Дни минувшего будущего: Audi A7 против BMW 840i Gran Coupe

У Audi с этим всё в порядке: окошки вынесены за пределы проёмов и чувствам эстетов не вредят. Да и в целом образ вышел более понятным — возможно, именно потому, что этой машине надо нравиться всем. Ведь если рассуждать формально, то на одну A7 можно натравить сразу две BMW: нашу атлетичную «восьмёрку» и лифтбек 6 серии GT — тот, напротив, ориентирован на комфорт и простор, да к тому же не просит целых два миллиона рублей наценки за статус топ-модели. Но «шестёрка» вышла настолько невнятной, что её толком не встретить ни на улицах, ни даже в пресс-парке. Так что наша сегодняшняя задача — разобраться, что интереснее: купе класса гран туризмо с лишней парой дверей или гражданский автомобиль в нарядной обёртке. Особенно когда на бумаге силы у них равны.

Оба «немца» — с трёхлитровыми наддувными «шестёрками», развивающими по 340 лошадиных сил и 500 Ньютон-метров. Разница в том, что у BMW цилиндры стоят в ряд, а у Audi — V-образно. Законо­мерно, что баварский подход подразуме­вает классический восьми­ступенчатый «автомат», а в Ингольштадте полагаются на семиступен­чатый «робот» с двумя сцепле­ниями. Да и полный привод конструктивно разный: 840i использует привычный xDrive с межосевой муфтой для привода передних колёс, в то время как A7 55 TFSI переметнулась на сторону новой системы quattro ultra с двумя муфтами подключения задней оси. Масса у машин отличается на несущественные 35 кило­граммов, а вот паспортный разгон до сотни — почти на полсекунды: 4,9 против 5,3 в пользу BMW!