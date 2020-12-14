Тачскрин вместо Торсена: короткий тест обновлённых Audi A4 и А5

Сколько раз плановое обновление модели делали так, что отличить по фото­графии её от «дореста» могли только отчаянные фанаты марки? Немного иной рисунок ходовых огней, чуть больше или, наоборот, чуть меньше хрома, новые материалы отделки и дизайн колёс — вот вам и все отличия. Но в случае с Audi ошибиться будет трудно. Прежде всего из-за новых фар, которые вернулись к более простой форме с четырьмя углами. Их, кстати, для А4 и А5 сделали по три варианта каждому — и все со свето­диодами. И у всех, кроме базовых, линии ходовых огней превратились в хорошо узнаваемые «зебры».

У А4, помимо светотехники, изменились и большин­ство кузовных панелей. Всё ради новой поясной линии — она теперь не тянется от фар до фонарей, а дробится на три части. Описывать это подробно словами, как и пере­сказывать мотивы такого решения из пресс-релизов, смысла нет — просто посмотрите на фото­графии. А лучше, если интересно, зайдите к дилеру – вживую обновлённая Audi A4 смотрится ещё вырази­тельнее себя прежней. Особенно в спортпакете S line, где между капотом и решёткой радиатора появляется тонкая полоска воздухо­заборника. Правда, декоративного.