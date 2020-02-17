Закамуфлированный седан Audi A3 попался в Москве задолго до премьеры
Николай Андреев
Нашему читателю удалось сфотографировать закамуфлированный седан Audi A3 нового поколения на немецких номерах. Прототип пока ещё не представленной модели проходит в России доводочные испытания — снимки были сделаны на Симферопольском шоссе.
Судя по фотографиям, со сменой поколения Audi A3 почти не изменится внешне, но получит некоторые элементы дизайна от кроссовера Q3. Фары и фонари замеченного прототипа — полностью светодиодные.
Ранее в Европе фотошпионы сумели заснять интерьер «заряженного» хэтчбека Audi S3. Его цифровая приборная панель окружена крупными воздуховодами, а правее расположен большой экран мультимедийки. Под ним — миниатюрный джойстик управления автоматической трансмиссией, как на новом VW Golf.
Компания Audi пока не называла дату премьеры семейства Audi A3 нового поколения. Предполагается, что хэтчбек покажут в начале марта на автосалоне в Женеве. Когда будет представлен седан — неизвестно.