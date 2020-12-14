Тачскрин вместо Торсена: короткий тест обновлённых Audi A4 и А5
Валерий Арутин
Ох уж эта пандемия! Семейство Audi A4/A5 обновилось ещё полтора года назад, и к старту
Факт №1: Audi стали выглядеть лучше. Особенно А4
Сколько раз плановое обновление модели делали так, что отличить по фотографии её от «дореста» могли только отчаянные фанаты марки? Немного иной рисунок ходовых огней, чуть больше или, наоборот, чуть меньше хрома, новые материалы отделки и дизайн колёс — вот вам и все отличия. Но в случае с Audi ошибиться будет трудно. Прежде всего из-за новых фар, которые вернулись к более простой форме с четырьмя углами. Их, кстати, для А4 и А5 сделали по три варианта каждому — и все со светодиодами. И у всех, кроме базовых, линии ходовых огней превратились в хорошо узнаваемые «зебры».
У А4, помимо светотехники, изменились и большинство кузовных панелей. Всё ради новой поясной линии — она теперь не тянется от фар до фонарей, а дробится на три части. Описывать это подробно словами, как и пересказывать мотивы такого решения из пресс-релизов, смысла нет — просто посмотрите на фотографии. А лучше, если интересно, зайдите к дилеру – вживую обновлённая Audi A4 смотрится ещё выразительнее себя прежней. Особенно в спортпакете S line, где между капотом и решёткой радиатора появляется тонкая полоска воздухозаборника. Правда, декоративного.
Купе и А5 Sportback новых линий не обрели, их рестайлинг ограничился задними фонарями и передней частью – фары, решётка радиатора, воздухозаборники. Зато у них ещё более продвинутый свет – за дополнительные 147 600 рублей автомобиль можно оснастить матричными фарами с лазерным дальним светом. И для «пятёрок» уже доступны 19-дюймовые колёса с шинами 255/35 R19, правда самые дорогие из них стоят больше, чем лазеры – почти 200 тысяч!
В конфигуратор А4 их обещают добавить позже, пока максимум для седана – 18 дюймов (245/40 R18). А в базе у всего семейства 17-дюймовые легкосплавные диски, обутые в резину 225/50 R17.
Факт №2: Появился новый двигатель, но он не совсем новый
Линейку моторов при рестайлинге тоже поправили. Точнее, укоротили. Теперь для А4 и А5 предлагаются три варианта одного, по сути, двухлитрового бензинового двигателя. Он относится к поколению ЕА888, которое VAG применяет на большинстве своих моделей и постоянно модернизирует, стремясь сделать эти турбомоторы экономичнее и надёжнее. Нынешнее поколение этого турбомотора условно называют генерацией Gen 3B, на рестайлинговых автомобилях он развивает 150, 190 или налоговыгодные 249 л.с. Соответствующие версии автомобилей несут шильдики 35 TFSI, 40 TFSI и 45 TFSI quattro — полноприводными сделали только самые мощные Audi.
Однако любителям чип-тюнинга рано потирать руки — они отличаются не только «софтом» и давлением наддува. «Младший» мотор, заменивший самую популярную в России версию с двигателем 1.4, отличается от 190-сильного как минимум впускным коллектором. Ещё у них обоих комбинированный впрыск, а в самом мощном варианте топливо впрыскивается только непосредственно в цилиндры. Наконец, версии 35 и 40 TFSI ради экономии топлива в режиме частичных нагрузок переключаются на так называемый
Увы, рассказать, как это происходит на практике, пока не можем: на тесте были только 249-сильные машины. С таким мотором водителю Audi грех жаловаться на недостаток динамики, вне зависимости от количества дверей у автомобиля. Особенно, если перевести силовой агрегат в режим Dynamic, обостряющий его реакции на акселератор и чаще подсовывающий тому пониженные передачи. Приятно, что при этом мотор не зависает на высоких оборотах и, вообще, не беспокоит уши пассажиров — для них он тих и незаметен.
