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Audi вслед за Porsche тоже выпустила электровелосипед

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Дмитрий Елизаров

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Компания Audi объявила о пополнении своей электрической линейки новым транспортным средством. Это горный велосипед: официального названия он пока не имеет, а разработан совместно с итальянским производителем e-байков Fantic. Сосед Audi по концерну VW, компания Porsche не только уже продаёт электровелосипеды, но и приобрела фирму по их производству.

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  • Велосипед Audi базируется на алюминиевой раме с карбоновой стойкой седла и разноразмерными колёсами (на 27,5 дюйма спереди и 29 дюймов сзади). Заявленные ходы подвесок — 180 миллиметров.
  • Внешний облик велосипеда создан в стилистике спортивного электровнедорожника Audi RS Q e-tron Dakar. Байк оформлен в том же сочетании разных тонов серого и ярко-красного цветов.
  • Велосипед укомплектован 250-вольтовым электромотором, развивающим тяговое усилие до 90 Нм, и 36-вольтовым аккумулятором на 720 Втч. Запас хода велосипеда на электротяге не уточняется.
  • В Великобритании двухколёсный Audi будет стоить 8499 фунтов (около 770 тысяч рублей).

Электровелосипеды Porsche чуть дороже. Сейчас компания располагает двумя моделями — для асфальта и пересечённой местности, но вскоре их ассортимент может быть расширен. В последнее время Porsche купила несколько фирм, специализирующихся на е-байках, включая основанную Мате Римацем Greyp.

А у вас есть велосипед вашей автомобильной марки?

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