Надёжен ли Audi A5 (8Т): все проблемы компакт-кара с пробегом

Надёжен ли рестайлинговый Audi A5 (8Т): все проблемы автомобиля с пробегом

Учебник

КОМАНДА АВТО.РУ

Отчёт о надёжности Audi A5 составлен на основе опроса экспертов — сотрудников специализиро­ванных автосер­висов, имеющих большой опыт ремонта и обслужи­вания машин марки Audi. Первая часть отчёта справочная, с общей оценкой надёжности авто­мобиля, которую аналитики Авто.ру рассчитывают по данным о ресурсе ключевых компонентов. Вторая часть — максимально подробный разбор всех проблем, с которыми может столкнуться владелец подер­жанного автомобиля.

Для удобства используйте навигацию по разделам и узлам автомобиля.

 •  Кузов  •  Салон  •  Двигатели  •  Трансмиссия  •  Приводы  •  Подвеска  •  Рулевое управление  •  Тормоза  •  Климатическая система  •  Электроника
Audi A5 I (8Т), рестайлинг
Годы выпуска: 2011–2016

Автомобиль D-класса. Кузов: купе, лифтбек, кабриолет. Расположение силового агрегата продольное. Привод передний либо полный. Двигатели бензиновые 1.8 или 2.0 или дизель 3.0. Коробки передач: вариатор, робот, механика

Индекс надёжности
?
Индекс надёжности рассчитывается аналитиками Авто.ру по пятибалльной шкале. При этом учитывается средний ресурс нескольких десятков узлов и деталей автомобиля – точное количество зависит от сложности его конструкции
4.56/5
Купе 2.0 AMT (230 л.с.)
наиболее популярная модификация
Кузов
Купе
Двигатель
2.0 л / Бензин
Коробка
Робот
Привод
Полный
Мощность
230 л.с.
Расход
6.6 л
Макс. скорость
246 км/ч
Разгон до 100 км/ч
6.5 секунды
Купе D 1.8 MT (177 л.с.)
наиболее надёжная модификация
Кузов
Купе
Двигатель
1.8 л / Бензин
Коробка
Робот
Привод
Передний
Мощность
177 л.с.
Расход
6.2 л
Макс. скорость
229 км/ч
Разгон до 100 км/ч
8.2 секунды
Возможность скрутки пробега: низкая

Скрутить пробег на данном автомобиле сложно, информация о пробеге хранится в нескольких блоках, скрутить механическим путём не удастся

Криминальная привлекательность: низкая

Автомобиль пользуется низкой популярностью среди автоугонщиков

Сложность восстановления после аварии

Удар в переднюю часть: прочность элементов кузова высокая, но при ударе автомобиль будет иметь сильные повреждения — такая конструкция разработана специально, чтобы кузов брал большую часть энергии удара на себя. Стоимость оригинальных запчастей высокая

Удар в заднюю часть: прочность конструкции ниже, от удара страдают бампер, крышка багажника, задние крылья, задние фонари. Стоимость восстановления высокая

Попадание в большую яму: могут быть повреждены колесо, ступица, элементы подвески и рулевого управления

1 907 439 ₽
1 210 000 – 3 000 000 ₽
Отчёт подготовлен при содействии экспертов техцентра Tigerbox
1/7

Кузов

После рестайлинга в 2011 году автомобиль получил обновлённые оптику и элементы обвеса. Лако­красочное и анти­коррозийное покрытие кузова выпол­нено качественно, авто­мобиль долго сохраняет приличный вид. В суровых условиях эксплу­атации может затираться хром на пластике, сильно изнаши­вается решётка радиатора. Необходимо следить за чистотой дренажной системы люка, чтобы избежать его протечек. Из-за попадания грязи есть вероят­ность выхода из строя омывателей фар. Починить их, как правило, не удаётся – приходится заменять весь блок. Зимой частой проблемой является обмер­зание концевиков механизма электро­склады­вания зеркал, что решается простой чисткой.

Наверх

Салон

Салон выполнен качественно, шумоизоляция в автомобиле на хорошем уровне. При рестай­линге была модерни­зирована мульти­медийная система, появился выход в интернет. Измени­лись руль и подрулевые пере­ключатели. Произво­дитель оснащал авто­мобили огромным количе­ством вариантов отделки, можно встретить модели практически с любыми матери­алами, и все они хороши в плане износо­стойкости.

Наверх

Двигатели

Бензиновые

1.8 TFSI (120 л.с.), 2.0 TFSI (211 л.с.) с 2011 по 2012 год

Рядные турбированные четырёхцилин­дровые двигатели объёмом 1,8 и 2,0 литра имеют схожие проблемы. Блок цилиндров алюмини­евый с мокрыми чугунными гильзами. На пробеге 100 тыс. км начинают потреблять масло в значитель­ных количе­ствах, требуя капиталь­ного ремонта. Восстанов­ление мотора лучше проводить только в профильных сервисах. После 150–200 тыс. км нужно менять турбо­нагнета­тель, а помпа с термо­статом «сдаются» до 90 тыс. км. Ещё одним слабым местом считаются элементы впускного коллектора, они дают о себе знать после 100 тыс. км.

