заварили задние двери и крышку багажника, а все остальные работы владелец выполнил вместе со своим приятелем. Они перенесли заднюю стойку ближе к передним дверям, склеив алюминиевые детали (а именно это поколение А8 стало первой целиком алюминиевой моделью Audi) по заводской технологии. На превращение седана в пикап ушло всего шесть дней.

  • Под капотом пикапа Audi A8 стоит 4,2-литровый атмосфер­ный V8 мощностью 300 лошади­ных сил. Бензиновый двигатель сочетается с пяти­ступен­чатым «автоматом» и полным приводом.

Какой тип кузова больше идёт Audi A8?

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