Жизнь после Торсена. Все плюсы и минусы седана Audi A4: подробный тест

* Стоимость полисов и налог рассчитаны для водителя старше 22 лет и со стажем более 4 лет, проживающего в Москве

Вот вам свежий совсем пример. В конце 2020 года мы писали о кратком знакомстве с рестайлинговыми Audi A4 и A5. А спустя несколько дней в Журнале Авто.ру был опубликован материал про обновлённый же Infiniti QX80. И на сегодняшний день его прочитали в два раза больше людей!