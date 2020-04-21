Седан Audi A3 нового поколения оказался больше первой A4
Николай Андреев
Компания Audi представила вторую модель семейства A3 нового поколения — седан. Первым дебютировал A3 Sportback. Его показали онлайн во время отменённого Женевского автосалона.
Четырёхдверка стала на 37 миллиметров длиннее (до 4495 мм). По этому показателю она обошла не только A3 Sportback (4343 мм), но и седан Audi A4 первого поколения (4479 мм). Помимо этого, по ширине седан прибавил 20 мм (1816 мм), а по высоте — 9 мм (1425 мм).
Колёсная база не изменилась — 2636 мм. Объём багажника тоже остался прежним и составляет 425 литров. У хэтчбека отсек меньше на 45 литров. Диаметр колёсных дисков — от 16 до 19 дюймов.
Новый седан Audi A3 сохранил прежнюю линию остекления, но получил более гранёный кузов. Коэффициент лобового сопротивления составляет 0,25 – на 0,04 лучше, чем у предшественника.
На старте продаж в Европе седан Audi A3 будет предлагаться в трёх модификациях. Базовой станет версия 35 TFSI с бензиновым турбомотором 1.5 (150 л.с.) и шестиступенчатой «механикой». С семиступенчатым «роботом» с двумя сцеплениями тот же двигатель дополняется 48-вольтовым стартер-генератором мощностью 18 л.с., который к 250 ньютон-метрам ДВС кратковременно добавляет 50 Н·м. Модификация 35 TDI — это двухлитровый турбодизель на 150 сил и «робот».
В список оснащения седана A3 входят матричные фары, функция разблокировки центрального замка со смартфона, отделка салона из переработанных пластиковых бутылок, проекционный дисплей, мультимедийная система с 10,1-дюймовым экраном и постоянным подключением к интернету.
В Германии приём заказов на седан Audi A3 нового поколения начнётся в конце апреля, а первые поставки запланированы на лето. Модификация 35 TFSI стоит минимум 29 800 евро (2,5 миллиона рублей). Когда седан появится в России, пока неизвестно.