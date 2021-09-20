Audi запустила фирменный каршеринг в России

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В Москве изменились правила для каршеринга
Глава Toyota рассказал о последствиях отказа от машин с ДВС для Японии
Кирилл Малышев
Компания Audi объявила об открытии своего фирменного каршеринга в России. Пользователи сервиса могут взять автомобиль в аренду на срок от одних суток до месяца и пользоваться им на территории всей страны. В модельный ряд входят лифтбек A5 Sportback, кроссоверы Q5 и Q7, а также полностью электрический e-tron.
На днях в Москве изменили правила работы каршеринга. Операторам позволили включать в парк большие автомобили длиной более 4,7 метра и продлили максимальный срок аренды до семи суток. А вот минимальный экологический класс используемых машин повысили с Евро-4 до Евро-5.