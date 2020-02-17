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Закамуфлированный седан Audi A3 попался в Москве задолго до премьеры

Новости

Николай Андреев

Нашему читателю удалось сфотографировать закамуфлиро­ванный седан Audi A3 нового поколения на немецких номерах. Прототип пока ещё не представ­ленной модели проходит в России доводочные испытания — снимки были сделаны на Симферо­польском шоссе.

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Судя по фотографиям, со сменой поколения Audi A3 почти не изменится внешне, но получит некоторые элементы дизайна от кроссо­вера Q3. Фары и фонари замеченного прототипа — полностью светодиодные.

Audi S3 Sportback. Фото: Carscoops
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Audi S3 Sportback. Фото: Carscoops

Ранее в Европе фотошпионы сумели заснять интерьер «заряженного» хэтчбека Audi S3. Его цифровая приборная панель окружена крупными воздухо­водами, а правее распо­ложен большой экран мульти­­медийки. Под ним — миниатюрный джойстик управ­ления автомати­ческой трансмиссией, как на новом VW Golf.

Компания Audi пока не называла дату премьеры семейства Audi A3 нового поколения. Пред­по­лагается, что хэтчбек покажут в начале марта на автосалоне в Женеве. Когда будет представлен седан — неизвестно.

Ждёте новый седан Audi A3?

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