Долгожданный: подробный тест-драйв Audi A6 45 TFSI quattro
Редакция Авто.ру
У Audi в России непростые времена. Продажи весь 2019 год стагнируют, и в былой борьбе за рыночную долю с BMW и Mercedes-Benz эта марка давно не участвует: конкуренты продаются в 2–3 раза лучше. И проблема тут не в продуктах как таковых, а в маркетинге. Точнее, в том, что последние несколько лет все новинки Audi попадают на российский рынок в дорогих комплектациях и только с мощными моторами. А более доступные варианты клиентам приходится ждать месяцами, если не годами.
Вот и новый седан Audi A6, некогда пользовавшийся спросом наравне с «пятёркой» BMW и Мерседесом
Дефорсированных модификаций у нас пока ещё нет (обещают завезти к концу 2019 года), зато с сентября у дилеров появились версии A6 45 TFSI quattro — с 245-сильным двухлитровым турбомотором, семиступенчатым «роботом», полным приводом и ценой от 3,3 миллиона рублей. И знаете, что случилось сразу после этого? По сравнению с началом года продажи выросли почти в шесть раз! С каким результатом А6 закончит 2019 год — узнаем через месяц, а пока давайте разберёмся, получится ли у седана из Ингольштадта вернуть своих покупателей.
Интерьер
Если вы видели салон любой свежей модели Audi, то ничего нового в A6 45 TFSI quattro не обнаружите. То же царство
Качество сборки по-немецки (или, скорее, «по-аудюшному») высочайшее, и лишь выступающая эффектная накладка над передней панелью под давлением слегка шевелится. Но, кажется, кроме нас, таким способом её проверять всё равно никто не будет.
Практичность
Здесь всё в рамках жанра «немецких бизнес-седанов». Специального акцента на удобные ниши и прочие мелочи, полезные в повседневной эксплуатации, у A6 нет, но и придраться особо не к чему. Если только к слишком высокому центральному тоннелю и не то чтобы огромному запасу места на заднем диване. С другой стороны, у конкурентов всё примерно так же.
Техника
Нас в A6 45 TFSI quattro в первую очередь интересует двухлитровый турбомотор мощностью 245 лошадиных сил. Он оснащён вспомогательным стартер-генератором с ременным приводом, собирающим энергию на торможении в небольшую литий-ионную батарею, которая потом используется для питания электрооборудования в пробках с выключенным двигателем. На шестицилиндровых моторах микрогибридная установка ещё и помогает на ускорениях, но на машинах с четырьмя цилиндрами она попроще.
Заявленный разгон до 100 километров — 6 секунд ровно, максималка — 250 километров в час. Плюс полный привод quattro ultra c двумя муфтами (вторая может полностью отключать карданный вал для экономии топлива) и семиступенчатая роботизированная трансмиссия с двумя сцеплениями, которые находятся в масляной ванне.
Езда
Оценивать ездовые повадки Audi — это как описывать творчество Бетховена: классика, она и есть классика. Но если вам больше по душе музыка Моцарта или Баха, договориться о вкусах будет сложно.
Audi A6 45 TFSI quattro — это, пожалуй, квинтэссенция ингольштадтского подхода к настройке шасси. Руль тут точный, в меру острый, но традиционно слегка отстранённый. Он хорошо изолирует водителя и от дорожной мелочёвки, и от мелких нюансов того, что происходит с передними колёсами, одновременно. В спортивном режиме руль слегка тяжелеет, но информативнее не становится. Правда, не могу сказать, что это плохо — просто у Audi такая идеология.
Шасси — по крайней мере в том варианте, который нам достался на тест (полноуправляемое, с электроннорегулируемыми амортизаторами), удивило высоким уровнем комфорта, даже несмотря на большие и тяжёлые
Спортивный режим заметно поджимает амортизаторы, отчего пики вертикальных ускорений становятся меньше, зато увеличивается их частота — машина старательнее повторяет микропрофиль и даже слегка зудит на шершавом асфальте, поэтому его я бы включал только на извилистых дорогах с хорошим покрытием. В городе приятнее ездить в самом мягком режиме, тем более что ни крены, ни клевки на торможении или разгоне в нём не выходят за рамки приличий.
