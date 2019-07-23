Audi A7 стал доступнее — благодаря двухлитровому мотору
Николай Андреев
Новая базовая версия 45 TFSI quattro оснащается бензиновой двухлитровой «турбочетвёркой» мощностью 245 лошадиных сил (370 Н·м), семиступенчатым «роботом» с двумя сцеплениями и полным приводом quattro ultra с электрогидравлической муфтой для подключения задней оси.
Ранее на российском рынке A7 Sportback предлагался только в модификации 55 TFSI quattro
с 340-сильнымтрёхлитровым V6. Такая версия быстрее в разгоне до 100 км/ч(5,3 против 6,2 секунды), но при этом на 500 000 ₽ дороже.
A7 Sportback доступен в трёх уровнях оснащения: Advance, Design и Sport. В базе у лифтбека есть светодиодная оптика, электропривод двери багажника, парктроники «по кругу», датчики дождя и света, отделка сидений натуральной и искусственной кожей, круиз-контроль и двухзонный климат-контроль.
Российские дилеры уже начали принимать заказы на Audi A7 Sportback 45 TFSI quattro, а первые экземпляры поступят в октябре 2019 года.
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