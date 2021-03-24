Надёжен ли рестайлинговый Audi A5 (8Т): все проблемы автомобиля с пробегом

Двигатели

Бензиновые

1.8 TFSI (120 л.с.), 2.0 TFSI (211 л.с.)

Бензиновые турбированные двигатели объёмом 1,8 и 2,0 литра отличаются кон­структивно, но имеют схожий ресурс всех компо­нентов. Силовые агрегаты исправно служат около 100 тыс. км, после чего у них появляется сильный масляный «аппетит» (более 1 л/1000 км) вследствие закоксо­ванности мотора. Это в свою очередь приводит сначала к падению давления в системе смазки, после чего начинается повышенный износ распредвалов, ГБЦ, а затем и балансиро­ванных валов с ШПГ. Ремонт моторов достаточно сложный с технической точки зрения и требует хорошего оборудо­вания и опыта у специ­алистов. «Контрактные» моторы ставить не рекомендуется, поскольку очень высок риск снова «попасть» на капиталь­ный ремонт. После 80 тыс. км изнаши­ваются опоры силового агрегата. Цепь механизма ГРМ служит порядка 80–90 тыс. км, а замена обойдётся в 25–35 тысяч рублей. Обновлять масло желательно раз в 7,5 тыс. км. После 100 тыс. км могут возникнуть сложности с ТНВД. Ресурс турбины составляет 150–200 тыс. км, а замена обойдётся в 60 тысяч рублей. Из слабых мест в системе турбонаддува можно выделить байпасный клапан. На пробеге 60–90 тыс. км иногда возникает необходи­мость замены помпы и термо­стата — лучше ставить их вместе, и только оригиналь­ные, процедура стоит порядка 15 тыс. рублей. На 60 тыс. км положено менять свечи зажигания, цена вопроса – чуть меньше 4 тыс. рублей, а после 90 тыс. км не исключены проблемы с катушками зажигания. После 120–150 тыс. км желательно поставить новый приводной ремень. В районе 100 тыс. км часты проблемы с заслонками и потенци­ометром во впускном коллекторе, при этом рекомендуется не менять их отдельно, а установить новый коллектор. На 150 тыс. км происходит износ щёток генератора, может потребоваться ремонт или замена агрегата.

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1.8 TFSI (170/177 л.с.), 2.0 TFSI (225/230 л.с.)

Обновлённые силовые агрегаты семейства EA888 служат порядка 250 тыс. км, а капитальный ремонт обойдётся в 150 тыс. руб. Цепь ГРМ нужно менять через 120 тыс. км, цена вопроса – порядка 40 тыс. рублей. Ближе к 100 тыс. км появляются ошибки по фазам и мотор начинает нестабильно работать на холостых оборотах. Причина – в одном из клапанов управления фазо­регуляторами (всего их 4 – 2 электро­магнитных и 2 гидравли­ческих). Все клапаны не отличаются высокой надёжностью, поэтому при поломке одного из них лучше поменять сразу все, процедура обойдётся владельцу в 15–18 тыс. рублей. На моделях первых годов выпуска (2013–2014 гг.) слабым местом были опоры распредвалов. Их замена обойдётся в 22 тыс. рублей. На двигателе установлен пластиковый поддон, в россий­ских условиях его достаточно легко повредить. Особен­ностью силового агрегата является система комбиниро­ванного впрыска: топливо подаётся как во впускной коллектор, так и непосред­ственно в камеры сгорания. После 60 тыс. км реко­мендуется прочистить форсунки, а ближе к 100 тысячам встречаются поломки ТНВД. Турбина надёжная, служит 200–250 тыс. км, но после 60 тысяч может выйти из строя управляющий клапан. Часто проблему получается устранить регулировкой. Отдельно клапан не продаётся, приобрести его можно только в комплекте с турбиной. После 60–100 тысяч начинает течь помпа — менять её лучше вместе с термостатом. Свечи служат порядка 30–60 тыс. км, а замена обойдётся в пределах 5 тыс. рублей. Иногда приходится менять и наконечники свечей, они стоят по 600–700 рублей.

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