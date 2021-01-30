Надёжен ли дорестайлинговый Audi A4 IV поколения: все проблемы немецкого автомобиля с пробегом
КОМАНДА АВТО.РУ
Отчёт о надёжности Audi A4 составлен на основе опроса экспертов — сотрудников специализированных автосервисов, имеющих большой опыт ремонта и обслуживания машин марки Audi. Первая часть отчёта справочная, с общей оценкой надёжности автомобиля, которую аналитики Авто.ру рассчитывают по данным о ресурсе ключевых компонентов. Вторая часть — максимально подробный разбор всех проблем, с которыми может столкнуться владелец подержанного автомобиля.
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Автомобиль D-класса. Кузов: седан, универсал. Расположение силового агрегата продольное. Привод передний либо полный. Двигатели бензиновые 1,8–3,2 литра и дизельные 2.0 и 3.0. Коробки передач: вариатор, робот, автомат, механика
наиболее популярная модификация
наиболее надёжная модификация
Скрутить пробег на данном автомобиле сложно, информация о пробеге хранится в нескольких блоках, скрутить механическим путём не удастсяКриминальная привлекательность: низкая
Автомобиль пользуется низкой популярностью среди автоугонщиковСложность восстановления после аварии:
Удар в переднюю часть: прочность элементов кузова высокая, но при ударе автомобиль получит сильные повреждения, такая конструкция разработана специально, чтобы кузов брал большую часть энергии удара на себя. Стоимость оригинальных запчастей высокая
Удар в заднюю часть: прочность конструкции ниже, от удара страдают бампер, крышка багажника, задние крылья, задние фонари. Стоимость восстановления высокая
Попадание в большую яму: могут быть повреждены колесо, ступица, элементы подвески и рулевого управления
Кузов
Лакокрасочное и антикоррозийное покрытие кузова выполнено качественно, автомобиль долго сохраняет приличный вид. В суровых условиях эксплуатации может затираться хром на пластике, больший износ несёт решётка радиатора. Необходимо следить за чистотой дренажной системы люка, чтобы избежать его протечек.
Двигатели
Бензиновые
1.8 TFSI (120, 160 л.с.), 2.0 TFSI (180, 211 л.с.). Рядные турбированные четырёхцилиндровые двигатели объёмом 1,8 и 2,0 литра имеют схожие проблемы. Блок цилиндров чугунный, он поддаётся расточке. На пробеге 100 тыс. км начинают потреблять масло в значительных количествах, требуя капитального ремонта. Восстановление мотора лучше проводить только в профильных сервисах. После 150–200 тыс. км требует замены турбонагнетатель, а помпа с термостатом «сдаются» ещё до
3.2 V6 (265 л.с.). Шестицилиндровый V-образный атмосферный двигатель. Ресурс силового агрегата, как и его привода ГРМ, составляет более 250 тыс. км. После 100 тыс. км начинаются проблемы с заслонками впускного коллектора, а ближе к 150 тыс. км появляются течи из маслоохладителя и переднего сальника коленвала. Ресурс помпы и термостата – около 120 тыс. км.
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Дизельные
2.0 TDI (143 л.с.). Четырёхцилиндровый рядный турбодизель объёмом 2,0 литра — наименее прихотливый агрегат в представленной линейке моторов. Но всё же он имеет свои слабые места. Внимания могут потребовать опоры двигателя и ременной привод ГРМ, так же стоит следить за исправностью системы EGR и дроссельной заслонки.
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Трансмиссия
МКПП
Механическая КПП встречается нечасто, и характерных проблем у неё нет.
АКПП
Шестиступенчатый автомат ZF можно встретить с двигателем объёмом 3,2 литра и полным приводом. Слабые места — гидротрансформатор и мехатроник. Если менять масло раз в
Вариатор
При адекватной эксплуатации вариатор не доставит проблем владельцу вплоть до 300 тыс. км. Масло в КПП положено менять каждые
РКПП (S-tronic)
Семиступенчатым «роботом» оборудовались только полноприводные версии. Он достаточно проблемный. Ресурс сцеплений («мокрых») составляет от 50 до 120 тыс. км. Частым поломкам независимо от пробега подвержены мехатроник и его шлейф, а к 100 тыс. км выходит из строя клапан охлаждения КПП.
