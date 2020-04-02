Китайские электромобили получат батареи, выдерживающие забивание гвоздей

Внешность нового седана Audi A3 раскрыли на его удлинённой версии

Новости

Николай Андреев

В Сети появились фотографии седана Audi A3 нового поколения, у которого прикрыты только фонари. На снимках, опублико­ванных пользова­телем инстаграма CocheSpias, представ­лена не стандартная, а удлинённая L-версия для китайского рынка.

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  • Новый седан Audi A3 сохранит общие пропорции кузова и линию бокового остекле­ния предше­ственника, но в остальном — это полностью другой авто­мобиль, построенный на новой плат­форме. Речь о модернизи­рованной версии модульного шасси MQB.

  • По оснащению седан не будет отличаться от пятидверки Audi A3 Sportback. При смене поколения хэтчбек получил, например, отделку салона из пере­работан­ных пластико­вых бутылок, проекци­онный дисплей, множе­ство систем безопас­ности, а также мульти­медийку с 10,1-дюймо­вым экраном и выросшей в 10 раз производи­тельностью.

  • Премьера седана Audi A3 следующего поколения состоится в течение 2020 года. Нынешняя четырёхдверка со 150-сильным 1.4 стоит минимум 1 970 000 рублей.

Как вам седан A3 нового поколения?

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