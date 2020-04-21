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Седан Audi A3 нового поколения оказался больше первой A4

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Николай Андреев

Компания Audi представила вторую модель семейства A3 нового поколения — седан. Первым дебютировал A3 Sportback. Его показали онлайн во время отменённого Женевского автосалона.

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  • Четырёхдверка стала на 37 миллиметров длиннее (до 4495 мм). По этому показателю она обошла не только A3 Sportback (4343 мм), но и седан Audi A4 первого поколения (4479 мм). Помимо этого, по ширине седан прибавил 20 мм (1816 мм), а по высоте — 9 мм (1425 мм).

  • Колёсная база не изменилась — 2636 мм. Объём багажника тоже остался прежним и составляет 425 литров. У хэтчбека отсек меньше на 45 литров. Диаметр колёсных дисков — от 16 до 19 дюймов.

  • Новый седан Audi A3 сохранил прежнюю линию остекления, но получил более гранёный кузов. Коэффициент лобового сопротивления составляет 0,25 – на 0,04 лучше, чем у предшественника.

  • На старте продаж в Европе седан Audi A3 будет предлагаться в трёх модификациях. Базовой станет версия 35 TFSI с бензиновым турбомотором 1.5 (150 л.с.) и шестиступенчатой «механикой». С семиступенчатым «роботом» с двумя сцеплениями тот же двигатель дополняется 48-вольтовым стартер-генератором мощностью 18 л.с., который к 250 ньютон-метрам ДВС кратковременно добавляет 50 Н·м. Модификация 35 TDI — это двухлитровый турбодизель на 150 сил и «робот».

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  • В список оснащения седана A3 входят матричные фары, функция разблокировки центрального замка со смартфона, отделка салона из пере­работанных пластиковых бутылок, проекционный дисплей, мульти­медийная система с 10,1-дюймовым экраном и постоянным подключением к интернету.

  • В Германии приём заказов на седан Audi A3 нового поколения начнётся в конце апреля, а первые поставки запланированы на лето. Модификация 35 TFSI стоит минимум 29 800 евро (2,5 миллиона рублей). Когда седан появится в России, пока неизвестно.

Какую версию Audi A3 взяли бы себе?

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