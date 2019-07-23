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Audi A7 стал доступнее — благодаря двухлитровому мотору

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Николай Андреев

  • Новая базовая версия 45 TFSI quattro оснаща­ется бензиновой двух­литровой «турбо­четвёркой» мощностью 245 лошади­ных сил (370 Н·м), семи­ступенчатым «роботом» с двумя сцепле­ниями и полным приводом quattro ultra с электро­гидравли­ческой муфтой для подключения задней оси.

  • Ранее на российском рынке A7 Sportback предлагался только в модифи­кации 55 TFSI quattro с 340-сильным трёх­литровым V6. Такая версия быстрее в разгоне до 100 км/ч (5,3 против 6,2 секунды), но при этом на 500 000 ₽ дороже.

  • A7 Sportback доступен в трёх уровнях оснащения: Advance, Design и Sport. В базе у лифтбека есть свето­диодная оптика, электро­привод двери багажника, парк­троники «по кругу», датчики дождя и света, отделка сидений нату­ральной и искус­ствен­ной кожей, круиз-контроль и двух­зонный климат-контроль.

  • Российские дилеры уже начали принимать заказы на Audi A7 Sportback 45 TFSI quattro, а первые экзем­пляры поступят в октябре 2019 года.

Заднеприводный лифтбек BMW 630i Gran Turismo с 249-сильным двух­литровым турбо­мотором стоит минимум 3 750 000 ₽, а базовый полно­приводный седан Mercedes-Benz CLS 350 4Matic с «турбо­четвёркой» 2.0 мощностью 299 л.с. оценивается в 4 630 000 ₽.

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