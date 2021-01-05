Audi вывела на тесты обновлённую версию A8: первые фото

Прототипы отличаются некоторыми нюансами оформления кузова — в частности, напол­нением радиаторной решётки. Кроме того, один из них несёт на себе наклейку в виде жёлтого треуголь­ника с символом молнии внутри, что может указывать на его гибридную природу.

В целом же, судя по расположению маскирующей плёнки, внешность флагманского седана Audi пере­работают за счёт иных решёток, новых бамперов и головной оптики с более техно­логичным наполнением. Изменится и графика задних фонарей, которые, как ожидается, будут основаны на OLED-технологии.

Силовые агрегаты Audi A8 модернизируют посред­ством использо­вания электрических стартер-генераторов, а уже имеющейся гибридной установке увеличат запас хода на электротяге. Фирменный W12 объёмом 6,0 литра в гамме сохранится, но может стать эксклю­зивным предло­жением для особо роскошной версии седана.

О намерении выпустить такую модификацию руководство компании заявляло ещё в 2019 году. Тогда же появилась информация о возможном возрождении ради этой особой версии бренда Horch — такой седан предполо­жительно станет прямым конкурентом Maybach-версий нынешнего Mercedes-Benz S-класса. Дебютировать обновлённая четырёх­дверка должна до конца 2021 года.