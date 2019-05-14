Быстрая солярка и зелёная волна: самое главное об обновлённой Audi A4
Андрей Шульдешов
Семейство Audi A4 планово обновилось: спустя четыре года после премьеры все версии модели подогнаны под новый корпоративный дизайн, а также получили ряд интересных фишек и по технике, и по мультимедийным возможностям. Мы побывали на презентации и рассказываем самое главное о том, что нужно знать про похорошевшую «четвёрку».
Дизайн
В компании говорят, что от дорестайлинговой версии остались только капот, крыша, крышка багажника и ещё некоторые мелкие детали. Головная оптика стала проще: исчез зигзаг в нижней части корпуса, а рисунок светотехники теперь — геометрическая аппликация вместо прежних светодиодных росчерков. В базовой версии фары полностью светодиодные, а старшим версиям положена оптика на основе матричных светодиодов.
У версий с пакетом S-line и у горячей S4 между бампером и кромкой капота появилась длинная тонкая «ноздря». Этот дизайнерский элемент мы уже видели, например, на малыше Audi A1 нового поколения, на обновлённых TT и на суперкаре Audi R8. И эта полоска — прямая отсылка к классической раллийной модели Audi Sport quattro середины восьмидесятых, которая наводила шороху на раллийных спецучастках во времена эпичной «Группы В».
Правда, если на раллийных болидах прошлого это был функциональный воздухозаборник, то здесь — просто декоративная заглушка. И обычные версии А4 без этой «ноздри» выглядят тоже неплохо (смотрите фотки чуть ниже)!
Кормой обновлённая «четвёрка» напоминает старшую А6 — форма фонарей стала проще, рисунок оптики — геометричнее. На заднем бампере появилась хромированная планка-накладка, которая визуально расширяет корму.
Если дизайн фар и фонарей пошёл по пути упрощения, то боковые поверхности, наоборот, стали сложнее: на крыльях теперь красуются выштамповки, которые заходят на двери и добавляют кузову рельефа.
Отдельный набор обновлений — у версии Allroad. У неё свой дизайн решётки радиатора с вертикальными хромированными планками (у других А4 рисунок в виде «пчелиных сот»). Так показана причастность вседорожного универсала к кроссоверному Q-семейству: вертикальные планки встречаются на новых Q3 и Q5.
С обновлением у Allroad на 35 мм увеличился дорожный просвет (если это актуально для всех рынков, то в версии для России просвет вырастет до 215 мм) — прибавки добились как за счёт новой размерности колёс, так и благодаря перенастроенной подвеске.
Техника
По традиции, у европейской А4 целая куча всевозможных модификаций: бензиновых и дизельных, с передним приводом и полным, с шестиступенчатой механикой, семиступенчатым роботом s-tronic или с восьмиступенчатым автоматом tiptronic. Обновлённому семейству положены восемь двигателей, и сразу шесть из них работают в составе мягких гибридных модификаций — со стартер-генератором.
Вторая новость: базового двигателя объёмом 1,4 литра больше нет, а роль входной по мощности версии теперь отведена двухлитровому 136-сильному дизелю. И третье: самой мощной модификацией (за исключением RS 4, разумеется) будет S4 — причём дизельная!
«Эске» отрядили ту же силовую установку, что ставится на кроссовер SQ5, а также на новые седаны S6 и купе S5. Перевод горячих версий на тяжёлое топливо в компании объясняют запросом со стороны потребителей: мол, аудитория хочет больше тяги, а у трёхлитрового дизеля TDI этой тяги – целых 700 ньютон-метров. Не повлиял даже пресловутый Дизельгейт: аудитория у заряженных Audi особая, и экологические прегрешения её не слишком волнуют. Тут можно вспомнить, что компания Porsche быстренько отказалась от дизелей на фоне скандала с уровнем выбросов, но в Audi в ответ на это напоминают о разнице в истории брендов: мол, дизель для Porsche исторической ценности не имеет, а вот для Audi такие моторы — часть наследия и имиджа марки.
Мощность трёхлитрового TDI на S-версиях достигает 347 л.с., разгон до сотни занимает 4,8 секунды — это на 0,1 секунды медленнее, чем может дорестайлинговая S4 с бензиновым 354-сильным мотором. Турбонаддуву в дизельном моторе помогает электрический нагнетатель, который способен практически моментально раскручиваться до 70 тысяч оборотов в минуту, нивелируя турбояму. Источником энергии для него служит 48-вольтовая бортовая сеть с дополнительным аккумулятором.
