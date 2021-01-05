Audi вывела на тесты обновлённую версию A8: первые фото
Дмитрий Елизаров
Компания Audi запустила процесс дорожного тестирования флагманской модели A8 в её рестайлинговом варианте: фотографии сразу двух прототипов публикует Motor1. Ожидается, что будущая новинка станет не только усовершенствованным гибридом, но и ультрароскошным седаном, для которого возродят знаменитый бренд Horch.
Прототипы отличаются некоторыми нюансами оформления кузова — в частности, наполнением радиаторной решётки. Кроме того, один из них несёт на себе наклейку в виде жёлтого треугольника с символом молнии внутри, что может указывать на его гибридную природу.
В целом же, судя по расположению маскирующей плёнки, внешность флагманского седана Audi переработают за счёт иных решёток, новых бамперов и головной оптики с более технологичным наполнением. Изменится и графика задних фонарей, которые, как ожидается, будут основаны на OLED-технологии.
Силовые агрегаты Audi A8 модернизируют посредством использования электрических стартер-генераторов, а уже имеющейся гибридной установке увеличат запас хода на электротяге. Фирменный W12 объёмом 6,0 литра в гамме сохранится, но может стать эксклюзивным предложением для особо роскошной версии седана.
О намерении выпустить такую модификацию руководство компании заявляло ещё в 2019 году. Тогда же появилась информация о возможном возрождении ради этой особой версии бренда Horch — такой седан предположительно станет прямым конкурентом Maybach-версий нынешнего Mercedes-Benz
S-класса.Дебютировать обновлённая четырёхдверка должна до конца 2021 года.
Последними новинками от Audi на российском рынке стали три мощнейших спорткара бренда: в середине декабря открылся приём заказов на
RS-версиимоделей A6 Avant, A7 Sportback и кроссовера Q8. При этом актуальное поколение A8 в России стоит минимум 7 020 000рублей за версию 45 TDI с 249-сильным трёхлитровым дизелем.