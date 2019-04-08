6 крутейших пикапов Jeep для ежегодного сафари

Седан Audi A8 получил самую слабую и дешёвую версию

Новости

Николай Андреев

  • Российские дилеры Audi начали приём заказов на седан A8 45 TDI с дизельным двигателем. Причём он сделан специально для нашего рынка: такой версии в Европе нет, и там входным вариантом служит модификация 50 TDI. 

  • На обе машины устанавливается трёхлитровый V6, разница в мощности: у нас «антиналоговые» 249 лошадиных сил, а у европейцев – 286. Крутящий момент одинаковый, 600 Н·м. Трансмиссия – восьмиступенчатый «автомат» и постоянный полный привод.

  • Это наименее мощная модификация – кроме неё предлагаются варианты с бензиновым V6 мощностью 340 л.с. (от 6 245 000 ₽) и 460-сильным V8 (от 7 860 000 ₽).

  • Дизельный флагманский седан Audi доступен со стандартной (от 6 150 000 ₽) и удлинённой (от 6 965 000 ₽) колёсной базой.

  • Конкуренты по большой немецкой тройке с аналогичными 249-сильными дизелями дороже и предлагаются только в длинных версиях: цены на BMW 730Ld xDrive начинаются с 7 110 000 ₽, а за Mercedes-Benz S 350 d 4Matic просят минимум 7 352 400 ₽.

  • В базе у A8 есть пневмоподвеска, светодиодная оптика, мультимедийка с навигатором, электропривод рулевой колонки и крышки багажника. Длиннобазная версия вдобавок оснащается четырёхзонным климат-контролем, доводчиками дверей и шторками с электроприводом в задней части салона.

  • Дизельный седан Audi A8 появится у дилеров в июне 2019 года.

Кто из немецких флагманских седанов круче всех?

Новые Audi A8 на Авто.ру

Почитать ещё
Разместить рекламуДилерам
ПомощьСтань частью команды
О проектеАналитика Авто.ру
Саша Котов
МоскваСанкт-ПетербургВладимирВолгоградВоронежЕкатеринбург
ИвановоКазаньКалугаКостромаКраснодарКрасноярск
Нижний НовгородНовосибирскОмскПермьРостов-на-ДонуСамара
СаратовТверьТулаУфаЧелябинскЯрославль
Алтайский крайАмурская областьАрхангельская областьАстраханская областьБелгородская областьБрянская областьВладимирская областьВолгоградская областьВологодская областьВоронежская областьЕврейская автономная областьЗабайкальский крайИвановская областьИркутская областьКабардино-Балкарская РеспубликаКалининградская областьКалужская областьКамчатский крайКарачаево-Черкесская РеспубликаКемеровская областьКировская область
Костромская областьКраснодарский крайКрасноярский крайКурганская областьКурская областьЛипецкая областьМагаданская областьМосква и Московская областьМурманская областьНенецкий автономный округНижегородская областьНовгородская областьНовосибирская областьОмская областьОренбургская областьОрловская областьПензенская областьПермский крайПриморский крайПсковская областьРеспублика Адыгея
Республика АлтайРеспублика БашкортостанРеспублика БурятияРеспублика ДагестанРеспублика ИнгушетияРеспублика КалмыкияРеспублика КарелияРеспублика КомиРеспублика КрымРеспублика Марий ЭлРеспублика МордовияРеспублика Саха (Якутия)Республика Северная Осетия — АланияРеспублика ТатарстанРеспублика ТываРеспублика ХакасияРостовская областьРязанская областьСамарская областьСанкт-Петербург и Ленинградская область
Саратовская областьСахалинская областьСвердловская областьСмоленская областьСтавропольский крайТамбовская областьТверская областьТомская областьТульская областьТюменская областьУдмуртская РеспубликаУльяновская областьХабаровский крайХанты-Мансийский автономный округ - ЮграЧелябинская областьЧеченская РеспубликаЧувашская РеспубликаЧукотский автономный округЯмало-Ненецкий автономный округЯрославская область
Авто.ру — один из самых посещаемых автомобильных сайтов в российском интернете
Мы предлагаем большой выбор легковых автомобилей, грузового и коммерческого транспорта, мототехники, спецтехники и многих других видов транспортных средств
© 1996–2022 ООО «Яндекс.Вертикали»Пользовательское соглашение