Ещё обновлённые «четвёрки» и «пятёрки» – микрогибриды. Все версии двухлитрового мотора оснащены стартер-генератором и дополнительно 12-вольтовым аккумулятором. Литий-ионная батарея ёмкостью 10 Ач расположена в багажнике. По сути, всё это – продвинутая система старт-стоп, которая глушит двигатель ещё до остановки машины, а затем мягко и почти незаметно его запускает. Причём электроника следит, например, за впереди стоящим автомобилем – и даёт команду стартеру, когда тот трогается с места. Обещанная экономия в 0,3 л/100 км не поражает масштабом, но, в отличие от обычных старт-стопов, этот не раздражает – за счёт своей оперативности. И есть надежда, что отдельная батарея, тем более литиевая, будет служить дольше, чем обычные свинцовые аккумуляторы на других машинах, выключающих мотор на светофорах.
А вот дизелей теперь нет – и это решение Audi не очень укладывается в привычную схему экономии на сертификации. Потому что для А4 дизельная версия была второй по популярности после базовой 1.4 (и первой – с шильдиком quattro), а среди более мощных «а-пятых» лидировала по продажам! Но есть и ещё один факт, который может заставить некоторых российских покупателей пожалеть об отсутствии версии на тяжёлом топливе.
Факт №3: Torsen – всё! Ну почти…
Говорим quattro — подразумеваем Torsen! Так было едва ли не с самого рождения этих названий. Но потом появились Audi с поперечно установленными моторами и муфтами Haldex, а пять лет назад и «классика» полного привода пала, когда инженеры из Ингольштадта разработали систему привода quattro ultra для моделей с продольным силовым агрегатом. В ней задняя ось подключается многодисковой муфтой, а ещё одна может разомкнуть задний дифференциал и одну из полуосей — и когда обе муфты распущены, кардан к задним колёсам перестаёт вращаться. Всё, как водится, ради эффективности и экономии — на кроссовере Q5, где «ультру» применили впервые, она сберегала в среднем 0,3 л/100 км бензина.
До «четвёрок» quattro ultra добралась ещё перед рестайлингом, когда такой трансмиссией оснащались бензиновые универсалы Allroad. Атеперь Torsen убрали из остальных моделей семейства, и остался он только у отсутствующих в России дизельных версий. А ещё у Audi S4/S5, которые приедут к нам в 2021 году.
Мы, конечно, постараемся как следует проверить на скользких покрытиях, как на новой «четвёрке» работает quattro ultra. Но пока есть ощущение, что, если не заявляться на старт ледовых гонок, разницу между типами полного привода Audi можно и не почувствовать вовсе. А тем, кто ездит по обычным дорогам, покрытым снегом и льдом, можем дать совет — включайте режим Dynamic. В нём электроника держит заднюю ось постоянно подключённой к двигателю, варьируя лишь процент тяги, который на неё передаётся. А в остальных режимах Audi при равномерном движении старается обходиться передними колёсами, подключая задние «по требованию», при возникновении пробуксовки. Но на асфальте, пусть промёрзшем, резких изменений в поведении машины при нажатии кнопки Audi drive select не происходит.
Факт №4: Шасси осталось без изменений
Раз уж зашёл разговор о ездовом характере машин, то он остался прежним. В шасси, не говоря уже о силовой структуре кузова, изменений при рестайлинге вносить не стали. Как и раньше, предлагается сразу несколько вариантов подвески, от стандартной «комфортной» до адаптивно-спортивной. Плюс обычный или «динамический» (прогрессивный) рулевой механизм.
И это не просто строчки в конфигураторе — отклики автомобиля на руль и то, как он парирует неровности, сильно меняются от версии к версии. И даже внутри адаптивного варианта разница между режимами заметная. Но главное свойство Audi этого поколения сохраняется в любом случае: пока качество дорожного полотна остаётся в рамках приличий (то есть пока нет реальной опасности оказаться на обочине с пробитыми шинами), это послушный и приятный в управлении автомобиль.
С зажатой подвеской он порой подробнее, чем хотелось бы, передаёт в салон мелкие неровности дороги, зато прямо-таки вгрызается в дорогу на виражах. В комфортном варианте тычки слабее, асфальт будто разглаживается, однако нужно быть внимательнее там, где он идёт волнами. Особенно, если это скоростная дуга, требующая точного построения траектории.
Факт №5: Шайбы больше нет
Возможно, среди наших читателей немало тех, для кого именно это — факт номер 1. По крайней мере, именно на них рассчитывали инженеры Audi, внедряя на рестайлинговые машины новую мультимедийную систему. Да, большой крутилки в окружении «горячих клавиш», которую было так удобно вращать, положив запястье руки на джойстик коробки, больше нет. Теперь есть тап, свайп, пинч и другие словечки из словаря любителей гаджетов. Всё управление мультимедиа, которая так и называется MMI touch, — через тачскрин, который вырос до 10,1 дюйма по диагонали.
