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Audi выпустит только 23 эксклюзивных RS 7 в цвете Mamba Black

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Дмитрий Елизаров

Компания Audi анонсировала лимитированную партию лифтбеков RS 7 для рынка США в особом исполнении Exclusive Edition. Отличаться оно будет главным образом особой отделкой кузова и интерьера, а также расширенным набором опций. Цена — от 165 400 долларов, и это на 47 тысяч дороже стандартной Audi RS 7. Поставки стартуют в конце нынешнего лета.

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  • Audi RS 7 в исполнении Exclusive Edition выкрасят в особый перламутровый цвет Mamba Black — это чёрный с оттенком синего. Такие лифтбеки получат 22-дюймовые колёсные диски и дополнительные карбоновые элементы на кузове. Весь хром выполнят затемнённым, а стандартные тормоза заменят керамическими с синими суппортами и 439-миллиметровыми дисками на передней оси.
  • Сочетание чёрного и синего будет продолжено в интерьере: его отделают чёрной кожей и искусственной замшей dinamica со строчкой цвета Sepang Blue. При этом кожа появится в том числе и на дверных картах, центральной консоли и приборной панели.

Никаких механических изменений такая Audi RS 7 не претерпит. Лифтбек оснащается 4,0-литровым V8 с отдачей 600 л.с. и 800 Нм, что позволяет ускоряться до 100 км/ч за 3,6 секунды. Актуальное поколение спорткара было представлено осенью 2019 года.

Стоит такой набор такой переплаты?

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