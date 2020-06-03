Универсал Audi A6 Avant оказался в России без конкурентов
Николай Андреев
Российский офис Audi объявил о приёме предзаказов на универсал A6 Avant последнего поколения. У этой модели нет прямых конкурентов в России: Mercedes-Benz
Длина, ширина и колёсная база Audi A6 Avant совпадают с таковыми седана ― 4939, 1886 и 2924 мм соответственно. Но грузопассажирская версия выше четырёхдверки на 5 мм (1463 мм), а объём багажника (под шторкой) больше на 35 литров (565 литров).
В России Audi A6 Avant доступен в трёх модификациях, и все они на 195 000 ₽ дороже аналогичных седанов. Универсал в исполнении 40 TFSI (от 3 311 000 ₽) идёт с двухлитровым бензиновым турбомотором мощностью 190 л.с. (320 Н·м), а 40 TDI (от 3 357 000 ₽) — с турбодизелем 2.0 на 190 л.с. (400 Н·м). Такие пятидверки оснащаются семиступенчатым «роботом» с двумя сцеплениями и передним приводом. Версия 45 TDI (от 4 194 000 ₽) оборудована наддувным дизельным 3.0 V6 отдачей 249 л.с. (600 Н·м), восьмиступенчатым «автоматом» и полным приводом.
В базе у Audi A6 Avant есть 17-дюймовые кованые диски, светодиодная оптика, паровозный ассистент с парктрониками «по кругу», двухзонный климат-контроль и мультимедийная система MMI с двумя сенсорными дисплеями. Также универсал доступен в трёх дополнительных уровнях оснащения: Advance, Design и Sport.
Помимо Audi A6 Avant, приём заказов открыт на седан A6 45 TDI (от 3 999 000 ₽) и лифтбек A7 Sportback 45 TDI (от 4 810 000 ₽) со 249-сильными трёхлитровыми турбодизелями.