Подвеска
Передняя
Ресурс передних амортизаторов составляет порядка 120–150 тыс. км, примерно столько же «ходят» сайлентблоки и верхние рычаги, после чего они начинают стучать. Ступичные подшипники, как правило, сдаются ещё до
Задняя
Ресурс задних амортизаторов 120–150 тыс. км. Ступичные подшипники и сайлентблоки не беспокоят владельца до 150 тыс. км. В качестве опции на автомобиль могла быть установлена адаптивная подвеска, при её износе большинство владельцев ставят обычные амортизаторы.
Рулевое управление
Частой проблемой является выход из строя крестовины рулевого вала: на неё попадает грязь, вследствие чего она закисает. После 120–150 тыс. км могут начаться проблемы с гидроусилителем — часто помогает простая замена жидкости ГУР. Данная проблема легко диагностируется при прогретом двигателе: достаточно просто «покрутить» рулём.
Климатическая система
После 5–7 лет эксплуатации может потребовать замены радиатор кондиционера, а спустя 10 лет часто выходит из строя его компрессор. Ресурс вентилятора отопителя — 120–150 тыс. км, также встречаются неполадки с датчиками давления хладагента — при их поломке перестаёт функционировать кондиционер.
Двигатели
Бензиновые двигатели
1.8 TFSI (120,160 л.с.), 2.0 TFSI (180, 211 л.с.). Бензиновые турбированные двигатели объёмом 1.8 (120, 160 л.с.) и 2.0 (180, 211 л.с.) литра отличаются конструктивно, но имеют схожий ресурс всех компонентов. Ресурс силовых агрегатов составляет около 100 тыс. км, после чего у них появляется сильный масляный «аппетит» (более 1 л на 1000 км) вследствие закоксованности мотора. Это приводит сначала к падению давления в системе смазки, после чего начинается повышенный износ распредвалов, ГБЦ, а затем и балансированных валов с ШПГ. Ремонт моторов достаточно сложный с технической точки зрения и требует хорошего оборудования и опыта у специалистов. «Контрактные» моторы ставить не рекомендуется, поскольку очень высок риск снова «попасть» на капитальный ремонт. После
3.2 V6 (265 л.с.). Шестицилиндровый V-образный бензиновый двигатель достаточно надёжный, но дорог в обслуживании. Его ресурс составляет около 250–300 тыс. км, после чего на алюминиевом блоке появляются задиры. Капитальный ремонт, как правило, не производят, а устанавливают «контрактный» силовой агрегат. Цепь ГРМ ходит, как правило, долго, как и сам мотор — порядка 250–300 тыс. км, но менять её нужно вместе с фазорегуляторами, снимая мотор. Процедура дорогая, около 150–200 тыс. руб. После 150 тыс. км не исключены течи масла, в основном через передний сальник коленвала. Также через маслоохладитель начинают попадать и масло, и антифриз в развал блока. При неосторожном закручивании сливной пробки масла рискует повредиться поддон. После 120 тыс. км в системе охлаждения потребовать замены способны как помпа, так и термостат. Свечи зажигания положено менять каждые
Дизельные
2.0 TDI (143 л.с.). Двухлитровый турбодизель при грамотном обслуживании надёжен, его ресурс составляет более 300 тыс. км. К пробегу 100 тысяч может выйти из строя левая опора двигателя. Ремень механизма ГРМ рекомендуется менять каждые 90–100 тыс. км, желательно вместе с помпой. На том же пробеге может возникнуть течь прокладки клапанной крышки. После 150 тыс. км начинает «капризничать» система EGR, тогда же засоряется дроссельная заслонка – её придётся либо чистить, либо заменить на новую. Турбина надёжная, служит более 200 тыс. км без поломок.