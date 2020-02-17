Закамуфлированный седан Audi A3 попался в Москве задолго до премьеры

Ранее в Европе фотошпионы сумели заснять интерьер «заряженного» хэтчбека Audi S3. Его цифровая приборная панель окружена крупными воздухо­водами, а правее распо­ложен большой экран мульти­­медийки. Под ним — миниатюрный джойстик управ­ления автомати­ческой трансмиссией, как на новом VW Golf.



Компания Audi пока не называла дату премьеры семейства Audi A3 нового поколения. Пред­по­лагается, что хэтчбек покажут в начале марта на автосалоне в Женеве. Когда будет представлен седан — неизвестно.