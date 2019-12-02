Долгожданный: подробный тест-драйв Audi A6 45 TFSI quattro

У Audi в России непростые времена. Продажи весь 2019 год стагни­руют, и в былой борьбе за рыночную долю с BMW и Mercedes-Benz эта марка давно не участвует: конкуренты продаются в 2–3 раза лучше. И проблема тут не в продуктах как таковых, а в маркетинге. Точнее, в том, что последние несколько лет все новинки Audi попадают на российский рынок в дорогих комплекта­циях и только с мощными моторами. А более доступные варианты клиентам приходится ждать месяцами, если не годами.

Вот и новый седан Audi A6, некогда пользовавшийся спросом наравне с «пятёркой» BMW и Мерседесом Е-класса, год назад прибыл в Россию только в богато оснащённой версии с трёх­литровым турбомотором мощностью 340 лошадиных сил. И ценой в 4 миллиона рублей. Чтобы понять масштаб проблемы — несколько цифр: в прошлом поколении А6 такую модифи­кацию выбирали около четырёх процентов покупа­телей. Остальные же брали четырёх­цилиндровые машины, причём наибольшим спросом пользо­вались базовые 1.8 TFSI мощностью 190 л.с., с вариатором и передним приводом (почти половина продаж).



Дефорсированных модификаций у нас пока ещё нет (обещают завезти к концу 2019 года), зато с сентября у дилеров появились версии A6 45 TFSI quattro — с 245-сильным двух­литровым турбомотором, семи­ступенчатым «роботом», полным приводом и ценой от 3,3 миллиона рублей. И знаете, что случилось сразу после этого? По сравнению с началом года продажи выросли почти в шесть раз! С каким результатом А6 закончит 2019 год — узнаем через месяц, а пока давайте разберёмся, получится ли у седана из Ингольштадта вернуть своих покупателей.