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Audi запустила фирменный каршеринг в России
Новости

Кирилл Малышев

Компания Audi объявила об открытии своего фирменного каршеринга в России. Пользователи сервиса могут взять автомобиль в аренду на срок от одних суток до месяца и пользоваться им на территории всей страны. В модельный ряд входят лифтбек A5 Sportback, кроссоверы Q5 и Q7, а также полностью электрический e-tron.

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  • Цены на краткосрочную аренду премиальных машин начинаются с 6700 рублей в сутки. В эту сумму входят страхование ОСАГО и каско, техническое обслуживание и помощь на дороге, сезонный шиномонтаж и ремонт в случае ДТП.
  • В перспективе модельный ряд автомобилей, которые можно арендовать у производителя, будет расширен. Оформить новую услугу пока можно только в Москве. Сервис Audi Rent реализован на базе платформы RentRide.

На днях в Москве изменили правила работы каршеринга. Операторам позволили включать в парк большие автомобили длиной более 4,7 метра и продлили максимальный срок аренды до семи суток. А вот минимальный экологический класс используемых машин повысили с Евро-4 до Евро-5.

Нужен ли каршеринг на премиальных машинах?

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