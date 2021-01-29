Жизнь после Торсена. Все плюсы и минусы седана Audi A4: подробный тест
Валерий Арутин
Попробуйте в русскоязычном интернете опубликовать пост про BMW — и длинный хвост комментариев вам обеспечен. Вне зависимости от того, напишите вы про конкретную машину или про бренд целиком. Mercedes-Benz тоже имеет большую и преданную армию поклонников, причём немалая её часть никогда автомобилем со звездой не владела. А вот марка Audi в России последнее время существует как-то тихо, почти незаметно. Однако лайки и репосты так себе инструмент для оценки популярности.
- Управляемость
- Динамика
- Комфорт
- Тесный салон
- Мультимедийная система
- Выбор комплектаций
Вот вам свежий совсем пример. В конце 2020 года мы писали о кратком знакомстве с рестайлинговыми Audi A4 и A5. А спустя несколько дней в Журнале Авто.ру был опубликован материал про обновлённый же Infiniti QX80. И на сегодняшний день его прочитали в два раза больше людей!
Зато в статистике продаж картина обратная: с примерно тем же соотношением в докризисном 2019 году седан из Ингольштадта покупали лучше японского внедорожника, несмотря на высокий интерес к последнему. Если брать прямых конкурентов, то семейство A4/A5 проиграло «трёшке» BMW, но Mercedes-Benz
Интерьер
Если попытаться максимально коротко определить стиль салонов современных Audi, то самым точным будет слово «строгость». Особенно на фоне того разгула, что устроили дизайнеры конкурентов — сначала азиатских, а теперь и немецких. В противовес BMW 3 серии,
Так, при рестайлинге автомобиль лишился удобнейшей шайбы управления мультимедийной системой, а вместо неё получил большой угловатый тачскрин, диссонирующий с передней панелью. И ладно вид, так и внимания к себе он требует больше, отвлекая от дороги. Но это, пожалуй, единственное замечание рестайлинговой «четвёрке» по эргономике водительского места. И пусть на первый взгляд она кажется внутри простоватой, однако при внимательном рассмотрении не даёт поводов усомниться в качестве исполнения и материалов отделки.
Практичность
Если водителю салон Audi наверняка понравится, то для пассажиров А4 может стать не очень приятным сюрпризом: места на втором ряду здесь не очень-то много. Да, BMW 3 серии и тем более Genesis G70 тоже просторными не назовёшь. Но там этому есть логичное объяснение — «классическая» компоновка под задний привод со смещённым в базу силовым агрегатом. У Audi двигатель тоже стоит продольно, однако почти весь он находится перед передней осью. При этом «четвёрка» теснее, например, чем Volkswagen Passat, несмотря на более длинную колёсную базу.
А вот по размерам багажника А4 превосходит ту же «трёшку» — это показывают наши тестовые чемоданы (хотя в паспортных данных всё наоборот). Так что тесный второй ряд, возможно, осознанный выбор компоновщиков из Audi, решивших отдать лишние сантиметры под перевозку грузов.
Техника и надёжность
Среди компоновок современных легковых автомобилей «продольно-переднеприводная» схема, применяемая на А4, уже давно в разделе экзотики, но в Audi упорно за неё держатся. В первую очередь, ради возможности сделать «правильный» полный привод quattro, с гибким и быстрым перераспределением тяги между осями.
Именно под эту компоновку в компании создали модульную архитектуру, которая в нынешнем её состоянии называется MLB evo. С задней многорычажной подвеской даже у переднеприводных версий. Спереди на каждое колесо тоже приходится по четыре рычага, которые образуют схему, похожую на классическую «двухрычажку» с амортизаторными стойками.
Всё это не от простой жизни. Главная проблема компоновки Audi — перегруженная передняя ось, негативно влияющая на управляемость. Поэтому у А4 аккумуляторы (теперь их два) перенесены в багажник, опоры передних стоек и поперечина бампера сделаны из алюминия, а все двигатели — четырёхцилиндровые.
Собственно, для России сейчас предлагается фактически единственный агрегат — двухлитровый турбомотор серии ЕА888, но в трёх вариантах исполнения. На базовом A4 35 TFSI он развивает 150 л.с. — при рестайлинге этот двигатель сменил маленький 1.4 Turbo той же мощности. Средняя версия 40 TFSI — это другие «мозги» и впускной коллектор, а отдача уже 190 сил. Наконец, в топовом исполнении 45 TFSI турбомотор имеет чисто непосредственный впрыск вместо комбинированного, более высокое давление наддува, а его мощность возрастает до 249 л.с.
