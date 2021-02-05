Надёжен ли рестайлинговый Audi A4 IV поколения: все проблемы подержанного автомобиля

Двигатели

Бензиновые двигатели

1.8 TFSI (120 л.с.), 2.0 TFSI (211 л.с.), 2011–2012 гг. Бензиновые турбированные двигатели объёмом 1,8 и 2,0 литра отличаются конструктивно, но имеют схожий ресурс всех компонентов. Ресурс силовых агрегатов составляет около 100 тыс. км, после чего появляется сильный масляный «аппетит» (более 1 л на 1000 км) вследствие закоксо­ванности мотора. Это приводит сначала к падению давления в системе смазки, после чего наступает повышенный износ распред­валов, ГБЦ, а затем и балансиро­ванных валов с ШПГ. Ремонт моторов достаточно сложный с технической точки зрения и требует хорошего оборудо­вания и опыта у специалистов. «Контрактные» моторы ставить не реко­мендуется, поскольку очень высок риск снова «попасть» на капитальный ремонт. После 80 тыс. км изнашиваются опоры силового агрегата. Цепь механизма ГРМ служит порядка 80–90 тыс. км, а замена обойдётся в 25–35 тысяч рублей. Обновлять масло желательно раз в 7,5 тыс. км. После 100 тыс. км могут возникнуть проблемы с ТНВД. Ресурс турбины составляет порядка 150–200 тыс. км, а замена будет стоить 60 тысяч рублей. Из слабых мест в системе турбонаддува можно выделить байпасный клапан. На пробеге 60–90 тыс. км может понадобиться заменить помпу и термостат. Лучше ставить их вместе, и только оригиналь­ные, процедура стоит порядка 15 тыс. руб. На 60 тыс. км положено ставить новые свечи зажигания, цена вопроса – чуть меньше 4 тыс. руб., а после 90 тыс. км повышается вероятность выхода из строя катушек зажигания. После 120–150 тыс. км желательно заменить приводной ремень. В районе 100 тыс. км часты проблемы с заслонками и потенци­ометром во впускном коллекторе. Тогда рекомендуется не менять их отдельно, а установить новый коллектор. На 150 тыс. км появляется износ на щётках генератора, может потребо­ваться ремонт или замена агрегата.

1.8 TFSI (170/177 л.с.), 2.0 TFSI (225/230 л.с.), 2013–2015 гг. Силовые агрегаты семейства EA888 служат порядка 250 тыс. км, а капитальный ремонт обойдётся в 150 тыс. руб. Цепь ГРМ нужно менять через 120 тыс. км, цена вопроса – порядка 40 тыс. руб. Ближе к 100 тыс. км появляются ошибки по фазам и мотор начинает нестабильно работать на холостых оборотах. Причина – в одном из клапанов управления фазо­регуляторов (всего их 4: 2 электро­магнитных и 2 гидрав­лических). Все клапаны не отличаются высокой надёж­ностью, поэтому при поломке одного лучше поменять сразу все. Процедура выльется для владельца в 15–18 тыс. руб. На моделях первых годов выпуска (2013–2014 гг.) слабым местом были опоры распредвалов — их замена обойдётся в 22 тыс. руб. На двигателе установлен пластиковый поддон, в российских условиях его достаточно легко повредить. Особен­ностью силового агрегата является система комбиниро­ванного впрыска: топливо подаётся как во впускной коллектор, так и непосред­ственно в камеры сгорания. После 60 тыс. км рекомендуется прочистить форсунки, а ближе к 100 тысячам встречаются случаи выхода из строя ТНВД. Турбина надёжная, служит 200–250 тыс. км, но после 60 тысяч не исключены проблемы с байпасным клапаном — часто оказывается достаточно регулировки. Отдельно клапан не продаётся, приобрести его можно только в комплекте с турбиной. После 60–100 тыс. начинает течь помпа, менять её лучше вместе с термостатом. Свечи служат порядка 30–60 тыс. км, а поставить новые обойдётся в пределах 5 тыс. руб. Иногда приходится менять и наконечники свечей, они стоят по 600–700 руб.

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Дизельные

2.0 TDI (143 л.с.). Двухлитровый турбодизель при грамотном обслуживании надёжен, его ресурс составляет более 200 тыс. км. К пробегу 100 тыс. км может выйти из строя левая опора двигателя. Ремень механизма ГРМ рекомендуется менять каждые 90–100 тыс.км, желательно вместе с помпой. На том же пробеге может возникнуть течь прокладки клапанной крышки. После 150 тыс. км начинает «капризничать» система EGR. Тогда же засоряется дроссельная заслонка — её придется либо чистить, либо заменить на новую. Турбина надёжная, служит более 200 тыс. км без поломок.

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