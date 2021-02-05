Как правильно обслуживать и ремонтировать тормозную систему автомобиля

Надёжен ли рестайлинговый Audi A4 IV поколения: все проблемы подержанного автомобиля

Учебник

КОМАНДА АВТО.РУ

Отчёт о надёжности Audi A4 составлен на основе опроса экспертов — сотрудников специали­зированных автосервисов, имеющих большой опыт ремонта и обслуживания машин марки Audi. Первая часть отчёта справочная, с общей оценкой надёжности автомобиля, которую аналитики Авто.ру рассчитывают по данным о ресурсе ключевых компонентов. Вторая часть — максимально подробный разбор всех проблем, с которыми может столкнуться владелец подер­жанного автомобиля.

Для удобства используйте навигацию по разделам и узлам автомобиля.

 •  Кузов  •  Салон  •  Двигатели  •  Трансмиссия  •  Приводы  •  Подвеска  •  Рулевое управление  •  Тормоза  •  Климатическая система  •  Электроника
Audi A4, IV поколение (B8), рестайлинг
Годы выпуска: 2011–2015

Автомобиль D-класса. Кузов: седан, универсал. Расположение силового агрегата продольное. Привод передний либо полный. Двигатели бензиновые и дизельные. Коробки передач: вариатор, робот, механика

Индекс надёжности
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Индекс надёжности рассчитывается аналитиками Авто.ру по пятибалльной шкале. При этом учитывается средний ресурс нескольких десятков узлов и деталей автомобиля – точное количество зависит от сложности его конструкции
4.56/5
Седан 1.8 CVT (120 л.с.)
наиболее популярная модификация
Кузов
Седан
Двигатель
1.8 л / Бензин
Коробка
Вариатор
Привод
Передний
Мощность
120 л.с.
Расход
6.2 л
Макс. скорость
200 км/ч
Разгон до 100 км/ч
10.5 секунды
Седан 2.0 CVT (150 л.с.)
наиболее надёжная модификация
Кузов
Седан
Двигатель
2.0 л / Дизель
Коробка
Вариатор
Привод
Передний
Мощность
150 л.с.
Расход
4.8 л
Макс. скорость
210 км/ч
Разгон до 100 км/ч
9.1 секунды
Возможность скрутки пробега: низкая

Скрыть пробег на данном автомобиле сложно, информация о пробеге хранится в нескольких блоках, скрутить механическим путём не удастся

Криминальная привлекательность: низкая

Автомобиль пользуется низкой популярностью среди автоугонщиков

Сложность восстановления после аварии:

Удар в переднюю часть: прочность элементов кузова высокая, но при ударе автомобиль получит сильные повреждения — такая конструкция разработана специально, чтобы кузов брал большую часть энергии удара на себя. Стоимость оригинальных запчастей высокая

Удар в заднюю часть: прочность конструкции ниже, от удара страдают бампер, крышка багажника, задние крылья, задние фонари. Стоимость восстановления высокая

Попадание в большую яму: могут быть повреждены колесо, ступица, элементы подвески и рулевого управления

1 341 186 ₽
990 000 – 2 000 000 ₽
Отчёт подготовлен при содействии специалистов техцентра Tigerbox
1/9

Кузов

После рестайлинга в 2011 году автомобиль получил обновлённые оптику и элементы обвеса. Лако­красочное и анти­коррозийное покрытие кузова выпол­нено качественно, авто­мобиль долго сохраняет приличный вид. В суровых условиях эксплу­атации может затираться хром на пластике, сильно изнаши­вается решётка радиатора. Необходимо следить за чистотой дренажной системы люка, чтобы избежать его протечек. Из-за попадания грязи есть вероят­ность выхода из строя омывате­лей фар — починить их, как правило, не удаётся, приходится заменять весь блок. Зимой частой проблемой является обмерзание концевиков механизма электро­склады­вания зеркал; проблема решается простой чисткой.

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Салон

Салон выполнен качественно, шумоизоляция в автомобиле на хорошем уровне. При рестайлинге была модерни­зирована мульти­медийная система, появился выход в интернет. Изменились руль и подрулевые пере­ключатели. Произво­дитель оснащал автомо­били огромным количеством вариантов отделки, можно встретить модели практически с любыми материалами, и все они хороши в плане износо­стойкости.

