Седан Audi A8 переделали в пикап
Николай Андреев
Британец превратил Audi A8 первого поколения в ют – так в Австралии называют пикапы, созданные на базе легковых автомобилей.
В интервью изданию Сarscoops создатель автомобиля рассказал, что владел седаном около десяти лет, и когда пришлось продать рабочий пикап, он решил не покупать новый, а переделать в него уже имеющуюся машину.
В местной мастерской А8 заварили задние двери и крышку багажника, а все остальные работы владелец выполнил вместе со своим приятелем. Они перенесли заднюю стойку ближе к передним дверям, склеив алюминиевые детали (а именно это поколение А8 стало первой целиком алюминиевой моделью Audi) по заводской технологии. На превращение седана в пикап ушло всего шесть дней.
Под капотом пикапа Audi A8 стоит
4,2-литровыйатмосферный V8 мощностью 300 лошадиных сил. Бензиновый двигатель сочетается с пятиступенчатым «автоматом» и полным приводом.