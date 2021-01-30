Надёжен ли дорестайлинговый Audi A4 IV поколения: все проблемы немецкого автомобиля с пробегом

Двигатели

Бензиновые двигатели

1.8 TFSI (120,160 л.с.), 2.0 TFSI (180, 211 л.с.). Бензиновые турбированные двигатели объёмом 1.8 (120, 160 л.с.) и 2.0 (180, 211 л.с.) литра отличаются кон­структивно, но имеют схожий ресурс всех компонентов. Ресурс силовых агрегатов составляет около 100 тыс. км, после чего у них появляется сильный масляный «аппетит» (более 1 л на 1000 км) вследствие закоксо­ванности мотора. Это приводит сначала к падению давления в системе смазки, после чего начинается повышенный износ распредвалов, ГБЦ, а затем и балансиро­ванных валов с ШПГ. Ремонт моторов достаточно сложный с технической точки зрения и требует хорошего оборудо­вания и опыта у специалистов. «Контрактные» моторы ставить не рекомендуется, поскольку очень высок риск снова «попасть» на капитальный ремонт. После 80 тыс. км изнашиваются опоры силового агрегата. Цепь механизма ГРМ служит порядка 80–90 тыс. км, а замена обойдётся в 25–35 тысяч рублей. Масло желательно обновлять раз в 7,5 тыс. км. После 100 тыс. км могут возникнуть проблемы с ТНВД. Ресурс турбины составляет порядка 150–200 тыс. км, а замена будет стоить 60 тысяч рублей. Из слабых мест в системе турбонаддува можно выделить байпасный клапан. На пробеге 60–90 тыс. км может потребоваться замена помпы и термостата, лучше ставить их вместе и только оригиналь­ные, процедура стоит порядка 15 тыс. руб. На 60 тыс. км положено менять свечи зажигания, цена вопроса — чуть меньше 4 тыс. руб., а после 90 тыс. км возможны проблемы с катушками зажигания. После 120–150 тысяч желательно заменить приводной ремень. В районе 100 тыс. км часты проблемы с заслонками и потенци­ометром во впускном коллекторе — при их появлении лучше не менять их отдельно, а установить новый коллектор. К 150 тыс. км изнашиваются щётки генератора, может потребоваться ремонт или замена агрегата.

3.2 V6 (265 л.с.). Шестицилиндровый V-образный бензиновый двигатель достаточно надёжный, но дорог в обслужи­вании. Его ресурс составляет около 250–300 тыс. км, после чего на алюмини­евом блоке появляются задиры. Капитальный ремонт, как правило, не производят, а устанав­ливают «контрактный» силовой агрегат. Цепь ГРМ ходит, как правило, долго, как и сам мотор — порядка 250–300 тыс. км, но менять её нужно вместе с фазо­регуля­торами, снимая мотор. Процедура дорогая, около 150–200 тыс. руб. После 150 тыс. км не исключены течи масла, в основном через передний сальник коленвала. Также через масло­охладитель начинают попадать и масло, и антифриз в развал блока. При неосторожном закручи­вании сливной пробки масла рискует повредиться поддон. После 120 тыс. км в системе охлаждения потребовать замены способны как помпа, так и термостат. Свечи зажигания положено менять каждые 60 тыс. км, их цена – около 7 тыс. руб., а после 100 тыс. км встречаются проблемы с катушками зажигания. На том же пробеге возникают неисправ­ности заслонок и потенци­ометров во впускном коллекторе — тогда рекомендуется установить новый коллектор.

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Дизельные

2.0 TDI (143 л.с.). Двухлитровый турбодизель при грамотном обслуживании надёжен, его ресурс составляет более 300 тыс. км. К пробегу 100 тысяч может выйти из строя левая опора двигателя. Ремень механизма ГРМ рекомендуется менять каждые 90–100 тыс. км, желательно вместе с помпой. На том же пробеге может возникнуть течь прокладки клапанной крышки. После 150 тыс. км начинает «капризничать» система EGR, тогда же засоряется дроссельная заслонка – её придётся либо чистить, либо заменить на новую. Турбина надёжная, служит более 200 тыс. км без поломок.

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