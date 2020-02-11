8 проблем подержанных Audi A3 III поколения

1. Расход масла

Пресловутый «масложор» у двигателей VAG стал притчей во языцех ещё в конце двух­тысячных. И к моменту дебюта А3 третьего поколения турбомоторам уже устроили несколько «ревизий», поэтому, например, проблема изнаши­вающихся или залега­ющих поршневых колец здесь менее актуальна. Чаще они заявляют о себе лишь на второй сотне тысяч кило­метров пробега. Однако на двигателях объёмом 1,2 и 1,4 литра (а их в России большин­ство) повышенный расход масла может возникнуть намного раньше.

Что делать

Для этих моторов наиболее вероятная причина «масложора» – это масло­съёмные колпачки, не справ­ляющиеся со своими обязан­ностями. Увы, заменой копеечных резинок скорее всего не обойтись: нормально работать им не дают изношен­ные направляющие клапанов. Их, в свою очередь, заменить намного сложнее, а иногда и вовсе приходится ставить новую головку цилиндров блока в сборе.