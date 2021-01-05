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Audi вывела на тесты обновлённую версию A8: первые фото

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Дмитрий Елизаров

Компания Audi запустила процесс дорожного тестиро­вания флагманской модели A8 в её рестай­линговом варианте: фото­графии сразу двух прототипов публикует Motor1. Ожидается, что будущая новинка станет не только усовер­шенство­ванным гибридом, но и ультра­роскошным седаном, для которого возродят знаменитый бренд Horch.

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  • Прототипы отличаются некоторыми нюансами оформления кузова — в частности, напол­нением радиаторной решётки. Кроме того, один из них несёт на себе наклейку в виде жёлтого треуголь­ника с символом молнии внутри, что может указывать на его гибридную природу.

  • В целом же, судя по расположению маскирующей плёнки, внешность флагманского седана Audi пере­работают за счёт иных решёток, новых бамперов и головной оптики с более техно­логичным наполнением. Изменится и графика задних фонарей, которые, как ожидается, будут основаны на OLED-технологии.

  • Силовые агрегаты Audi A8 модернизируют посред­ством использо­вания электрических стартер-генераторов, а уже имеющейся гибридной установке увеличат запас хода на электротяге. Фирменный W12 объёмом 6,0 литра в гамме сохранится, но может стать эксклю­зивным предло­жением для особо роскошной версии седана.

  • О намерении выпустить такую модификацию руководство компании заявляло ещё в 2019 году. Тогда же появилась информация о возможном возрождении ради этой особой версии бренда Horch — такой седан предполо­жительно станет прямым конкурентом Maybach-версий нынешнего Mercedes-Benz S-класса. Дебютировать обновлённая четырёх­дверка должна до конца 2021 года.

  • Последними новинками от Audi на российском рынке стали три мощнейших спорткара бренда: в середине декабря открылся приём заказов на RS-версии моделей A6 Avant, A7 Sportback и кроссовера Q8. При этом актуальное поколение A8 в России стоит минимум 7 020 000 рублей за версию 45 TDI с 249-сильным трёхлитровым дизелем.

Ждём эпичной битвы Horch против Maybach?

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