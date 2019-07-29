Хэтчбек Audi A1 получил вседорожную версию
Николай Андреев
Компания Audi представила кросс-вариант хэтчбека A1, который первым получил приставку citycarver. Новинка не вошла в семейство allroad, так как оснащается только передним приводом.
Внешне A1 citycarver отличается вседорожным обвесом кузова, двумя прорезями (вместо трёх) в верхней части переднего бампера и восьмиугольной решёткой радиатора, как на кроссоверах Audi.
Дорожный просвет новинки увеличен со 122 до 162 миллиметров. Из них 35 мм получены за счёт модернизированной подвески, а остальное дали шины с более высоким профилем. Диаметр доступных колёсных дисков — от 16 до 18 дюймов.
В Audi пока не рассказали, какие двигатели получит новая версия A1. Стандартный хэтчбек оснащается бензиновыми турбомоторами: литровый трёхцилиндровый доступен в вариантах на 95 и 116 л.с., а «турбочетвёрки» — 1.5 (150 л.с.) и 2.0 (200 л.с.). Моторы сочетаются с шестиступенчатой «механикой» или семиступенчатым «роботом» с двумя сцеплениями, кроме самого мощного: он доступен только с шестиступенчатой роботизированной коробкой передач.
Среди опций A1 citycarver — светодиодная оптика, амортизаторы с электронной регулировкой, адаптивный круиз-контроль, функция автоматического торможения с определением пешеходов и велосипедистов, 560-ваттная аудиосистема Bang & Olufsen.
Старт приёма заказов в Европе на Audi A1 citycarver намечен на август. Продажи хэтчбека начнутся осенью 2019 года.
Позднее в линейку citycarver войдут ещё несколько моделей.