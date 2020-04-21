Седан Audi A3 нового поколения оказался больше первой A4

Четырёхдверка стала на 37 миллиметров длиннее (до 4495 мм). По этому показателю она обошла не только A3 Sportback (4343 мм), но и седан Audi A4 первого поколения (4479 мм). Помимо этого, по ширине седан прибавил 20 мм (1816 мм), а по высоте — 9 мм (1425 мм).

Колёсная база не изменилась — 2636 мм. Объём багажника тоже остался прежним и составляет 425 литров. У хэтчбека отсек меньше на 45 литров. Диаметр колёсных дисков — от 16 до 19 дюймов.

Новый седан Audi A3 сохранил прежнюю линию остекления, но получил более гранёный кузов. Коэффициент лобового сопротивления составляет 0,25 – на 0,04 лучше, чем у предшественника.