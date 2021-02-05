Надёжен ли рестайлинговый Audi A4 IV поколения: все проблемы подержанного автомобиля
КОМАНДА АВТО.РУ
Отчёт о надёжности Audi A4 составлен на основе опроса экспертов — сотрудников специализированных автосервисов, имеющих большой опыт ремонта и обслуживания машин марки Audi. Первая часть отчёта справочная, с общей оценкой надёжности автомобиля, которую аналитики Авто.ру рассчитывают по данным о ресурсе ключевых компонентов. Вторая часть — максимально подробный разбор всех проблем, с которыми может столкнуться владелец подержанного автомобиля.
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Автомобиль D-класса. Кузов: седан, универсал. Расположение силового агрегата продольное. Привод передний либо полный. Двигатели бензиновые и дизельные. Коробки передач: вариатор, робот, механика
наиболее популярная модификация
наиболее надёжная модификация
Скрыть пробег на данном автомобиле сложно, информация о пробеге хранится в нескольких блоках, скрутить механическим путём не удастсяКриминальная привлекательность: низкая
Автомобиль пользуется низкой популярностью среди автоугонщиковСложность восстановления после аварии:
Удар в переднюю часть: прочность элементов кузова высокая, но при ударе автомобиль получит сильные повреждения — такая конструкция разработана специально, чтобы кузов брал большую часть энергии удара на себя. Стоимость оригинальных запчастей высокая
Удар в заднюю часть: прочность конструкции ниже, от удара страдают бампер, крышка багажника, задние крылья, задние фонари. Стоимость восстановления высокая
Попадание в большую яму: могут быть повреждены колесо, ступица, элементы подвески и рулевого управления
Кузов
После рестайлинга в 2011 году автомобиль получил обновлённые оптику и элементы обвеса. Лакокрасочное и антикоррозийное покрытие кузова выполнено качественно, автомобиль долго сохраняет приличный вид. В суровых условиях эксплуатации может затираться хром на пластике, сильно изнашивается решётка радиатора. Необходимо следить за чистотой дренажной системы люка, чтобы избежать его протечек.
Салон
Салон выполнен качественно, шумоизоляция в автомобиле на хорошем уровне. При рестайлинге была модернизирована мультимедийная система, появился выход в интернет. Изменились руль и подрулевые переключатели. Производитель оснащал автомобили огромным количеством вариантов отделки, можно встретить модели практически с любыми материалами, и все они хороши в плане износостойкости.
Двигатели
Бензиновые
1.8 TFSI (120 л.с.), 2.0 TFSI (211 л.с.) с 2011 по 2012 год. Рядные турбированные четырёхцилиндровые двигатели объёмом 1,8 и 2,0 литра имеют схожие проблемы. Блок цилиндров чугунный, поддаётся расточке. На пробеге 100 тыс. км моторы начинают потреблять масло в значительных количествах, требуя капитального ремонта. Восстановление мотора лучше проводить только в профильных сервисах. После 150–200 тыс. км возникает необходимость заменить турбонагнетатель, а помпа с термостатом «сдаются» ещё до
1.8 TFSI (170 л.с.), 2.0 TFSI (225 л.с.) с 2013 по 2015 год. Модифицированные рядные турбированные четырёхцилиндровые двигатели объёмом 1,8 и 2,0 литра надёжнее предшественников. Ресурс довольно высокий – порядка 250 тыс. км, но слабых мест у них много. К 100 тыс. км часто выходят из строя клапана управления фазорегуляторами, также на этом пробеге могут быть проблемы с клапаном вестгейта системы турбонаддува и помпой. В первые годы выпуска проблемными были опоры распредвалов. При эксплуатации нужно помнить про пластиковый поддон силового агрегата – его можно легко повредить.
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Дизельные
2.0 TDI (143 л.с.). Четырёхцилиндровый рядный турбодизель объёмом 2,0 литра — наименее прихотливый агрегат в представленной линейке моторов, но всё же имеет свои слабые места. Внимания могут потребовать опоры двигателя и ременной привод ГРМ. Также стоит следить за исправностью системы EGR дроссельной заслонки.
