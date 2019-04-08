Седан Audi A8 получил самую слабую и дешёвую версию

Российские дилеры Audi начали приём заказов на седан A8 45 TDI с дизельным двигателем. Причём он сделан специально для нашего рынка: такой версии в Европе нет, и там входным вариантом служит модификация 50 TDI.

На обе машины устанавливается трёхлитровый V6, разница в мощности: у нас «антиналоговые» 249 лошадиных сил, а у европейцев – 286. Крутящий момент одинаковый, 600 Н·м. Трансмиссия – восьмиступенчатый «автомат» и постоянный полный привод.

Это наименее мощная модификация – кроме неё предлагаются варианты с бензиновым V6 мощностью 340 л.с. (от 6 245 000 ₽) и 460-сильным V8 (от 7 860 000 ₽).

Дизельный флагманский седан Audi доступен со стандартной (от 6 150 000 ₽) и удлинённой (от 6 965 000 ₽) колёсной базой.

Конкуренты по большой немецкой тройке с аналогичными 249-сильными дизелями дороже и предлагаются только в длинных версиях: цены на BMW 730Ld xDrive начинаются с 7 110 000 ₽, а за Mercedes-Benz S 350 d 4Matic просят минимум 7 352 400 ₽.

В базе у A8 есть пневмоподвеска, светодиодная оптика, мультимедийка с навигатором, электропривод рулевой колонки и крышки багажника. Длиннобазная версия вдобавок оснащается четырёхзонным климат-контролем, доводчиками дверей и шторками с электроприводом в задней части салона.