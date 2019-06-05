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Универсал Audi A6 стал вседорожным

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Николай Андреев

Компания Audi рассекретила вседорожный универсал A6 allroad — это уже четвёртое поколение модели, а в этом году кросс-универсалу исполняется 20 лет.

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  • Audi A6 allroad получил особую решётку радиатора, защитный обвес по периметру кузова, увеличенные рейлинги на крыше и дополнительную защиту днища. В салоне — доступная только для этой модели комбинированная отделка сидений кожей и тканью.

  • Все кросс-универсалы A6 allroad оснащаются адаптивной пневмоподвеской. В стандартном положении дорожный просвет составляет 139 миллиметров, а в зависимости от режима и скорости автомобиль поднимается на 45 мм (на скорости до 35 километров в час) или опускается на 15 мм (на скорости выше 120 км/ч).

  • Двигатель пока один — трёхлитровый турбодизель — но сразу в трёх модификациях: 45 TDI (231 л.с., 500 Н·м), 50 TDI (286 л.с., 620 Н·м) и 55 TDI (349 л.с., 700 Н·м). От нуля до ста универсал разгоняется за 6,7, 5,9 и 5,2 секунды соответственно. Максимальная скорость составляет 250 км/ч. Двигатель во всех версиях оснащён гибридной системой со стартер-генератором, подключенным к 48-вольтовой системе с отдельным аккумулятором, и рекуперирующим энергию на торможениях.

  • Все A6 allroad оснащаются только восьмиступенчатым «автоматом», полноприводной трансмиссией с самоблокирующимся центральным дифференциалом и системой помощи спуска с горы. Среди опций — полноуправляемое шасси, задний дифференциал с электронноуправляемой блокировкой и множество ассистентов помощи водителю, доступных на обычных A6.

Audi A6 allroad появится у европейских дилеров до конца июня. Начальная цена в Германии – 61 500 евро (4,51 миллиона рублей).

Audi A6 allroad или Audi Q7?

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