По своему дизайну и интерфейсу это та же система, что на старших A6 или А8, разве что функций в неё зашито поменьше. В Audi говорят, что стремились максимально приблизить её к привычному всем смартфону. Однако вышло не очень.
Если смартфон пользователь обычно крепко держит в руке, то здесь водителю приходится тыкать в вертикально стоящий экран на ходу. Причём для этого к нему, в отличие от почившей шайбы, водителю приходится тянуться, иногда даже отрывая спину от кресла. Стоит ли удивляться, что попадать куда нужно на ходу удаётся не всегда?
В качестве полумеры тачскрин оснастили функцией «акустической обратной связи». В переводе на понятный русский: при срабатывании виртуальной кнопки раздаётся резкий сухой щелчок. А тем, кого раздражает тыканье в экран, в Audi рекомендуют использовать голосовое управление. Признавая при этом, что на русском языке оно функционирует не так бодро, как на родном немецком.
Факт №6: Электронных помощников стало ещё больше
Обновлённая драйверская электроника обзавелась дополнительными функциями. Например, у Audi теперь есть ассистент движения в пробке (traffic jam assist), который не только следит за дистанцией, но и до скорости
Есть ассистент прохождения левых поворотов — он тормознёт автомобиль, если водитель «зевнёт» помеху, движущуюся по встречной полосе. Электроника контролирует окружающий мир, даже когда Audi стоит, и предупредит водителя или пассажира, открывающего дверь, о приближении другого автомобиля. Как и в случае выезда с парковки задним ходом.
Чтобы покупатель окончательно не запутался в этих и всех остальных системах, их собрали в несколько готовых пакетов — «Путешествие», «Город», «Парковка». Можно выбирать по смыслу названия, но лучше всё-таки разобраться, что там внутри и что реально требуется. Стоят они не так уж мало (самый дешёвый, «Город» – 60 100 рублей), и скидку «за опт» конфигуратор не делает.
Факт №7: Цены, конечно, подросли
И довольно существенно. Если дорестайлинговые Audi A4 ещё летом стоили от двух миллионов с копейками, то теперь прайс-лист стартует с отметки 2 460 000 рублей. За 190 сил под капотом попросят как минимум 2 705 000 рублей, а полноприводный седан (249 л.с.) перешагнул отметку в три миллиона и стоит 3 095 000 рублей. И всё это за базовую комплектацию, которую вы наверняка никогда не увидите вживую. И вряд ли захотите увидеть: её наполнение удовлетворит разве что менеджеров корпоративных парков.
Следующий уровень оснащения – Advance, это плюс 110 000 рублей к предыдущим ценникам. У таких седанов уде появляются первые признаки достатка: комбинированная (кожа + кожзам) обивка сидений, руль с подогревом,
Другие версии кузова, понятно, ещё дороже: A4 Avant – от 2 540 000 рублей, A5 Coupe и Sportback – от 2 835 000 рублей. Allroad, который идёт исключительно с 249-сильным двигателем и единственной линией дизайна, стоит 3 375 000 рублей плюс опции.
Тем не менее, рестайлинговое подорожание не изменило ценовой расклад рынка. Audi по-прежнему дешевле конкурентов! Ведь самая простая «трёшка» BMW 318i (три цилиндра, 156 сил, задний привод) после недавнего повышения цен стоит от
И если баварский концерн стал в доковидном 2019 году уверенным лидером (5400 проданных машин третьей и четвёртой серии), то с «трёхлучевыми» команда моделей A4/А5 сыграла вничью — обе марки продали чуть меньше 3700 автомобилей этого класса. Сможет ли Audi с обновлёнными машинами закрепиться на втором месте – посмотрим в 2021 году. Одно известно наверняка: битва будет. Несмотря на вторую и все остальные волны пандемии.
Что вы думаете про обновление семейства Audi A4/A5?
Комплектация45 TFSI 2.0 AMT (249 л.с.) 4WD
Двигатель2.0 / 249 л.с / бензин
Коробка передачРоботизированная
ПриводПолный
КузовСедан
Расход топлива6.8
Разгон до 100 км/ч5.8
Цена, ₽3 150 000