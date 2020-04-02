Внешность нового седана Audi A3 раскрыли на его удлинённой версии
Николай Андреев
В Сети появились фотографии седана Audi A3 нового поколения, у которого прикрыты только фонари. На снимках, опубликованных пользователем инстаграма CocheSpias, представлена не стандартная, а удлинённая
Новый седан Audi A3 сохранит общие пропорции кузова и линию бокового остекления предшественника, но в остальном — это полностью другой автомобиль, построенный на новой платформе. Речь о модернизированной версии модульного шасси MQB.
По оснащению седан не будет отличаться от пятидверки Audi A3 Sportback. При смене поколения хэтчбек получил, например, отделку салона из переработанных пластиковых бутылок, проекционный дисплей, множество систем безопасности, а также мультимедийку с 10,1-дюймовым экраном и выросшей в 10 раз производительностью.
Премьера седана Audi A3 следующего поколения состоится в течение 2020 года. Нынешняя четырёхдверка со 150-сильным 1.4 стоит минимум 1 970 000 рублей.