Audi запустила фирменный каршеринг в России

Компания Audi объявила об открытии своего фирменного каршеринга в России. Пользователи сервиса могут взять автомобиль в аренду на срок от одних суток до месяца и пользоваться им на территории всей страны. В модельный ряд входят лифтбек A5 Sportback, кроссоверы Q5 и Q7, а также полностью электрический e-tron.