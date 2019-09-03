8 самых распространённых неисправностей Ford Focus II поколения

7 неисправностей, которые поджидают владельца Audi A4 (В8)

Разбор

Валерий Арутин

На российском рынке в премиальной «немецкой тройке» Audi A4 была и остаётся номером три, уступая в популяр­ности BMW 3 серии и С-классу. Но и поклон­ников у «четвёрки» хватает: они ценят удоб­ство, сдержан­ный дизайн и фирмен­ный привод quattro. Он, кстати, надёжен. А вот с другими агрегатами автомо­биля могут возникнуть проблемы. Мы вспомнили самые распространённые неисправ­ности Audi A4 поколе­ния B8.

1. Расход масла

Большинство машин на российском рынке — с бензиновыми турбо­моторами объёмом 1,8 и 2,0 литра. Они похожи, и в их конст­рукции есть общий просчёт — слишком нежные поршне­вые кольца. В среднем уже к 100 тыс. км они теряют эффектив­ность, и моторы начинают в больших коли­чествах (более 1 л/1000 км) расходо­вать масло, попутно «зарастая» нагаром. Причём двух­литровый агрегат страдает от этого сильнее.

Что делать

В качестве профилактики — почаще менять масло, лучше раз в 7–8 тысяч, вместо оговорён­ных в сервисной книжке 15 тысяч кило­метров. И, конечно, не экономить на его каче­стве. Если масляный «аппетит» у двига­теля всё-таки проснулся, лучше не тянуть с ремонтом: накапли­вающий­ся нагар только увеличит стоимость будущей «капиталки». Ну и самое радикальное решение: при­смотреться к А4 с дизельным двигателем, у того таких проблем нет. Зато есть приятный бонус — ремень ГРМ вместо быстро вытяги­вающейся цепи (к тем же 100 тыс. км) у бензиновых агрегатов.

2. Помпа и термостат

Проблемы с системой охлаждения у бензиновых двигателей тоже порой возникают достаточно рано, уже на 60–80 тыс. км. Может потечь или зашуметь водяной насос или отказать термостат.

Что делать

Менять. И лучше использовать только ориги­нальные детали: аналоги служат ещё меньше. В профильном сервисе новые термостат и водяной насос могут поставить примерно за 15 тыс. рублей. Последний, кстати, советуют профи­лак­ти­че­ски менять и на дизельном двигателе — одно­времен­но с ремнём ГРМ каждые 90 тыс. км.

3. Опоры силового агрегата

А эта неисправность может настигнуть Audi A4 с любым силовым агрегатом и уже к 70–80 тыс. км. Если на холостых оборотах двигателя чув­ству­ются вибрации или одна из опор в масле (а они тут гидрав­ли­че­ские), значит, пора готовиться к ремонту.

Что делать

Подушки не любят рывков, больших нагрузок и резких стартов, когда опорам при­ходится париро­вать скачок крутящего момента двигателя. Так что аккурат­ная езда способна продлить им жизнь. Новая опора стоит около 8 тыс. рублей.


4. Роботизированная КПП

На Audi A4 поколения В8 применяли коробки передач всех типов. Механи­ческие редко встреча­ются в России. Вариатор устанав­ливался на передне­привод­ные версии, и с его надёж­ностью проблем нет — при условии грамотной эксплу­атации и свое­временной замены масла. Как нет особых вопросов и к гидро­механи­ческому «автомату», но он полагается только версии с двигате­лем V6. А основная масса автомо­билей в России оснащена коробкой S-tronic – аналогом фолькс­вагенов­ской DSG. И с ней проблемы могут начаться ещё до 100 тыс. км.

Что делать

Эта коробка — с «мокрыми» сцепле­ниями, так что при аккурат­ной езде они про­служат долго, как и механи­ческая часть КПП. Причиной внезапного отказа, как правило, становится управ­ляющий блок меха­троники или шлейф проводки. Кроме того, к 100 тыс. км может выйти из строя клапан в системе охлаж­дения коробки — а стоит он около 12 тыс. рублей.


5. Рулевое управление

Не самый надёжный узел Audi. Через несколько лет руль A4 может стать более тугим или при его повороте будет слышен посторон­ний шум.

Что делать

Частая неисправность — шарнир (крестовина) рулевого вала. В подшип­ники попадает грязь и она закисает. Новый шарнир стоит около 6 тысяч рублей, но иногда приходится менять вал целиком. Кроме того, проблема может быть в самом рулевом меха­низме, а часто помогает и банальная замена жидкости в гидро­усилителе руля.


6. Передняя подвеска

У Audi A4 на протяжении нескольких поко­лений конст­руктивная схема передней подвески не меняется. Её называют двух­рычажной, но, по факту, рычагов там по 4 штуки на каждое колесо, не считая рулевой тяги и стабили­затора. Шарниров, соответ­ственно, тоже хватает. И через 70–80 тыс. км (а при езде по плохим дорогам и раньше) они начинают стучать.

Что делать

Сайлентблоки продаются как отдельные запчасти, но часто проще поменять рычаги целиком, с сайлент­блоками и шаровыми шарни­рами, которые тоже изнаши­ваются. Хотя «на круг» получится, конечно, недёшево: каждый алюмини­евый рычаг стоит 5–12 тыс. рублей! Впрочем, суще­ствует и более дешёвый «неориги­нал» от авторитетных производи­телей.


7. Омыватели фар

Больная тема для владельцев А4. Выдвижные форсунки теряют подвижность из-за грязи, а зимой примерзают.

Что делать

Отказавшую форсунку, как правило, починить не удаётся — придётся покупать новую деталь, которая стоит несколько тысяч рублей.

Отчет подготовлен при содействии специалистов техцентра Tigerbox

Если вам кажется, что мы что-то упустили, – поделитесь с нами своей историей владения!

Отзывы реальных владельцев Audi A4 IV (B8)

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Анимация: Павел Михеев

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