Разгон, правда, у A6 45 TFSI quattro не впечатляет. Проверить, показывает ли седан обещанные 6 секунд до «сотни», не позволили погодные условия, однако сам процесс старта и разгона тут плавный и мягкий. Никакой драмы нет и в помине. Робот меняет передачи быстро, но плавно — как хороший гидротрансформаторный «автомат», и в комфортном режиме мехатронного шасси любит забираться на передачи повыше, а вниз переходит не так быстро, как иногда хочется, — например, при перестроении в соседний ряд на скоростном шоссе. Правда, к такой настройке быстро привыкаешь, а в случае необходимости коробку можно перевести в спортивный режим, в котором все вопросы снимаются окончательно.
Шумоизоляция — достойная, особенно с двойными боковыми стёклами и опциональным «тихим» лобовым стеклом, как на нашей машине. Лишь шины, даром что нешипованные, на неровном асфальте гудят чуть сильнее, чем хотелось бы. Впрочем, это тоже можно списать на их размерность — колёса поменьше, поуже и с более высоким профилем наверняка окажутся и тише, и комфортнее.
Оснащение
В России самый доступный вариант Audi A6 45 TFSI quattro без учёта скидок обойдётся в 3,305 миллиона рублей. У такого седана будут двухзонный климат, светодиодные фары, базовая аудиосистема и тканевый салон с подогревом передних сидений. Ну а дальше начинаются игры с конфигуратором, которые могут увеличить стоимость А6 почти вдвое!
У нас на тесте машина в пакетном исполнении A6 Sport с базовой ценой 3,54 миллиона рублей, в который входят спортивный обвес с особой отделкой,
Плюс, тут 20-дюймовые колёса за 154 тысячи, опциональный цвет за 70 тысяч рублей, топовые светодиодные фары HD LED Matrix за 147 тысяч, комфортные сиденья вместо спортивных за 102 тысячи, автодоводчики дверей за 45 тысяч, панорамная крыша за 115 тысяч, проекционный дисплей, адаптивное полноуправляемое шасси (в сумме — около 200 тысяч), несколько пакетов систем безопасности (включая комплекс предупреждения открытия дверей), автономный отопитель и так далее. В итоге цена тестового автомобиля перевалила за пять миллионов рублей.
Конкуренты
Вывод
Долгожданные машины с моторами 2.0 уже положительно повлияли на продажи всего семейства Audi A6. 245-сильные полноприводные седаны получились комфортными, стоят на уровне конкурентов и при желании их можно оснастить не хуже прежних трёхлитровых модификаций.
С другой стороны, базовая цена на А6 всё ещё великовата, а если учитывать стабильный спрос на машины мощностью до 200 сил со стороны корпоративных парков (и желающих ещё немного сэкономить частников), а также отсутствие в гамме дизельных моторов, то окончательно оценить спрос на новый А6 можно будет лишь в начале 2020 года, когда такие машины доберутся до дилеров. Они уже сертифицированы и ждут поставок, но цены пока не объявлены.
Оценка: 4,5/5
- — Ездовой комфорт
- — Манёвренность (благодаря полноуправляемому шасси)
- — Классная мультимедийка
- — Большой багажник и откидывающиеся спинки кресел второго ряда
- — Не слишком впечатляющая динамика
- — Скучноватая управляемость
- — Бесконечные сенсоры и маркий глянец
- — Скромный запас места на заднем диване
Audi A6 или...
Audi A6 на Авто.ру
Фотографии Вячеслава Крылова
Комплектация45 TFSI 2.0 AMT (245 л.с.) 4WD
Двигатель2.0 / 245 л.с / бензин
Коробка передачРоботизированная
ПриводПолный
КузовСедан
Расход топлива6.8
Разгон до 100 км/ч6
Цена, ₽3 540 000