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Двигатели

Бензиновые

1.8 TFSI (120 л.с.), 2.0 TFSI (211 л.с.) с 2011 по 2012 год. Рядные турбиро­ванные четырёх­цилиндровые двигатели объёмом 1,8 и 2,0 литра имеют схожие проблемы. Блок цилиндров чугунный, поддаётся расточке. На пробеге 100 тыс. км моторы начинают потреблять масло в значитель­ных количе­ствах, требуя капиталь­ного ремонта. Восстанов­ление мотора лучше проводить только в профильных сервисах. После 150–200 тыс. км возникает необходимость заменить турбо­нагнетатель, а помпа с термостатом «сдаются» ещё до 90 тыс. км. Ещё одним слабым местом являются элементы впускного коллектора, они дают о себе знать после 100 тыс. км.

1.8 TFSI (170 л.с.), 2.0 TFSI (225 л.с.) с 2013 по 2015 год. Модифи­цированные рядные турбиро­ванные четырёх­цилиндровые двигатели объёмом 1,8 и 2,0 литра надёжнее предшествен­ников. Ресурс довольно высокий – порядка 250 тыс. км, но слабых мест у них много. К 100 тыс. км часто выходят из строя клапана управления фазо­регуляторами, также на этом пробеге могут быть проблемы с клапаном вестгейта системы турбо­наддува и помпой. В первые годы выпуска проблемными были опоры распред­валов. При эксплу­атации нужно помнить про пластиковый поддон силового агрегата – его можно легко повредить.

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Дизельные

2.0 TDI (143 л.с.). Четырёхцилиндровый рядный турбодизель объёмом 2,0 литра — наименее прихотливый агрегат в представ­ленной линейке моторов, но всё же имеет свои слабые места. Внимания могут потребовать опоры двигателя и ременной привод ГРМ. Также стоит следить за исправ­ностью системы EGR дроссельной заслонки.

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Трансмиссия

МКПП

Механическая КПП встречается нечасто, и характерных проблем у неё нет.

Вариатор

При адекватной эксплуатации вариатор не доставит проблем владельцу вплоть до 300 тыс. км. Масло в КПП положено менять каждые 60 тыс. км. КПП устанавли­валась только на передне­приводных версиях.

РКПП (S-tronic)

Семиступенчатый «робот» встречается только на полно­приводных версиях, он достаточно проблемный. Ресурс сцеплений («мокрых») составляет от 50 до 120 тыс. км. Часто выходят из строя, независимо от пробега, мехатроник и его шлейф, а к 100 тыс. км — клапан охлаждения КПП.

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Привод

В системе полного привода используется дифференциал Torsen. Он надёжный, до 200 тыс. км проблемы встречаются редко.

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Подвеска

Передняя

Ресурс передних амортизаторов составляет порядка 120–150 тыс. км, примерно столько же «ходят» сайлент­блоки и верхние рычаги, после чего они начинают стучать. Ступичные подшип­ники, как правило, сдаются ещё до 80 тыс. км. После 100 тысяч требуют замены стойки стабилизатора.

Задняя

Ресурс задних амортизаторов 120–150 тыс. км. Ступичные подшипники и сайлент­блоки не беспокоят владельца до 150 тыс. км. В качестве опции на автомобиль могла быть установ­лена адаптивная подвеска, но при её износе большин­ство владельцев пред­почитают обычные амортизаторы.

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Рулевое управление

Частой проблемой является выход из строя крестовины рулевого вала, на неё попадает грязь, вследствие чего она закисает. После 120–150 тыс. км могут начаться проблемы с гидро­усилителем — часто помогает простая замена жидкости ГУР. Данная проблема легко диагно­стируется при прогретом двигателе, достаточно просто «покрутить» рулём.

В 2013 году на смену гидравлическому пришёл электрический усилитель руля. В большин­стве случаев он не доставляет хлопот, но иногда после 100 тыс. км появляются ошибки на приборной панели. Может помочь пере­прошивка узла, а замена обойдётся в 125 тыс. рублей.

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Тормоза

Передние тормозные колодки ходят порядка 35–40 тыс. км, задние – примерно 60–70. При замене ступичного подшипника нужно быть аккуратным – довольно легко можно повредить датчик ABS.

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Климатическая система

После 5–7 лет эксплуатации может потребовать замены радиатор кондици­онера, а спустя 10 лет часто выходит из строя его компрессор. Ресурс вентилятора отопителя – 120–150 тыс. км. Также встречаются неполадки с датчиками давления хладагента, при их поломке перестаёт функци­онировать кондиционер.

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Электроника

Массовых проблем по части электроники, не подвергавшейся неквалифицированному вмешательству, у автомобиля нет.

