Audi выпустит дешёвый электрокар

Будущая модель выйдет на рынок в виде седана и хэтчбека. Базовые версии планируется оснащать одним электромотором, а полный привод с двумя электродвигателями получат S- и RS-модификации.

Предположительно, они

окажутся динамичнее нынешних спорткаров с теми же индексами за счёт более высоких тяговых показателей.