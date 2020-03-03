Новую Audi A3 сделали крупнее и тише
Николай Андреев
Компания Audi представила модель A3 четвёртого поколения. Пока показан только пятидверный хэтчбек A3 Sportback, а следом за ним выйдут мощные версии S3 и RS3, а также седан.
Со сменой поколения Audi A3 Sportback вырос в длину на 27 миллиметров (до 4340 мм), а в ширину — на 35 мм (1820 мм). Высота (1426 мм) и размер колёсной базы (2637 мм) остались неизменными. Разработчики отмечают, что за счёт оптимизации аэродинамики и новой шумоизоляции сильно улучшен акустический комфорт.
Диаметр колёсных дисков — от 16 до 19 дюймов. Объём багажника — от 380 до 1200 литров.
У новинки нет ни одной общей детали кузова с предшественником, а интерьер изменился ещё радикальнее внешности. Обращают на себя внимание необычное размещение воздуховодов на передней панели и сложная архитектура передней панели. Новая мультимедийная система с 10,1-дюймовым дисплеем в 10 раз быстрее прежней и теперь полностью сенсорная. Цифровая приборка доступна в двух вариантах — с диагональю 10,25 или 12,3 дюйма.
В отделке салона впервые используется переработанный пластик. На изготовление обивки сидений одного автомобиля уходит 45 бутылок объёмом 1,5 литра, а ещё 62 нужно для создания напольного покрытия. Вторсырьё также применяется в шумоизоляции, отделке пола и боковых стенок багажника.
Для новинки предлагаются матричные фары, адаптивный круиз-контроль, работающий в диапазоне от 0 до
210 км/ч,беспроводная зарядка для смартфонов, проекционный дисплей, встроенная точка доступа Wi-Fiс сетью 4G.
Новая Audi A3 получила модернизированную платформу MQB от Volkswagen Golf восьмого поколения. Базовые версии оснащаются передними стойками McPherson и полузависимой балкой сзади, а более мощным модификациям положена многорычажка в задней оси. Также для A3 предлагается стандартная подвеска и два варианта с адаптивными амортизаторами — с занижением на 10 и 15 мм.
На старте продаж в Европе Audi A3 предложат на выбор с двухлитровым турбодизелем мощностью 116 или 150 л.с., а также с полуторалитровой «турбочетвёркой» мощностью 150 лошадиных сил. Опционально бензиновый двигатель становится «умеренно гибридным» благодаря 48-вольтовому стартер-генератору на 18 л.с. (50 Н·м), который позволяет до 40 секунд двигаться накатом с выключенным двигателем. Коробки передач — шестиступенчатая «механика» и семиступенчатый «робот» с двумя сцеплениями.
Европейские дилеры Audi уже начали принимать заказы на новый хэтчбек A3 Sportback. Первые поставки состоятся в мае. Когда модель появится в России, пока неизвестно.