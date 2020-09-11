Неучтённый элемент. Все плюсы и минусы Audi A7: подробный тест
Михаил Конончук
Должен покаяться: в сравнительном тесте Audi A7 и BMW 840i я допустил классическую «ошибку выжившего» и списал со счетов лифтбек
- Комфорт и тишина
- Технологичный и просторный салон
- Привлекательные (относительно конкурентов) цены
- Неоднозначный дизайн
- Уж слишком спокойный нрав
- Недостаток вау-эффекта
Взгляните, например, на нашу статистику реальных регистраций автомобилей за июль. Рынок взорвался отложенным за карантин спросом, и именно 6 серия GT стала первой из «неформатных» машин!
Можно подумать, что дело в отсутствии доступных версий с маленькими моторами, которое долго сдерживало седан A6, но тут всё не так однозначно. Простенький 190-сильный дизель есть только у «шестёрки» BMW (что отчасти и объясняет её успех), а все остальные конкуренты не предлагают ничего слабее 249 лошадиных сил. Более того, с базовой ценой в
Наш тестовый экземпляр заметно дороже: 340-сильная модификация A7 55 TFSI в исполнении Design с многочисленными опциями потянула на
Интерьер
Три большие Audi — A6, A7 и A8 — сменили поколения почти синхронно, в период с лета 2017 года по весну
Практичность
Мы уже почти научились не морщиться от термина «четырёхдверное купе», но если обращаться к традиционной классификации, то такие машины бывают двух типов — седан и лифтбек. Audi A7 — как раз лифтбек, в отличие от BMW 8 серии Гран Купе и Mercedes-Benz CLS. А это значит, что с практичностью здесь всё очень неплохо, даже если она вас не интересует.
Техника и надёжность
Модульная платформа MLB Evo с продольным расположением двигателя — данность для всех Audi с индексом выше тройки. Спереди здесь двойные поперечные рычаги, сзади — пятирычажная схема. На выбор предлагается аж четыре вида подвески: стандартная, заниженная на 10 миллиметров спортивная, вариант с адаптивными электронноуправляемыми амортизаторами и — как в нашем случае — пневматика.
Кроме того, в качестве опции доступно полноуправляемое шасси: до
На российском рынке A7 предлагается с тремя вариантами двигателей — дизельным и двумя бензиновыми. И у них совершенно разные идеологии не только в том, что касается типа топлива. Дизельный A7 45 TDI — это 249 лошадиных сил, снятых с трёхлитрового V6. В паре с этим мотором работает классический восьмиступенчатый «автомат» tiptronic, а полный привод quattro там настоящий, постоянный, на основе межосевого дифференциала типа Torsen.
Бензиновые же модификации относятся уже к новому ингольштадтскому поколению. Распределением тяги заведует трансмиссия quattro ultra с двумя муфтами, одна из которых подключает заднюю ось, а вторая — отключает карданный вал. Передачи меняет семиступенчатый «робот» S tronic, а бороться за экологию помогает система «мягкого» гибрида с отдельной 48-вольтовой бортовой сетью, мощным стартер-генератором и дополнительной батареей. Согласно выкладкам немцев, всё это помогает экономить до 0,7 литра топлива на сотню, ещё 0,2 — заслуга той самой quattro ultra.
Всё это в равной степени касается как версии 45 TFSI с двухлитровой бензиновой турбочетвёркой мощностью 245 лошадиных сил, так и нашей машины 55 TFSI — у неё под капотом трёхлитровый наддувный V6, способный на 340 «лошадей». А вот начальной 190-сильной версии, как в случае седана A6, для лифтбека не предусмотрено.
Сравнительная новизна и малые тиражи означают, что достоверных данных о надёжности Audi A7 ещё попросту нет, хотя кое-что можно прикинуть как раз по A6 с идентичной техникой. Так вот, с силовыми агрегатами и шасси проблем пока не выявлено, но владельцы массово жалуются на глюки датчика бесконтактного открывания багажника, а главное — на стуки и скрипы в салоне, особенно со стороны передней панели. Эта напасть преследует многих чуть ли не с первой тысячи километров и не всегда отступает даже после проклейки всех соединений.
А ещё некоторые владельцы перепрошивают управляющий софт, чтобы уменьшить задержки в откликах на акселератор: особенно это касается дизельных версий, но и бензиновые
Езда
Наш экземпляр подтверждает это в полной мере: в стандартном режиме между нажатием правой педали и активным ускорением может пройти полторы-две секунды. Адаптивная программа на ситуацию практически никак не влияет, и только спортивный алгоритм сообщает лифтбеку ту прыть, которой ожидаешь от 340 сил под капотом и паспортного показателя в 5,3 секунды до сотни.
Однако впечатляющего напора и азарта в разгоне всё равно не появляется: A7 сконцентрирована на лёгкости и ненавязчивости всего происходящего. На свободных дорогах дело обстоит именно так, а вот в пробках вам всё равно придётся вернуть электронику в обычный режим — иначе роботизированная трансмиссия, как ей и положено, будет периодически напоминать о себе лёгкой нервозностью и рывками при переходе на пониженную передачу.
В остальном же общение с A7 — сплошной расслабон и безмятежность, особенно если между вами и дорогой дежурят пневмобаллоны: жалеть на них 140 тысяч рублей точно не стоит. В комфортном режиме подвеска превосходно расправляется с мелкими и средними неровностями, давая вожделенное ощущение левитации — хотя рельефные лежачие полицейские и глубокие ямы с острыми краями наскоком лучше не брать. Ужасного удара, скорее всего, не случится, а вот неслабый грохот подвески на отбой вам обеспечен.
