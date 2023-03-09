Audi вслед за Porsche тоже выпустила электровелосипед

Компания Audi объявила о пополнении своей электрической линейки новым транспортным средством. Это горный велосипед: официального названия он пока не имеет, а разработан совместно с итальянским производителем e-байков Fantic. Сосед Audi по концерну VW, компания Porsche не только уже продаёт электровелосипеды, но и приобрела фирму по их производству.