Подробнее
1.8 TFSI (170 л.с.), 2.0 TFSI (225 л.с.) с 2013 по 2016 год

Модифицированные рядные турбированные четырёх­цилин­дровые двигатели объёмом 1,8 и 2,0 литра имеют схожие проблемы. Ресурс довольно высокий – порядка 250 тыс. км, но слабых мест у них много. К 100 тыс. км зачастую выходят из строя клапаны управления фазо­регуля­торами, также на этом пробеге могут быть неприят­ности с клапаном вестгейта турбо­наддува и помпой. В первых годах выпуска проблемными были опоры распредвалов. При эксплу­атации нужно помнить про пластико­вый поддон силового агрегата – его можно легко повредить.

Подробнее
Наверх

Трансмиссия

МКПП

Механическая КПП встречается нечасто, и характерных проблем у неё нет.

Вариатор

При адекватной эксплуатации вариатор не доставит проблем владельцу вплоть до 300 тыс. км, масло в КПП положено менять каждые 60 тыс. км. КПП устанавли­валась только на передне­приводных версиях.

РКПП (S-tronic)

Семиступенчатый «робот» устанавливался только на полно­приводных версиях, он достаточно проблемный. Ресурс сцеплений («мокрых») составляет от 50 до 120 тыс. км. Частые поломки, не зависящие от пробега, – отказ мехатроника и его шлейфа, а к 100 тыс. км выходит из строя клапан охлаждения КПП.

Наверх

Привод

В системе полного привода используется муфта Torsen, она надёжная, до 200 тыс. км проблемы встречаются редко.

Наверх

Подвеска

Передняя

Ресурс передних амортизаторов составляет порядка 120–150 тыс. км. Примерно столько же «ходят» сайлент­блоки и верхние рычаги, после чего начинают стучать. Ступичные подшипники, как правило, сдаются ещё до 80 тыс. км. После 100 тысяч требуют замены стойки стабилизатора.

Задняя

Ресурс задних амортизаторов 120–150 тыс. км. Ступичные подшипники и сайлент­блоки не беспокоят владельца до 150 тыс. км. В качестве опции на авто­мобиль могла быть установ­лена адаптивная подвеска, но при её износе большин­ство владельцев выбирают обычные амортизаторы.

Наверх

Рулевое управление

Частой проблемой является выход из строя крестовины рулевого вала: на неё попадает грязь, вслед­ствие чего она закисает. После 120–150 тыс. км могут начаться неприят­ности с гидро­усилите­лем, часто помогает простая замена жидкости ГУР. Данная проблема легко диагно­стируется при прогретом двигателе, достаточно просто «покрутить» рулём.

В 2013 году на смену гидравлическому пришёл электриче­ский усилитель руля. В большин­стве случаев он не доставляет проблем, но иногда после 100 тыс. км появляются ошибки на приборной панели. Может помочь пере­прошивка узла, а замена обойдётся в 125 тыс. рублей.

Наверх

Тормоза

Передние тормозные колодки ходят 35–40 тыс. км, задние – примерно 60–70. При замене ступичного подшипника нужно быть аккуратным: довольно легко можно повредить датчик ABS.

Наверх

Климатическая система

После 5–7 лет эксплуатации может потребовать замены радиатор кондици­онера, а спустя 10 лет часто выходит из строя его компрессор. Ресурс венти­лятора отопителя – 120–150 тыс. км, также встречаются неполадки с датчиками давления хладагента, при их поломке перестаёт функци­онировать кондиционер.

Наверх

Электроника

Массовых проблем по части электроники, не подвергав­шейся неквалифи­цированному вмешательству, у автомобиля нет.

Наверх

Двигатели

Бензиновые

1.8 TFSI (120 л.с.), 2.0 TFSI (211 л.с.)

Бензиновые турбированные двигатели объёмом 1,8 и 2,0 литра отличаются кон­структивно, но имеют схожий ресурс всех компо­нентов. Силовые агрегаты исправно служат около 100 тыс. км, после чего у них появляется сильный масляный «аппетит» (более 1 л/1000 км) вследствие закоксо­ванности мотора. Это в свою очередь приводит сначала к падению давления в системе смазки, после чего начинается повышенный износ распредвалов, ГБЦ, а затем и балансиро­ванных валов с ШПГ. Ремонт моторов достаточно сложный с технической точки зрения и требует хорошего оборудо­вания и опыта у специ­алистов. «Контрактные» моторы ставить не рекомендуется, поскольку очень высок риск снова «попасть» на капиталь­ный ремонт. После 80 тыс. км изнаши­ваются опоры силового агрегата. Цепь механизма ГРМ служит порядка 80–90 тыс. км, а замена обойдётся в 25–35 тысяч рублей. Обновлять масло желательно раз в 7,5 тыс. км. После 100 тыс. км могут возникнуть сложности с ТНВД. Ресурс турбины составляет 150–200 тыс. км, а замена обойдётся в 60 тысяч рублей. Из слабых мест в системе турбонаддува можно выделить байпасный клапан. На пробеге 60–90 тыс. км иногда возникает необходи­мость замены помпы и термо­стата — лучше ставить их вместе, и только оригиналь­ные, процедура стоит порядка 15 тыс. рублей. На 60 тыс. км положено менять свечи зажигания, цена вопроса – чуть меньше 4 тыс. рублей, а после 90 тыс. км не исключены проблемы с катушками зажигания. После 120–150 тыс. км желательно поставить новый приводной ремень. В районе 100 тыс. км часты проблемы с заслонками и потенци­ометром во впускном коллекторе, при этом рекомендуется не менять их отдельно, а установить новый коллектор. На 150 тыс. км происходит износ щёток генератора, может потребоваться ремонт или замена агрегата.

