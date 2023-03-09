Audi вслед за Porsche тоже выпустила электровелосипед

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Компания Audi объявила о пополнении своей электрической линейки новым транспортным средством. Это горный велосипед: официального названия он пока не имеет, а разработан совместно с итальянским производителем e-байков Fantic. Сосед Audi по концерну VW, компания Porsche не только уже продаёт электровелосипеды, но и приобрела фирму по их производству.
Электровелосипеды Porsche чуть дороже. Сейчас компания располагает двумя моделями — для асфальта и пересечённой местности, но вскоре их ассортимент может быть расширен. В последнее время Porsche купила несколько фирм, специализирующихся на е-байках, включая основанную Мате Римацем Greyp.