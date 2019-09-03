7 неисправностей, которые поджидают владельца Audi A4 (В8)
Валерий Арутин
На российском рынке в премиальной «немецкой тройке» Audi A4 была и остаётся номером три, уступая в популярности BMW 3 серии и
1. Расход масла
Большинство машин на российском рынке — с бензиновыми турбомоторами объёмом 1,8
и 2,0 литра. Они похожи, и в их конструкции есть общий просчёт — слишком нежные
поршневые кольца. В среднем уже к
Что делать
В качестве профилактики — почаще менять масло, лучше раз в 7–8 тысяч, вместо оговорённых в сервисной книжке 15 тысяч километров. И, конечно, не экономить на его качестве. Если масляный «аппетит» у двигателя всё-таки проснулся, лучше не тянуть с ремонтом: накапливающийся нагар только увеличит стоимость будущей «капиталки».
Ну и самое радикальное решение: присмотреться к А4 с дизельным двигателем, у того
таких проблем нет. Зато есть приятный бонус — ремень ГРМ вместо быстро
вытягивающейся цепи (к тем же
2. Помпа и термостат
Проблемы с системой охлаждения у бензиновых двигателей тоже порой возникают достаточно рано, уже на 60–
Что делать
Менять. И лучше использовать только оригинальные детали: аналоги служат ещё меньше. В профильном сервисе новые термостат и водяной насос могут поставить примерно за 15 тыс. рублей. Последний, кстати, советуют профилактически менять и на дизельном двигателе — одновременно с ремнём ГРМ каждые
3. Опоры силового агрегата
А эта неисправность может настигнуть Audi A4 с любым силовым агрегатом и уже к 70–
Что делать
Подушки не любят рывков, больших нагрузок и резких стартов, когда опорам приходится парировать скачок крутящего момента двигателя. Так что аккуратная езда способна продлить им жизнь. Новая опора стоит около 8 тыс. рублей.
4. Роботизированная КПП
На Audi A4 поколения В8 применяли коробки передач всех типов. Механические редко встречаются в России. Вариатор устанавливался на переднеприводные версии, и с его надёжностью проблем нет — при условии грамотной эксплуатации и своевременной замены масла. Как нет особых вопросов и к гидромеханическому «автомату», но он полагается только версии с двигателем V6. А основная масса автомобилей в России оснащена коробкой
Что делать
Эта коробка — с «мокрыми» сцеплениями, так что при аккуратной езде они прослужат долго, как
и механическая часть КПП. Причиной внезапного отказа, как правило, становится
управляющий блок мехатроники или шлейф проводки. Кроме того, к
5. Рулевое управление
Не самый надёжный узел Audi. Через несколько лет руль A4 может стать более тугим или при его повороте будет слышен посторонний шум.
Что делать
Частая неисправность — шарнир (крестовина) рулевого вала. В подшипники попадает грязь и она закисает. Новый шарнир стоит около 6 тысяч рублей, но иногда приходится менять вал целиком. Кроме того, проблема может быть в самом рулевом механизме, а часто помогает и банальная замена жидкости в гидроусилителе руля.
6. Передняя подвеска
У Audi A4 на протяжении нескольких поколений конструктивная схема передней подвески не меняется. Её называют двухрычажной, но, по факту, рычагов там по 4 штуки на каждое колесо, не считая рулевой тяги и стабилизатора. Шарниров, соответственно, тоже хватает. И через 70–80 тыс. км (а при езде по плохим дорогам и раньше) они начинают стучать.
Что делать
Сайлентблоки продаются как отдельные запчасти, но часто проще поменять рычаги целиком, с сайлентблоками и шаровыми шарнирами, которые тоже изнашиваются. Хотя «на круг» получится, конечно, недёшево: каждый алюминиевый рычаг стоит 5–
7. Омыватели фар
Больная тема для владельцев А4. Выдвижные форсунки теряют подвижность из-за грязи, а зимой примерзают.
Что делать
Отказавшую форсунку, как правило, починить не удаётся — придётся покупать новую деталь, которая стоит несколько тысяч рублей.