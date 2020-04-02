Внешность нового седана Audi A3 раскрыли на его удлинённой версии

Новый седан Audi A3 сохранит общие пропорции кузова и линию бокового остекле­ния предше­ственника, но в остальном — это полностью другой авто­мобиль, построенный на новой плат­форме. Речь о модернизи­рованной версии модульного шасси MQB.

По оснащению седан не будет отличаться от пятидверки Audi A3 Sportback. При смене поколения хэтчбек получил, например, отделку салона из пере­работан­ных пластико­вых бутылок, проекци­онный дисплей, множе­ство систем безопас­ности, а также мульти­медийку с 10,1-дюймо­вым экраном и выросшей в 10 раз производи­тельностью.