А где 48 вольт – там и стартер-генератор. При интенсивном разгоне он кратковременно обеспечивает прибавку в 11 лошадиных сил, а при движении накатом отключает двигатель внутреннего сгорания (максимум на 40 секунд) и рекуперирует энергию. На торможении дизель глушится уже при 22 километрах в час, так что останавливается автомобиль в тишине.
Заводится ДВС на упреждение: например, если вы стоите на светофоре и впереди есть ещё автомобиль, умная электроника это поймёт и будет отслеживать момент, когда машина тронется. ДВС запустится в этот же момент – ещё до того, как вы отпустите тормоз и перенесёте ногу на педаль газа.
Подвесок на европейских А4 тоже несколько. Стандартная, спортивная, а также два типа адаптивной — комфортная и спортивная. Настройки адаптивного шасси меняются через фирменный селектор режимов движения, который заведует всей мехатроникой, от скорости отклика на нажатие педали газа до усилия на рулевом колесе.
Электроника
Главное отличие в салоне — в новом планшетообразном дисплее мультимедийки MMI диагональю 10,1 дюйма. Он сенсорный, а блок из джойстика и физических кнопок, через который раньше управлялась MMI, исчез с центральной консоли. У экрана хорошее быстродействие, приятная графика, а по логике управления и возможностям настроек он максимально близок к планшету: наиболее часто используемые функции можно менять местами или выносить на отдельную панель в левой части экрана, зажимая и передвигая иконки. Удобно подбирать и дизайн комбинации приборов на цифровой приборке (она идёт в связке с мультимедийкой MMI Plus).
Сама мультимедийка переехала на платформу MIB третьего поколения. Программные модули Audi connect и Audi connect plus теперь поддерживают ряд новых сервисов: ориентируясь на внешнюю онлайн-базу данных, электроника подсказывает дорожные знаки, предупреждает о дорожных заторах, помогает найти парковочные места и — это самое интересное — выстраивает оптимальный маршрут в зависимости от режимов работы светофоров.
Для этого автомобиль может подключаться к сервисам, управляющим светофорами, — в тех городах, где это доступно. Рекомендованная скорость вместе с таймером работы ближайшего на маршруте светофора выводится на приборную панель. В США эта функция работает с 2016 года в общей сложности на нескольких тысячах светофоров, а вот Европа отстаёт из-за особенностей развития городской инфраструктуры. Так что европейские Audi начнут общаться со светофорами только в июле и на первых порах – только в Ингольштадте.
Обновлённые Audi A4 научились общаться с мобильным приложением myAudi, при помощи которого можно открывать и закрывать автомобиль, запускать двигатель и настраивать под себя мультимедийку. Автомобиль запоминает до 14 учётных записей с персональными настройками.
Некоторые функции и сервисы можно докупать уже после приобретения автомобиля — в этом случае обновление системы произойдёт «по воздуху». Таких опций предлагается до трёх штук. В Германии, например, к ним относятся интерфейс MMI Plus, цифровое радио DAB+ и интерфейс Apple Carplay и Android Auto. Опции можно сначала взять на пробный период, а потом купить.
Причём дозаказ опций доступен в любой момент — даже если вы купили автомобиль подержанным.
В продаже обновлённая Audi A4 появится с осени. Предзаказы в Европе открываются в этом месяце, базовая цена в Германии составит 35 900 евро (2,6 миллиона рублей). Но первой на рынок выйдет стартовая версия A4 Edition One за 53 300 евро (3,86 миллиона), которую отличает пакет S line и особый стайлинг с окрашенными в чёрный колёсными дисками, корпусами боковых зеркал, шильдиками на передних крыльях и решёткой радиатора. Автомобиль предложат в кузовах седан и универсал, с двухлитровым бензиновым TFSI мощностью 245 л.с. или с дизелями объёмом два и три литра и мощностью 190 и 231 л.с. соответственно. Позднее начнётся производство и других модификаций. В России обновлённую A4 ждём в первом квартале следующего года. Модификации для нашего рынка пока неизвестны, но на появление дизельной S4 лучше не рассчитывать.