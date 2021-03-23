Надёжен ли Audi A5 (8Т): все проблемы компакт-кара с пробегом

Двигатели

Бензиновые

1.8 TFSI (120,160л.с.), 2 TFSI (180,211 л.с.)

Бензиновые турбированные двигатели объемом 1,8 и 2,0 литра отличаются конструктивно, но имеют схожий ресурс всех компонентов. Ресурс силовых агрегатов составляет около 100 тыс.км, после чего у них появляется сильный масляный «аппетит» (более 1 л. на 1000 км) вследствие закоксованности мотора. Это в свою очередь приводит сначала к падению давления в системе смазки, после чего происходит повышенный износ распредвалов, ГБЦ, а затем и балансированных валов с ШПГ. Ремонт моторов достаточно сложный с технической точки зрения и требует хорошего оборудования и опыта у специалистов. «Контрактные» моторы ставить не рекомендуется, поскольку очень высок риск снова «попасть» на капитальный ремонт. После 80 тыс.км изнашиваются опоры силового агрегата. Цепь механизма ГРМ служит порядка 80-90 тыс.км, а замена обойдется в 25-35 тысяч рублей. Замену масла желательно производить раз в 7.5 тыс. км. После 100 тыс. км. могут возникнуть проблемы с ТНВД. Ресурс турбины составляет порядка 150-200 тыс. км, а замена обойдется в 60 тысяч рублей. Из слабых мест в системе турбонаддува можно выделить байпасный клапан, иногда он выходит из строя. На пробеге 60-90 тыс. км. может потребоваться замена помпы и термостата, лучше ставить их вместе и только оригинальные, процедура стоит порядка 15 тыс. руб. На 60 тыс.км положено осуществлять замену свечей зажигания, цена вопроса – чуть меньше 4 тыс. руб, а после 90 тыс.км могут начаться проблемы с катушками зажигания. После 120-150 тыс. км. желательно заменить приводной ремень. В районе 100 тыс. км. часты проблемы с заслонками и потенциометром во впускном коллекторе, при их появлении рекомендуется не менять их отдельно, а установить новый коллектор. На 150 тыс.км появляется износ на щетках генератора, может потребоваться ремонт или замена агрегата.

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3.2 V6 (265 л.с.)

Шестицилиндровый V-образный бензиновый двигатель достаточно надёжный, но дорог в обслужи­вании. Его ресурс составляет около 250–300 тыс. км, после чего на алюмини­евом блоке появляются задиры. Капиталь­ный ремонт, как правило, не производят, а устанав­ливают «контрактный» силовой агрегат. Цепь ГРМ ходит обычно долго, как и сам мотор, – порядка 250–300 тыс. км. Менять её нужно вместе с фазо­регуля­торами, снимая мотор, процедура дорогая, обойдётся в 150–200 тыс. рублей. После 150 тыс. км начинаются течи масла, в основном через передний сальник коленвала, также через масло­охладитель начинает попадать и масло, и антифриз в развал блока. При неосторожном закручи­вании сливной пробки масла рискует повредиться поддон. После 120 тыс. км в системе охлаждения потребовать замены могут как помпа, так и термостат. Свечи зажигания положено менять каждые 60 тыс. км, их цена – около 7 тыс. рублей, а после 100 тыс. км встречаются проблемы с катушками зажигания. На том же пробеге возникают неисправ­ности заслонок и потенци­ометров во впускном коллекторе, при их возникно­вении рекомендуется установить новый коллектор.

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Дизельные

3.0 TDI (V6 239 л.с.)

Трёхлитровый дизельный двигатель обладает ресурсом более чем в 300 тыс. км. Цепь ГРМ требует замены после 200–250 тыс. км. Ближе к 150 тыс. км часты течи масла из переднего и заднего сальников коленвала, а также из прижимной планки форсунок и в развал блока цилиндров. Тогда же могут начаться неприят­ности со стартером. После 100 тыс. км встречаются проблемы с помпой, термостатом и течью охладителя ЕГР. А после 200 – с ТНВД и заслонками впускного коллектора (проблему лучше решать заменой всего коллектора).

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