Универсал Audi A6 Avant оказался в России без конкурентов

Российский офис Audi объявил о приёме предзаказов на универсал A6 Avant последнего поколения. У этой модели нет прямых конкурентов в России: Mercedes-Benz E-класса и Volvo V90 на российском рынке доступны только во вседорожных версиях, но с ними будет сопер­ничать Audi A6 allroad, который появится в России позднее.

Длина, ширина и колёсная база Audi A6 Avant совпадают с таковыми седана ― 4939, 1886 и 2924 мм соответ­ственно. Но грузо­пассажир­ская версия выше четырёх­дверки на 5 мм (1463 мм), а объём багажника (под шторкой) больше на 35 литров (565 литров).

В России Audi A6 Avant доступен в трёх модифи­кациях, и все они на 195 000 ₽ дороже аналогичных седанов. Универсал в исполнении 40 TFSI (от 3 311 000 ₽) идёт с двух­литровым бензиновым турбомотором мощностью 190 л.с. (320 Н·м), а 40 TDI (от 3 357 000 ₽) — с турбодизелем 2.0 на 190 л.с. (400 Н·м). Такие пятидверки оснащаются семиступен­чатым «роботом» с двумя сцепле­ниями и передним приводом. Версия 45 TDI (от 4 194 000 ₽) оборудована наддувным дизельным 3.0 V6 отдачей 249 л.с. (600 Н·м), восьмиступен­чатым «автоматом» и полным приводом.

В базе у Audi A6 Avant есть 17-дюймовые кованые диски, свето­диодная оптика, паровозный ассистент с парк­­трониками «по кругу», двухзонный климат-контроль и мульти­медийная система MMI с двумя сенсорными дисплеями. Также универсал доступен в трёх дополни­тельных уровнях оснащения: Advance, Design и Sport.

Помимо Audi A6 Avant, приём заказов открыт на седан A6 45 TDI (от 3 999 000 ₽) и лифтбек A7 Sportback 45 TDI (от 4 810 000 ₽) со 249-сильными трёх­литровыми турбодизелями.