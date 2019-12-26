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Audi A6 с передним приводом оказалась дешевле конкурентов

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Николай Андреев

  • Седан Audi A6 теперь можно заказать у российских дилеров в новых базовых модифи­кациях со 190-сильными двух­литровыми турбо­моторами — бензиновым в версии 40 TFSI (от 3 055 000 ₽) и дизельным 40 TDI (от 3 100 000 ₽). Оба сочетаются с семиступенчатым «роботом» с двумя сцепле­ниями и передним приводом. Ранее в России пред­лагались только бензиновые и полноприводные Audi A6 с двигателями мощностью от 245 до 340 сил.

  • Главные конкуренты дороже. Так, BMW 5 серии в бензиновой 184-сильной модифика­ции 520i стоит минимум 3 180 000 ₽, а в дизельной 190-сильной 520d — 3 250 000 ₽. Mercedes-Benz E-класса в бензиновой 197-сильной версии Е 200 оценён в 3 260 000 ₽, в дизельной 150-сильной Е 200 d — в 3 180 000 ₽. Они имеют задний привод и автомати­ческие коробки передач с гидро­транс­форматором — с восемью передачами у BMW и девятью — у Mercedes-Benz.

  • В базовой комплектации у переднеприводных Audi A6 есть 17-дюймо­вые кованые диски, свето­диодная оптика, передние и задние парк­троники, двухзонный климат-контроль и мульти­медийная система MMI с двумя сенсорными дисплеями. Также седан доступен в трёх дополни­тельных уровнях оснащения: Advance, Design и Sport.

  • Первые экземпляры Audi A6 40 TFSI и 40 TDI появятся в российских дилерских центрах в первом квартале 2020 года.

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