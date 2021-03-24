Надёжен ли рестайлинговый Audi A5 (8Т): все проблемы автомобиля с пробегом
КОМАНДА АВТО.РУ
Отчёт о надёжности Audi A5 составлен на основе опроса экспертов — сотрудников специализированных автосервисов, имеющих большой опыт ремонта и обслуживания машин марки Audi. Первая часть отчёта справочная, с общей оценкой надёжности автомобиля, которую аналитики Авто.ру рассчитывают по данным о ресурсе ключевых компонентов. Вторая часть — максимально подробный разбор всех проблем, с которыми может столкнуться владелец подержанного автомобиля.
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Автомобиль D-класса. Кузов: купе, лифтбек, кабриолет. Расположение силового агрегата продольное. Привод передний либо полный. Двигатели бензиновые 1.8 или 2.0 или дизель 3.0. Коробки передач: вариатор, робот, механика
наиболее популярная модификация
наиболее надёжная модификация
Скрутить пробег на данном автомобиле сложно, информация о пробеге хранится в нескольких блоках, скрутить механическим путём не удастсяКриминальная привлекательность: низкая
Автомобиль пользуется низкой популярностью среди автоугонщиков
Сложность восстановления после аварии
Удар в переднюю часть: прочность элементов кузова высокая, но при ударе автомобиль будет иметь сильные повреждения — такая конструкция разработана специально, чтобы кузов брал большую часть энергии удара на себя. Стоимость оригинальных запчастей высокая
Удар в заднюю часть: прочность конструкции ниже, от удара страдают бампер, крышка багажника, задние крылья, задние фонари. Стоимость восстановления высокая
Попадание в большую яму: могут быть повреждены колесо, ступица, элементы подвески и рулевого управления
Кузов
После рестайлинга в 2011 году автомобиль получил обновлённые оптику и элементы обвеса. Лакокрасочное и антикоррозийное покрытие кузова выполнено качественно, автомобиль долго сохраняет приличный вид. В суровых условиях эксплуатации может затираться хром на пластике, сильно изнашивается решётка радиатора. Необходимо следить за чистотой дренажной системы люка, чтобы избежать его протечек.
Салон
Салон выполнен качественно, шумоизоляция в автомобиле на хорошем уровне. При рестайлинге была модернизирована мультимедийная система, появился выход в интернет. Изменились руль и подрулевые переключатели. Производитель оснащал автомобили огромным количеством вариантов отделки, можно встретить модели практически с любыми материалами, и все они хороши в плане износостойкости.
Двигатели
Бензиновые
1.8 TFSI (120 л.с.), 2.0 TFSI (211 л.с.) с 2011 по 2012 год
Рядные турбированные четырёхцилиндровые двигатели объёмом 1,8 и 2,0 литра имеют схожие проблемы. Блок цилиндров алюминиевый с мокрыми чугунными гильзами. На пробеге 100 тыс. км начинают потреблять масло в значительных количествах, требуя капитального ремонта. Восстановление мотора лучше проводить только в профильных сервисах. После 150–200 тыс. км нужно менять турбонагнетатель, а помпа с термостатом «сдаются» до
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1.8 TFSI (170 л.с.), 2.0 TFSI (225 л.с.) с 2013 по 2016 год
Модифицированные рядные турбированные четырёхцилиндровые двигатели объёмом 1,8 и 2,0 литра имеют схожие проблемы. Ресурс довольно высокий – порядка 250 тыс. км, но слабых мест у них много. К 100 тыс. км зачастую выходят из строя клапаны управления фазорегуляторами, также на этом пробеге могут быть неприятности с клапаном вестгейта турбонаддува и помпой. В первых годах выпуска проблемными были опоры распредвалов. При эксплуатации нужно помнить про пластиковый поддон силового агрегата – его можно легко повредить.
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Трансмиссия
МКПП
Механическая КПП встречается нечасто, и характерных проблем у неё нет.
