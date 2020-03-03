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Новую Audi A3 сделали крупнее и тише

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Николай Андреев

Компания Audi представила модель A3 четвёртого поколения. Пока показан только пяти­двер­ный хэтчбек A3 Sportback, а следом за ним выйдут мощные версии S3 и RS3, а также седан.

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  • Со сменой поколения Audi A3 Sportback вырос в длину на 27 милли­метров (до 4340 мм), а в ширину — на 35 мм (1820 мм). Высота (1426 мм) и размер колёсной базы (2637 мм) остались неизменными. Разработчики отмечают, что за счёт оптимизации аэродинамики и новой шумоизоляции сильно улучшен акустический комфорт. 

  • Диаметр колёсных дисков — от 16 до 19 дюймов. Объём багажника — от 380 до 1200 литров.

  • У новинки нет ни одной общей детали кузова с предшествен­ником, а интерьер изменился ещё радикальнее внешности. Обращают на себя внимание необычное размещение воздуховодов на передней панели и сложная архитектура передней панели. Новая мульти­медийная система с 10,1-дюймовым дисплеем в 10 раз быстрее прежней и теперь полностью сенсорная. Цифровая приборка доступна в двух вариантах — с диагональю 10,25 или 12,3 дюйма. 

  • В отделке салона впервые используется пере­работанный пластик. На изготов­ление обивки сидений одного автомобиля уходит 45 бутылок объёмом 1,5 литра, а ещё 62 нужно для создания напольного покрытия. Вторсырьё также применя­ется в шумоизоляции, отделке пола и боковых стенок багажника.

  • Для новинки предлагаются матричные фары, адаптивный круиз-контроль, работающий в диапазоне от 0 до 210 км/ч, беспроводная зарядка для смартфонов, проекционный дисплей, встроенная точка доступа Wi-Fi с сетью 4G.

  • Новая Audi A3 получила модернизированную платформу MQB от Volkswagen Golf восьмого поколения. Базовые версии оснащаются передними стойками McPherson и полузависимой балкой сзади, а более мощным модификациям положена многорычажка в задней оси. Также для A3 предлагается стандартная подвеска и два варианта с адаптивными амортизаторами — с занижением на 10 и 15 мм.

  • На старте продаж в Европе Audi A3 предложат на выбор с двухлитровым турбодизелем мощностью 116 или 150 л.с., а также с полутора­литровой «турбочетвёркой» мощностью 150 лошадиных сил. Опционально бензиновый двигатель становится «умеренно гибридным» благодаря 48-вольтовому стартер-генератору на 18 л.с. (50 Н·м), который позволяет до 40 секунд двигаться накатом с выключенным двигателем. Коробки передач — шестиступенчатая «механика» и семиступенчатый «робот» с двумя сцеплениями.

Европейские дилеры Audi уже начали принимать заказы на новый хэтчбек A3 Sportback. Первые поставки состоятся в мае. Когда модель появится в России, пока неизвестно.

Новая Audi A3 или конкуренты?

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