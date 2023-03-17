Audi выпустит дешёвый электрокар

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У Audi Q4 e-tron появилась «доступная» полноприводная версия
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Сейчас самой компактной и доступной батарейной моделью Audi считается кроссовер Q4 e-tron. Однако компания, как заявил её глава Маркус Дюсманн, уже приняла решение выпустить ещё более бюджетный электрокар. По данным Autocar, базироваться он будет на новой архитектуре и станет электрической альтернативой нынешнему A3.
Ближайшей новинкой среди электрокаров от Audi должен стать кроссовер Q6 e-tron. Рассекречивать его компания уже начала, но в технические подробности пока не вдаётся.