И только такой А4 несёт на кузове и в салоне шильдики quattro. Но дифференциала Torsen, с которым прочно ассоциируется это слово, под днищем у него нет. Вместо него в трансмиссии рестайлингового седана сразу две муфты: многодисковая передаёт крутящий момент на заднюю ось, и кулачковая, которая установлена внутри заднего редуктора, она может отключать от дифференциала одну из полуосей. В итоге, когда все ведущие колёса автомобилю не нужны, разомкнутые муфты позволяют не крутиться карданному валу, идущему к задним колёсам. Вся эта система называется quattro ultra и, по расчётам инженеров, позволяет экономить по стакану бензина на каждые 100 км пути. Доехав на рестайлинговой А4 от Москвы до Краснодара, на сэкономленные деньги можно со спокойной душой купить себе бигмак…
Как поведёт себя новая трансмиссия на больших пробегах, сказать трудно. Она уже устанавливалась на дорестайлинговый A4 Allroad, но таких машин в России было продано мало. Известно о нескольких обращениях в сервис из-за стука в заднем редукторе, который официальные дилеры исправляли… заменой масла в агрегате.
Остальные узлы при рестайлинге почти не изменились, а собранная за несколько лет статистика свидетельствует, что серьёзных проблем с ними нет, по крайней мере, в хронических формах. ЕА888, переживший несколько модернизаций, в нынешней генерации Gen 3b откладывает прошлые проблемы — например, растягивающуюся цепь, зарастающие нагаром кольца и клапаны, отказывающие клапан турбины и ТНВД — на большие пробеги. Главной неприятностью гарантийного периода может стать термостат. Причём менять его придётся не из-за отказа механизма, а по причине течи корпуса — владельцам не стоит забывать про контроль уровня жидкости в расширительном бачке.
Роботизированная коробка работает по тому же принципу, что DSG, но в силу особенностей компоновки имеет другую конструкцию. И пока единственное, на что жалуются владельцы «четвёрок» этого поколения, — «потеющий» маслом поддон, который официальные дилеры тоже готовы поменять или переуплотнить по гарантии. Иногда коробка начинает переключаться с толчками, но проблема легко решается её адаптацией с помощью диагностического оборудования.
Езда
Мороз, прошедший за пару дней до испытаний, снегопад «средней тяжести», новогодние каникулы и, как следствие, ровные, скользкие и свободные от траффика дороги — для теста Audi A4 в этот раз сложились все условия. И особенно для проверки нового полного привода quattro ultra.
Оказалось, что ощущения при первом знакомстве с рестайлинговыми A4 и А5 были верными. С «ультрой» можно ездить также быстро и весело, как со стариной Торсеном. Нет нужды даже отключать ESP — разве что вам хочется развлечь себя и пассажиров дрифтом, как на наших фотографиях. В обычной жизни достаточно короткого нажатия на кнопку, переводящего систему стабилизации в спортивный режим. Тогда она разрешает лёгкие скольжения — ровно настолько, насколько они нужны для быстрой езды по скользким и узким дорогам. А трансмиссия настолько точно играет распределением тяги по колёсам, что на дуге можно легко балансировать между сносом передней оси, заносом задней или скольжением всеми четырьмя — достаточно небольших движений рулём и педалью газа. Возможно, Torsen делал седан чуть отзывчивее, но в сравнении с другими полноприводниками, которые построены на переднеприводных платформах и где задние колёса тоже подключаются муфтами, рестайлинговый Audi куда более драйверский автомобиль.
Двухлитровый турбомотор в своём наиболее мощном варианте тоже ожидаемо хорош: тяги ему хватает почти всегда. Только в первый момент разгона может быть секундная заминка на переключение «робота» и выход турбокомпрессора на рабочее давление. Но и её можно нивелировать, переведя силовой агрегат (в терминологии Audi — «привод») в режим Спорт. Коробка станет лояльнее к пониженным передачам и немного расторопнее при переключениях, а акселератор — отзывчивее. Однако при этом мотор обходится без «зависаний» на высоких оборотах, так что Спорт вполне подходит и в качестве режима на каждый день. А, пожалуй, единственная претензия к 249-сильному двигателю — аппетит. Готовьтесь как минимум к 11 л/100 км даже в смешанном цикле.
Увы, большинство покупателей Audi не смогут насладиться всей мощью двигателя и способностями quattro ultra — потому что купят переднеприводный седан с мотором послабее. Однако даже им достанется шасси, которое наверняка не заставит их пожалеть о покупке.
Для рестайлинговой А4 в России за доплату предлагают сразу четыре версии подвески — две спортивные (обычная и адаптивная), комфортную (тоже с регулируемыми амортизаторами), плюс вариант для плохих дорог. Какая из них лучше, сказать пока не берёмся — у тестового Audi был пятый, стандартный сет, который устанавливается «по умолчанию» даже в комплектации Sport.