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Трансмиссия
МКПП
Механическая КПП встречается нечасто, и характерных проблем у неё нет.
Вариатор
При адекватной эксплуатации вариатор не доставит проблем владельцу вплоть до 300 тыс. км. Масло в КПП положено менять каждые
РКПП (S-tronic)
Семиступенчатый «робот» встречается только на полноприводных версиях, он достаточно проблемный. Ресурс сцеплений («мокрых») составляет от 50 до 120 тыс. км. Часто выходят из строя, независимо от пробега, мехатроник и его шлейф, а к 100 тыс. км — клапан охлаждения КПП.
Подвеска
Передняя
Ресурс передних амортизаторов составляет порядка 120–150 тыс. км, примерно столько же «ходят» сайлентблоки и верхние рычаги, после чего они начинают стучать. Ступичные подшипники, как правило, сдаются ещё до
Задняя
Ресурс задних амортизаторов 120–150 тыс. км. Ступичные подшипники и сайлентблоки не беспокоят владельца до 150 тыс. км. В качестве опции на автомобиль могла быть установлена адаптивная подвеска, но при её износе большинство владельцев предпочитают обычные амортизаторы.
Рулевое управление
Частой проблемой является выход из строя крестовины рулевого вала, на неё попадает грязь, вследствие чего она закисает. После 120–150 тыс. км могут начаться проблемы с гидроусилителем — часто помогает простая замена жидкости ГУР. Данная проблема легко диагностируется при прогретом двигателе, достаточно просто «покрутить» рулём.
В 2013 году на смену гидравлическому пришёл электрический усилитель руля. В большинстве случаев он не доставляет хлопот, но иногда после 100 тыс. км появляются ошибки на приборной панели. Может помочь перепрошивка узла, а замена обойдётся в 125 тыс. рублей.
Климатическая система
После 5–7 лет эксплуатации может потребовать замены радиатор кондиционера, а спустя 10 лет часто выходит из строя его компрессор. Ресурс вентилятора отопителя – 120–150 тыс. км. Также встречаются неполадки с датчиками давления хладагента, при их поломке перестаёт функционировать кондиционер.
Двигатели
Бензиновые двигатели
1.8 TFSI (120 л.с.), 2.0 TFSI (211 л.с.), 2011–2012 гг. Бензиновые турбированные двигатели объёмом 1,8 и 2,0 литра отличаются конструктивно, но имеют схожий ресурс всех компонентов. Ресурс силовых агрегатов составляет около 100 тыс. км, после чего появляется сильный масляный «аппетит» (более 1 л на 1000 км) вследствие закоксованности мотора. Это приводит сначала к падению давления в системе смазки, после чего наступает повышенный износ распредвалов, ГБЦ, а затем и балансированных валов с ШПГ. Ремонт моторов достаточно сложный с технической точки зрения и требует хорошего оборудования и опыта у специалистов. «Контрактные» моторы ставить не рекомендуется, поскольку очень высок риск снова «попасть» на капитальный ремонт. После
1.8 TFSI (170/177 л.с.), 2.0 TFSI (225/230 л.с.), 2013–2015 гг. Силовые агрегаты семейства EA888 служат порядка 250 тыс. км, а капитальный ремонт обойдётся в 150 тыс. руб. Цепь ГРМ нужно менять через 120 тыс. км, цена вопроса – порядка
Дизельные
2.0 TDI (143 л.с.). Двухлитровый турбодизель при грамотном обслуживании надёжен, его ресурс составляет более 200 тыс. км. К пробегу 100 тыс. км может выйти из строя левая опора двигателя. Ремень механизма ГРМ рекомендуется менять каждые 90–100 тыс.км, желательно вместе с помпой. На том же пробеге может возникнуть течь прокладки клапанной крышки. После 150 тыс. км начинает «капризничать» система EGR. Тогда же засоряется дроссельная заслонка — её придется либо чистить, либо заменить на новую. Турбина надёжная, служит более 200 тыс. км без поломок.