Универсал Audi A6 стал вседорожным

Audi A6 allroad получил особую решётку радиатора, защитный обвес по периметру кузова, увеличенные рейлинги на крыше и дополнительную защиту днища. В салоне — доступная только для этой модели комбинированная отделка сидений кожей и тканью.

Все кросс-универсалы A6 allroad оснащаются адаптивной пневмоподвеской. В стандартном положении дорожный просвет составляет 139 миллиметров, а в зависимости от режима и скорости автомобиль поднимается на 45 мм (на скорости до 35 километров в час) или опускается на 15 мм (на скорости выше 120 км/ч).

Двигатель пока один — трёхлитровый турбодизель — но сразу в трёх модификациях: 45 TDI (231 л.с., 500 Н·м), 50 TDI (286 л.с., 620 Н·м) и 55 TDI (349 л.с., 700 Н·м). От нуля до ста универсал разгоняется за 6,7, 5,9 и 5,2 секунды соответственно. Максимальная скорость составляет 250 км/ч . Двигатель во всех версиях оснащён гибридной системой со стартер-генератором, подключенным к 48-вольтовой системе с отдельным аккумулятором, и рекуперирующим энергию на торможениях.