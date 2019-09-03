7 неисправностей, которые поджидают владельца Audi A4 (В8)

1. Расход масла

Большинство машин на российском рынке — с бензиновыми турбо­моторами объёмом 1,8 и 2,0 литра. Они похожи, и в их конст­рукции есть общий просчёт — слишком нежные поршне­вые кольца. В среднем уже к 100 тыс. км они теряют эффектив­ность, и моторы начинают в больших коли­чествах (более 1 л/1000 км) расходо­вать масло, попутно «зарастая» нагаром. Причём двух­литровый агрегат страдает от этого сильнее.

Что делать