Вариатор
При адекватной эксплуатации вариатор не доставит проблем владельцу вплоть до 300 тыс. км, масло в КПП положено менять каждые
РКПП (S-tronic)
Семиступенчатый «робот» устанавливался только на полноприводных версиях, он достаточно проблемный. Ресурс сцеплений («мокрых») составляет от 50 до 120 тыс. км. Частые поломки, не зависящие от пробега, – отказ мехатроника и его шлейфа, а к 100 тыс. км выходит из строя клапан охлаждения КПП.
Подвеска
Передняя
Ресурс передних амортизаторов составляет порядка 120–150 тыс. км. Примерно столько же «ходят» сайлентблоки и верхние рычаги, после чего начинают стучать. Ступичные подшипники, как правило, сдаются ещё до
Задняя
Ресурс задних амортизаторов 120–150 тыс. км. Ступичные подшипники и сайлентблоки не беспокоят владельца до 150 тыс. км. В качестве опции на автомобиль могла быть установлена адаптивная подвеска, но при её износе большинство владельцев выбирают обычные амортизаторы.
Рулевое управление
Частой проблемой является выход из строя крестовины рулевого вала: на неё попадает грязь, вследствие чего она закисает. После 120–150 тыс. км могут начаться неприятности с гидроусилителем, часто помогает простая замена жидкости ГУР. Данная проблема легко диагностируется при прогретом двигателе, достаточно просто «покрутить» рулём.
В 2013 году на смену гидравлическому пришёл электрический усилитель руля. В большинстве случаев он не доставляет проблем, но иногда после 100 тыс. км появляются ошибки на приборной панели. Может помочь перепрошивка узла, а замена обойдётся в 125 тыс. рублей.
Климатическая система
После 5–7 лет эксплуатации может потребовать замены радиатор кондиционера, а спустя 10 лет часто выходит из строя его компрессор. Ресурс вентилятора отопителя – 120–150 тыс. км, также встречаются неполадки с датчиками давления хладагента, при их поломке перестаёт функционировать кондиционер.
Двигатели
Бензиновые
1.8 TFSI (120 л.с.), 2.0 TFSI (211 л.с.)
Бензиновые турбированные двигатели объёмом 1,8 и 2,0 литра отличаются конструктивно, но имеют схожий ресурс всех компонентов. Силовые агрегаты исправно служат около 100 тыс. км, после чего у них появляется сильный масляный «аппетит» (более 1 л/1000 км) вследствие закоксованности мотора. Это в свою очередь приводит сначала к падению давления в системе смазки, после чего начинается повышенный износ распредвалов, ГБЦ, а затем и балансированных валов с ШПГ. Ремонт моторов достаточно сложный с технической точки зрения и требует хорошего оборудования и опыта у специалистов. «Контрактные» моторы ставить не рекомендуется, поскольку очень высок риск снова «попасть» на капитальный ремонт. После
1.8 TFSI (170/177 л.с.), 2.0 TFSI (225/230 л.с.)
Обновлённые силовые агрегаты семейства EA888 служат порядка 250 тыс. км, а капитальный ремонт обойдётся в 150 тыс. руб. Цепь ГРМ нужно менять через 120 тыс. км, цена вопроса – порядка 40 тыс. рублей. Ближе к 100 тыс. км появляются ошибки по фазам и мотор начинает нестабильно работать на холостых оборотах. Причина – в одном из клапанов управления фазорегуляторами (всего их 4 – 2 электромагнитных и 2 гидравлических). Все клапаны не отличаются высокой надёжностью, поэтому при поломке одного из них лучше поменять сразу все, процедура обойдётся владельцу в 15–18 тыс. рублей. На моделях первых годов выпуска (2013–2014 гг.) слабым местом были опоры распредвалов. Их замена обойдётся в 22 тыс. рублей. На двигателе установлен пластиковый поддон, в российских условиях его достаточно легко повредить. Особенностью силового агрегата является система комбинированного впрыска: топливо подаётся как во впускной коллектор, так и непосредственно в камеры сгорания. После