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Двигатели

Бензиновые двигатели

1.8 TFSI (120 л.с.), 2.0 TFSI (211 л.с.), 2011–2012 гг. Бензиновые турбированные двигатели объёмом 1,8 и 2,0 литра отличаются конструктивно, но имеют схожий ресурс всех компонентов. Ресурс силовых агрегатов составляет около 100 тыс. км, после чего появляется сильный масляный «аппетит» (более 1 л на 1000 км) вследствие закоксо­ванности мотора. Это приводит сначала к падению давления в системе смазки, после чего наступает повышенный износ распред­валов, ГБЦ, а затем и балансиро­ванных валов с ШПГ. Ремонт моторов достаточно сложный с технической точки зрения и требует хорошего оборудо­вания и опыта у специалистов. «Контрактные» моторы ставить не реко­мендуется, поскольку очень высок риск снова «попасть» на капитальный ремонт. После 80 тыс. км изнашиваются опоры силового агрегата. Цепь механизма ГРМ служит порядка 80–90 тыс. км, а замена обойдётся в 25–35 тысяч рублей. Обновлять масло желательно раз в 7,5 тыс. км. После 100 тыс. км могут возникнуть проблемы с ТНВД. Ресурс турбины составляет порядка 150–200 тыс. км, а замена будет стоить 60 тысяч рублей. Из слабых мест в системе турбонаддува можно выделить байпасный клапан. На пробеге 60–90 тыс. км может понадобиться заменить помпу и термостат. Лучше ставить их вместе, и только оригиналь­ные, процедура стоит порядка 15 тыс. руб. На 60 тыс. км положено ставить новые свечи зажигания, цена вопроса – чуть меньше 4 тыс. руб., а после 90 тыс. км повышается вероятность выхода из строя катушек зажигания. После 120–150 тыс. км желательно заменить приводной ремень. В районе 100 тыс. км часты проблемы с заслонками и потенци­ометром во впускном коллекторе. Тогда рекомендуется не менять их отдельно, а установить новый коллектор. На 150 тыс. км появляется износ на щётках генератора, может потребо­ваться ремонт или замена агрегата.

1.8 TFSI (170/177 л.с.), 2.0 TFSI (225/230 л.с.), 2013–2015 гг. Силовые агрегаты семейства EA888 служат порядка 250 тыс. км, а капитальный ремонт обойдётся в 150 тыс. руб. Цепь ГРМ нужно менять через 120 тыс. км, цена вопроса – порядка 40 тыс. руб. Ближе к 100 тыс. км появляются ошибки по фазам и мотор начинает нестабильно работать на холостых оборотах. Причина – в одном из клапанов управления фазо­регуляторов (всего их 4: 2 электро­магнитных и 2 гидрав­лических). Все клапаны не отличаются высокой надёж­ностью, поэтому при поломке одного лучше поменять сразу все. Процедура выльется для владельца в 15–18 тыс. руб. На моделях первых годов выпуска (2013–2014 гг.) слабым местом были опоры распредвалов — их замена обойдётся в 22 тыс. руб. На двигателе установлен пластиковый поддон, в российских условиях его достаточно легко повредить. Особен­ностью силового агрегата является система комбиниро­ванного впрыска: топливо подаётся как во впускной коллектор, так и непосред­ственно в камеры сгорания. После 60 тыс. км рекомендуется прочистить форсунки, а ближе к 100 тысячам встречаются случаи выхода из строя ТНВД. Турбина надёжная, служит 200–250 тыс. км, но после 60 тысяч не исключены проблемы с байпасным клапаном — часто оказывается достаточно регулировки. Отдельно клапан не продаётся, приобрести его можно только в комплекте с турбиной. После 60–100 тыс. начинает течь помпа, менять её лучше вместе с термостатом. Свечи служат порядка 30–60 тыс. км, а поставить новые обойдётся в пределах 5 тыс. руб. Иногда приходится менять и наконечники свечей, они стоят по 600–700 руб.

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Дизельные

2.0 TDI (143 л.с.). Двухлитровый турбодизель при грамотном обслуживании надёжен, его ресурс составляет более 200 тыс. км. К пробегу 100 тыс. км может выйти из строя левая опора двигателя. Ремень механизма ГРМ рекомендуется менять каждые 90–100 тыс.км, желательно вместе с помпой. На том же пробеге может возникнуть течь прокладки клапанной крышки. После 150 тыс. км начинает «капризничать» система EGR. Тогда же засоряется дроссельная заслонка — её придется либо чистить, либо заменить на новую. Турбина надёжная, служит более 200 тыс. км без поломок.

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