С ним А4 воспринимается сбалансированным автомобилем. Прежде всего, седан комфортен — он хорошо демпфирует ямы, стыки и на удивление мягко преодолевает лежачих полицейских — особенно тех, что сделаны из асфальта, а не резины. При этом мягкость подвески не провоцирует раскачку на волнах, и машина сохраняет уверенный контакт с дорогой на любом покрытии. Пожурить Audi можно разве что за небольшой вибрационный фон в салоне, возбуждаемый микрорельефом российского асфальта. Но вероятно, часть вины за это лежит на зимних низкопрофильных шинах 18-дюймовой размерности.
И за комфорт пассажиров «четвёрка» не берёт ренты с водителя. Там, где покрытие позволяет не скользить, а ехать по траектории, реакции на руль и его информативность, устойчивость на прямых и поведение в поворотах — все аспекты управляемости Audi выверены с немецкой педантичностью. Крены на виражах тоже едва ощутимы.
Наконец, акустический комфорт в А4 тоже на высоте. Двигатель подаёт голос только при интенсивном разгоне — и он приятен слуху. Дорожный шум умерен, а аэродинамика кузова проработана настолько, что седан вполне обходится без двойных стёкол или активного шумоподавления, позволяя на любой скорости разговаривать вполголоса.
Оснащение
Хотя выбор силовых агрегатов у рестайлингового А4 относительно скромный, в конфигураторе потенциальный покупатель может провести не один вечер, комбинируя оснащение седана по своим потребностям и вкусам. А подробное описание всех возможных вариантов получится длиннее, чем вся эта статья целиком.
Обратная сторона такого разнообразия — довольно скромная «база», с которой покупателю нужно начинать свой путь к автомобилю мечты. Первый шаг, который так и называется — Базовая комплектация — обойдётся в 2 520 000 рублей за версию со 150-сильным мотором и передним приводом. Та же самая машина, но на 190 л.с. будет стоит 2 770 000 рублей, а в версии 45 TFSI quattro — уже 3 165 000 рублей.
Понятно, что такой А4 — это сферический конь в вакууме. Список его оснащения не по-премиальному короток: 17-дюймовые легкосплавные колёса, камера заднего вида, парктроники спереди и сзади, светодиодные фары и фонари, 6 подушек безопасности, климат-контроль, тканевые кресла (водительское с электрорегулировками), базовая медиасистема…
Популярнее будет следующая комплектация Advance. Она прибавляет к базовым ценам 110 000 рублей, а вместе с ними —
Третий уровень оснащения — Design. В полном соответствии с названием в нём появляются дополнительные элементы внешней и внутренней отделки, а функционал остаётся прежним. И это плюс ещё 50 000 рублей.
Наконец, самый дорогой пакетный вариант седана называется Sport. И он тоже, по сути, «про дизайн»: колёса меняются на 18-дюймовые, появляются элементы отделки S line, но даже сиденья остаются стандартными. Стоит Audi А4 Sport в зависимости от силового агрегата 2 790 000, 3 040 000 или 3 435 000 рублей соответственно.
Впрочем, конечную стоимость автомобиля определяют не столько линия оснащения, сколько море опций, которые доступны покупателю. Вот для примера комплектация тестового седана. Итак, к
И это не потолок — можно ведь добавить ещё адаптивную подвеску, рулевое управление с прогрессивной рейкой, вентиляцию сидений, камеры кругового обзора, автопарковщик и активный круиз-контроль. Наконец, зайти на территорию Audi exclusive с индивидуальной отделкой. Достичь верхней границы «премиума» нелегко. Да и надо ли?
Конкуренты
Выводы
При рестайлинге A4 чуть потерял в удобстве — уверены, шайбу управления мультимедийкой владельцы ещё долго будут поминать Audi. Зато обзавёлся новыми функциями, в том числе повышающими активную безопасность, современными фарами, сервисами дополнительной мобильности и прочими мелочами. Дизайн с новыми линиями боковин? Вопрос субъективный. На наш вкус хуже не стало.
А главное: «четвёрка» сохранила отличный баланс между комфортом и драйвом. Вот только если первый будет доступен всем покупателям, то второго зачерпнуть полной ложкой смогут не все. Азартный характер седана во многом формирует полный привод, но в случае с Audi он дорог и заплатить за него 400 тысяч рублей согласится не каждый. Особенно когда узнает, что у BMW доплата за xDrive составляет всего 140 тысяч… Недаром же до рестайлинга на один quattro-седан приходилось два моноприводных. И теперь перекос может стать ещё сильнее. Впрочем, и без четырёх ведущих A4 останется точным и приятным в управлении автомобилем — как большинство моделей концерна VAG.
Какой седан нравится больше?
Комплектация45 TFSI 2.0 AMT (249 л.с.) 4WD
Двигатель2.0 / 249 л.с / бензин
Коробка передачРоботизированная
ПриводПолный
КузовСедан
Расход топлива6.8
Разгон до 100 км/ч5.8
Цена, ₽3 435 000