Audi A7 стал доступнее — благодаря двухлитровому мотору

Новая базовая версия 45 TFSI quattro оснаща­ется бензиновой двух­литровой «турбо­четвёркой» мощностью 245 лошади­ных сил (370 Н·м), семи­ступенчатым «роботом» с двумя сцепле­ниями и полным приводом quattro ultra с электро­гидравли­ческой муфтой для подключения задней оси.

Ранее на российском рынке A7 Sportback предлагался только в модифи­кации 55 TFSI quattro с 340-сильным трёх­литровым V6. Такая версия быстрее в разгоне до 100 км/ч (5,3 против 6,2 секунды), но при этом на 500 000 ₽ дороже.

A7 Sportback доступен в трёх уровнях оснащения: Advance, Design и Sport. В базе у лифтбека есть свето­диодная оптика, электро­привод двери багажника, парк­троники «по кругу», датчики дождя и света, отделка сидений нату­ральной и искус­ствен­ной кожей, круиз-контроль и двух­зонный климат-контроль.