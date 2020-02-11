8 проблем подержанных Audi A3 III поколения
Валерий Арутин
Audi А3 во всех своих поколениях — это, по сути, люксовая версия хэтчбека Volkswagen Golf. Они построены на одной платформе и большинство агрегатов у них общие. Только отделка салона у машины из Ингольштадта лучше, а список оборудования длиннее. Это привлекает покупателей на вторичном рынке, несмотря на более высокие цены Audi. Ведь содержать подержанный А3 III поколения не очень дорого: запчасти стоят как на «народный» Golf VII, да и в целом автомобиль довольно надёжный. Volkswagen излечил многие болезни, свойственные более пожилым моделям, хотя некоторые всё ещё могут напомнить о себе.
1. Расход масла
Пресловутый «масложор» у двигателей VAG стал притчей во языцех ещё в конце двухтысячных. И к моменту дебюта А3 третьего поколения турбомоторам уже устроили несколько «ревизий», поэтому, например, проблема изнашивающихся или залегающих поршневых колец здесь менее актуальна. Чаще они заявляют о себе лишь на второй сотне тысяч километров пробега. Однако на двигателях объёмом 1,2 и 1,4 литра (а их в России большинство) повышенный расход масла может возникнуть намного раньше.
Что делать
Для этих моторов наиболее вероятная причина «масложора» – это маслосъёмные колпачки, не справляющиеся со своими обязанностями. Увы, заменой копеечных резинок скорее всего не обойтись: нормально работать им не дают изношенные направляющие клапанов. Их, в свою очередь, заменить намного сложнее, а иногда и вовсе приходится ставить новую головку цилиндров блока в сборе.
2. Привод ГРМ
Проблема быстро вытягивающихся цепей ГРМ, характерная не только для VAG-моторов, на третьем поколении А3 в целом уже решена. Причём для «маленьких» турбомоторов она решена радикально — заменой цепи зубчатым ремнём. На более мощных двигателях 1.8TFSI и 2.0TFSI (его начали ставить после рестайлинга) доработали натяжители и усилили саму цепь — теперь она служит 120–
Что делать
Виновником неисправности, обычно проявляющей себя неустойчивым холостым ходом, становится клапан управления фазовращателем. Всего в двигателе их четыре (два гидравлических и два электромагнитных), и служат они примерно одинаково. Поэтому специалисты рекомендуют при появлении ошибок менять сразу все клапаны — это обойдётся в 15–18 тыс. рублей.
3. ТНВД
Все двигатели А3 — турбированные, с непосредственным или комбинированным впрыском топлива. А значит, у всех них есть топливный насос высокого давления — увы, не очень надёжный. На моторах 1.2 и 1.4 он может отказать через 60–
Что делать
ТНВД, как и остальная топливная аппаратура двигателей с непосредственным впрыском, очень не любит низкокачественное и просто грязное топливо. Поэтому заправляться необходимо только на проверенных АЗС авторитетных марок. А если насос всё-таки выйдет из строя – новый будет стоить 12–15 тыс. рублей.
4. Клапан турбины
Вот ещё одна проблема, которую может подбросить владельцу турбомотор, особенно после долгой стоянки. Если двигатель неохотно набирает обороты, а машина плохо разгоняется, то виноват, скорее всего, клапан турбонагнетателя, сбрасывающий излишнее давление турбины — так называемый «вестгейт».
Что делать
В большинстве случаев проблема в тяге, соединяющей клапан управления с заслонкой в турбине, — со временем она теряет подвижность. Часто достаточно смазать узел проникающей смазкой, и ошибка уходит. В запущенных случаях приходится менять весь клапан. Оригинальный ремкомплект стоит 12–14 тыс. рублей. Для двигателя 1.8TFSI он отдельно не продаётся, но умельцы научились устанавливать вестгейт от других турбин.
5. DSG
Среди подержанных Audi A3 повышенным спросом пользуются версии quattro с полным приводом. Не только из-за него самого, но ещё и потому, что на таких машинах стоит более надёжный
Что делать
Коробки DSG давно научились ремонтировать, поэтому отказ «робота» — не приговор. Главное — при покупке подержанного А3 проверить состояние трансмиссии. Компьютерная диагностика позволяет узнать всю историю коробки: остаточный ресурс, сцепление, перегревы и даже пробег на каждой передаче. В специализированных сервисах замена сцепления обходится в 30–40 тыс. рублей. Более серьёзная проблема, по счастью, возникающая нечасто, — отказ системы управления DSG (мехатроника), которая возможна и на
6. Муфта полного привода
Купив Audi A3 с полным приводом quattro, не стоит расслабляться: даже на относительно небольшом пробеге (до
Что делать
На А3 этих годов выпуска ставилась муфта Haldex пятого поколения. Её проблема — отсутствие фильтра очистки масла. И оно постепенно наполняется продуктами износа фрикционов, которые выводят из строя насос, создающий давление в системе. Поэтому масло в муфте лучше менять почаще, хотя бы раз в 30–
7. Сайлентблоки передней подвески
Что в Audi A3 надёжное — так это подвеска. Причём в любом варианте — с полным и передним приводом, с многорычажной задней подвеской или с простой скручивающейся балкой. Единственное слабое место в шасси — задние сайлентблоки передних рычагов, трещины и разрывы на которых могут появиться уже через 50–
Что делать
По счастью, эта проблема не слишком дорогостоящая. Сайлентблоки легко поменять отдельно от самих рычагов: они поставляются в виде запчастей и даже оригинальные стоят 2–3 тыс. рублей.
8. Датчик клиренса
Немалая часть автомобилей на вторичном рынке — с ксеноновыми, светодиодными и адаптивными фарами. И через несколько лет эксплуатации эти фары могут начать светить не туда, куда надо.
Что делать
Как правило, причина проблемы кроется в неисправности датчика клиренса, показания которого используются для автоматической корректировки светового пучка. Он установлен под кузовом и страдает от грязи и дорожных реагентов. Новый датчик в зависимости от версии головного света стоит 5–9 тыс. рублей.