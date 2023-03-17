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Audi выпустит дешёвый электрокар

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Дмитрий Елизаров

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Сейчас самой компактной и доступной батарейной моделью Audi считается кроссовер Q4 e-tron. Однако компания, как заявил её глава Маркус Дюсманн, уже приняла решение выпустить ещё более бюджетный электрокар. По данным Autocar, базироваться он будет на новой архитектуре и станет электрической альтернативой нынешнему A3.

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Фото: Audi

  • Основой для нового электрокара станет платформа SSP, которую сейчас разрабатывают для большинства батарейных новинок брендов, входящих в концерн Volkswagen. Благодаря ряду технических инноваций она должна обеспечить электрокарам запас хода до 700 километров.
  • Будущая модель выйдет на рынок в виде седана и хэтчбека. Базовые версии планируется оснащать одним электромотором, а полный привод с двумя электродвигателями получат S- и RS-модификации. Предположительно, они окажутся динамичнее нынешних спорткаров с теми же индексами за счёт более высоких тяговых показателей.
  • Компания уже заявила, что к середине десятилетия намерена представить более 20 новинок, включая около десятка электрокаров. Однако базовая батарейная модель у Audi, вероятнее всего, появится позже. Начиная с 2026 года, все новые Audi будут только батарейными, поэтому самый доступный электрокар заменит собой в линейке компании актуальную A3.

Ближайшей новинкой среди электрокаров от Audi должен стать кроссовер Q6 e-tron. Рассекречивать его компания уже начала, но в технические подробности пока не вдаётся.

700 километров — достаточный запас хода для электрокара?

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