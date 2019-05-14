Быстрая солярка и зелёная волна: самое главное об обновлённой Audi A4

Семейство Audi A4 планово обновилось: спустя четыре года после премьеры все версии модели подогнаны под новый корпоративный дизайн, а также получили ряд интересных фишек и по технике, и по мультимедийным возможностям. Мы побывали на презентации и рассказываем самое главное о том, что нужно знать про похорошевшую «четвёрку».

Дизайн

В компании говорят, что от дорестайлинговой версии остались только капот, крыша, крышка багажника и ещё некоторые мелкие детали. Головная оптика стала проще: исчез зигзаг в нижней части корпуса, а рисунок светотехники теперь — геометрическая аппликация вместо прежних светодиодных росчерков. В базовой версии фары полностью светодиодные, а старшим версиям положена оптика на основе матричных светодиодов.