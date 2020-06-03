Обновление Lada Vesta отложили из-за светодиодных фар

Универсал Audi A6 Avant оказался в России без конкурентов

Новости

Николай Андреев

Российский офис Audi объявил о приёме предзаказов на универсал A6 Avant последнего поколения. У этой модели нет прямых конкурентов в России: Mercedes-Benz E-класса и Volvo V90 на российском рынке доступны только во вседорожных версиях, но с ними будет сопер­ничать Audi A6 allroad, который появится в России позднее.

Длина, ширина и колёсная база Audi A6 Avant совпадают с таковыми седана ― 4939, 1886 и 2924 мм соответ­ственно. Но грузо­пассажир­ская версия выше четырёх­дверки на 5 мм (1463 мм), а объём багажника (под шторкой) больше на 35 литров (565 литров).

  • В России Audi A6 Avant доступен в трёх модифи­кациях, и все они на 195 000 ₽ дороже аналогичных седанов. Универсал в исполнении 40 TFSI (от 3 311 000 ₽) идёт с двух­литровым бензиновым турбомотором мощностью 190 л.с. (320 Н·м), а 40 TDI (от 3 357 000 ₽) — с турбодизелем 2.0 на 190 л.с. (400 Н·м). Такие пятидверки оснащаются семиступен­чатым «роботом» с двумя сцепле­ниями и передним приводом. Версия 45 TDI (от 4 194 000 ₽) оборудована наддувным дизельным 3.0 V6 отдачей 249 л.с. (600 Н·м), восьмиступен­чатым «автоматом» и полным приводом.

  • В базе у Audi A6 Avant есть 17-дюймовые кованые диски, свето­диодная оптика, паровозный ассистент с парк­­трониками «по кругу», двухзонный климат-контроль и мульти­медийная система MMI с двумя сенсорными дисплеями. Также универсал доступен в трёх дополни­тельных уровнях оснащения: Advance, Design и Sport.

Помимо Audi A6 Avant, приём заказов открыт на седан A6 45 TDI (от 3 999 000 ₽) и лифтбек A7 Sportback 45 TDI (от 4 810 000 ₽) со 249-сильными трёх­литровыми турбодизелями.

С каким типом кузова выбрали бы Audi A6?

Почитать ещё
Разместить рекламуДилерам
ПомощьСтань частью команды
О проектеАналитика Авто.ру
Саша Котов
МоскваСанкт-ПетербургВладимирВолгоградВоронежЕкатеринбург
ИвановоКазаньКалугаКостромаКраснодарКрасноярск
Нижний НовгородНовосибирскОмскПермьРостов-на-ДонуСамара
СаратовТверьТулаУфаЧелябинскЯрославль
Алтайский крайАмурская областьАрхангельская областьАстраханская областьБелгородская областьБрянская областьВладимирская областьВолгоградская областьВологодская областьВоронежская областьЕврейская автономная областьЗабайкальский крайИвановская областьИркутская областьКабардино-Балкарская РеспубликаКалининградская областьКалужская областьКамчатский крайКарачаево-Черкесская РеспубликаКемеровская областьКировская область
Костромская областьКраснодарский крайКрасноярский крайКурганская областьКурская областьЛипецкая областьМагаданская областьМосква и Московская областьМурманская областьНенецкий автономный округНижегородская областьНовгородская областьНовосибирская областьОмская областьОренбургская областьОрловская областьПензенская областьПермский крайПриморский крайПсковская областьРеспублика Адыгея
Республика АлтайРеспублика БашкортостанРеспублика БурятияРеспублика ДагестанРеспублика ИнгушетияРеспублика КалмыкияРеспублика КарелияРеспублика КомиРеспублика КрымРеспублика Марий ЭлРеспублика МордовияРеспублика Саха (Якутия)Республика Северная Осетия — АланияРеспублика ТатарстанРеспублика ТываРеспублика ХакасияРостовская областьРязанская областьСамарская областьСанкт-Петербург и Ленинградская область
Саратовская областьСахалинская областьСвердловская областьСмоленская областьСтавропольский крайТамбовская областьТверская областьТомская областьТульская областьТюменская областьУдмуртская РеспубликаУльяновская областьХабаровский крайХанты-Мансийский автономный округ - ЮграЧелябинская областьЧеченская РеспубликаЧувашская РеспубликаЧукотский автономный округЯмало-Ненецкий автономный округЯрославская область
Авто.ру — один из самых посещаемых автомобильных сайтов в российском интернете
Мы предлагаем большой выбор легковых автомобилей, грузового и коммерческого транспорта, мототехники, спецтехники и многих других видов транспортных средств
© 1996–2022 ООО «Яндекс.Вертикали»Пользовательское соглашение