Он, в свою очередь, разрушит акустическую идиллию, царящую в салоне: Audi A7 — потрясающе тихий автомобиль, особенно если вы не сэкономили 35 100 рублей на двойных боковых стёклах. Даже на скоростях крепко за 150 лифтбек не мешает играть своей дорогущей аудиосистеме — хотя, к слову, звук у неё не такой потрясающий, как цена.
А вот на чём, помимо «пневмы», мы бы экономить не стали, так это на полноуправляемом шасси: солидный выворот задних колёс здорово облегчает маневрирование на почти пятиметровом автомобиле. Правда, резкие перестроения на городских скоростях A7
Руль у Audi A7 не слишком острый, с умеренным усилием и внятной обратной связью, и он прекрасно подходит характеру самого шасси: лифтбек можно смело назначать эталоном нейтрального баланса и устойчивости на дуге. Да, азарта, как и в разгоне, здесь практически нет — но надёжность повадок и скорость, с которой A7 проходит повороты даже на влажном асфальте, не могут не впечатлить.
А чтобы происходящее не казалось совсем уж компьютерно-сюрреалистичным, немцы не стали даже за доплату предлагать активные стабилизаторы поперечной устойчивости: ощутимые крены помогают сохранять контакт с реальностью. Однако тем, кого A7 прошлого поколения приучила к спортивным ноткам в характере, здесь поживиться решительно нечем — перца можно добавить только покупкой 450-сильной модификации S7. Которая стоит как минимум семь миллионов рублей.
Оснащение
Самая простая A7 45 TFSI с двухлитровым бензиновым мотором — это 4 285 000 рублей, на 700 тысяч дороже седана A6 с таким же мотором. В базовое оснащение входят полностью светодиодная оптика, передние кресла с электрорегулировками и обогревом, двухзонный климат-контроль, отделка салона натуральной и искусственной кожей, парктроники по кругу и электропривод крышки багажника. То же самое, только с дизельным мотором, обойдётся в 4 810 000 рублей, а с трёхлитровым бензиновым агрегатом — ещё на 42 тысячи дороже.
Дальше можно выбирать из трёх линий исполнения — по сути, пакетов опций, два из которых задают ещё и имидж автомобиля. Линии Advance это не касается: здесь за 230 000 рублей вы получите бесключевой доступ, камеру заднего вида, руль с электроприводом и обогревом, автоматическое управление дальним светом, систему экстренного аварийного торможения и подогрев лобового стекла по всей площади.
За исполнение Sport придётся отдать на 230 тысяч рублей больше. Сюда входит пакет внутренней и внешней отделки S line: снаружи такие машины можно опознать по агрессивным бамперам и 20-дюймовым дискам, а внутри — по алюминиевым декоративным вставкам и спортивным креслам. У дверей появятся автодоводчики, а сиденья будут обшиты комбинацией кожи и алькантары.
Исполнение Design обойдётся ещё в 210 тысяч сверху, а предназначено оно для тех, кому хочется добавить в A7 побольше атрибутов роскоши. Поэтому здесь предусмотрены отдельные зоны климата для задних пассажиров, комфортные кресла с отделкой перфорированной кожей и вентиляцией и матричные светодиодные фары, а вот диски, во имя комфорта, будут 19-дюймовыми.
Обратите внимание, что во всех случаях на центральной консоли станут красоваться два сенсорных дисплея, но верхний из них будет довольно простым — с диагональю 8 дюймов и без навигации. А приборный щиток останется традиционным, аналоговым, пока вы не закажете топовую мультимедийку с навигацией за 247 тысяч рублей. Хотя в таком случае выгоднее доплатить ещё 70 тысяч и получить пакет Infotainment — с крутой (но не топовой) акустикой и проекционным дисплеем.
С вашего позволения, дальше пересказывать конфигуратор мы не будем, иначе A7 успеет сменить поколение раньше, чем вы дочитаете эту статью. Как и заведено у «немцев», позиций там тьма, и погулять по меню можно даже просто из любопытства. Впрочем, то же самое касается и конкурентов — все они, как на подбор, соотечественники Audi.
Конкуренты
Выводы
Так почему же рынок игнорирует Audi A7? Это приятная, комфортная, современная машина без очевидных слабых мест, да к тому же просят за неё меньше, чем за других представителей отряда купеобразных. Логического ответа на этот вопрос попросту нет, так что давайте искать ответ эмоциональный.
И кажется, что дело… в Audi A6! В новом поколении, с агрессивным лицом и рельефными бёдрами, седан оказался достаточно харизматичен сам по себе, чтобы уйти от имиджа безликого корпоративного транспорта. Его легко выбрать сердцем, да к тому же он даже чуть новее, чем A7. Лифтбек, в свою очередь, теперь не такой стремительный, как в прошлой генерации, изнутри не отличается от седана вообще ничем — да и детали вроде вогнутой линии задних фонарей у многих вызывают вопросы.
Выходит довольно дурацкая история: пока купеобразные Мерседесы и BMW успешно заменяют немолодые и примелькавшиеся «ешки» с «пятёрками», Audi предлагает два одинаково свежих и интересных автомобиля — и публика предсказуемо выбирает тот, что дешевле. Но не всё так печально.
Если вспомнить, что именно начиная с A6 в Ингольштадте начали смелее и агрессивнее подходить к дизайну и местами использовать ретромотивы в стиле самой первой Quattro, есть надежда, что после рестайлинга позиции A7 могут заметно укрепиться. Но подождать этого придётся ещё как минимум год.
Кого выберете в этом классе?
Комплектация55 TFSI 3.0 AMT (340 л.с.) 4WD
Двигатель3.0 / 340 л.с / бензин
Коробка передачРоботизированная
ПриводПолный
КузовЛифтбек
Расход топлива6.8
Разгон до 100 км/ч5.3
Цена, ₽7 545 600