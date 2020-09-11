Неучтённый элемент. Все плюсы и минусы Audi A7: подробный тест

* Стоимость полисов и налог рассчитаны для водителя старше 22 лет и со стажем более 4 лет, проживающего в Москве

Взгляните, например, на нашу статистику реальных регистраций авто­мобилей за июль. Рынок взорвался отложенным за карантин спросом, и именно 6 серия GT стала первой из «неформатных» машин! В топ-10 сегмента «E» попали Mercedes-Benz CLS, Porsche Panamera, «восьмёрка» BMW (причём именно Gran Coupe, двухдверки учтены отдельно) — и даже Mercedes-AMG GT. Да, они разошлись в гомеопати­ческих дозах — от 65 до 29 экзем­пляров. Но A7 не дотянула и до этих результатов.