Вернуться назад

1.8 TFSI (170/177 л.с.), 2.0 TFSI (225/230 л.с.)

Обновлённые силовые агрегаты семейства EA888 служат порядка 250 тыс. км, а капитальный ремонт обойдётся в 150 тыс. руб. Цепь ГРМ нужно менять через 120 тыс. км, цена вопроса – порядка 40 тыс. рублей. Ближе к 100 тыс. км появляются ошибки по фазам и мотор начинает нестабильно работать на холостых оборотах. Причина – в одном из клапанов управления фазо­регуляторами (всего их 4 – 2 электро­магнитных и 2 гидравли­ческих). Все клапаны не отличаются высокой надёжностью, поэтому при поломке одного из них лучше поменять сразу все, процедура обойдётся владельцу в 15–18 тыс. рублей. На моделях первых годов выпуска (2013–2014 гг.) слабым местом были опоры распредвалов. Их замена обойдётся в 22 тыс. рублей. На двигателе установлен пластиковый поддон, в россий­ских условиях его достаточно легко повредить. Особен­ностью силового агрегата является система комбиниро­ванного впрыска: топливо подаётся как во впускной коллектор, так и непосред­ственно в камеры сгорания. После 60 тыс. км реко­мендуется прочистить форсунки, а ближе к 100 тысячам встречаются поломки ТНВД. Турбина надёжная, служит 200–250 тыс. км, но после 60 тысяч может выйти из строя управляющий клапан. Часто проблему получается устранить регулировкой. Отдельно клапан не продаётся, приобрести его можно только в комплекте с турбиной. После 60–100 тысяч начинает течь помпа — менять её лучше вместе с термостатом. Свечи служат порядка 30–60 тыс. км, а замена обойдётся в пределах 5 тыс. рублей. Иногда приходится менять и наконечники свечей, они стоят по 600–700 рублей.

Вернуться назад
Почитать ещё
Разместить рекламуДилерам
ПомощьСтань частью команды
О проектеАналитика Авто.ру
Саша Котов
МоскваСанкт-ПетербургВладимирВолгоградВоронежЕкатеринбург
ИвановоКазаньКалугаКостромаКраснодарКрасноярск
Нижний НовгородНовосибирскОмскПермьРостов-на-ДонуСамара
СаратовТверьТулаУфаЧелябинскЯрославль
Алтайский крайАмурская областьАрхангельская областьАстраханская областьБелгородская областьБрянская областьВладимирская областьВолгоградская областьВологодская областьВоронежская областьЕврейская автономная областьЗабайкальский крайИвановская областьИркутская областьКабардино-Балкарская РеспубликаКалининградская областьКалужская областьКамчатский крайКарачаево-Черкесская РеспубликаКемеровская областьКировская область
Костромская областьКраснодарский крайКрасноярский крайКурганская областьКурская областьЛипецкая областьМагаданская областьМосква и Московская областьМурманская областьНенецкий автономный округНижегородская областьНовгородская областьНовосибирская областьОмская областьОренбургская областьОрловская областьПензенская областьПермский крайПриморский крайПсковская областьРеспублика Адыгея
Республика АлтайРеспублика БашкортостанРеспублика БурятияРеспублика ДагестанРеспублика ИнгушетияРеспублика КалмыкияРеспублика КарелияРеспублика КомиРеспублика КрымРеспублика Марий ЭлРеспублика МордовияРеспублика Саха (Якутия)Республика Северная Осетия — АланияРеспублика ТатарстанРеспублика ТываРеспублика ХакасияРостовская областьРязанская областьСамарская областьСанкт-Петербург и Ленинградская область
Саратовская областьСахалинская областьСвердловская областьСмоленская областьСтавропольский крайТамбовская областьТверская областьТомская областьТульская областьТюменская областьУдмуртская РеспубликаУльяновская областьХабаровский крайХанты-Мансийский автономный округ - ЮграЧелябинская областьЧеченская РеспубликаЧувашская РеспубликаЧукотский автономный округЯмало-Ненецкий автономный округЯрославская область
Авто.ру — один из самых посещаемых автомобильных сайтов в российском интернете
Мы предлагаем большой выбор легковых автомобилей, грузового и коммерческого транспорта, мототехники, спецтехники и многих других видов транспортных средств
© 1996–2022 ООО «Яндекс.Вертикали»Пользовательское соглашение