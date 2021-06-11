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Какими будут новые заряженные Audi RS 3: первые фото

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Дмитрий Елизаров

Компания Audi необычно намекнула на скорое появление компактных заряженных седана и хэтчбека RS 3 нового поколения. Предсерийные машины разместили на фото­графиях всего модельного ряда Audi Sport, которыми сопроводили интервью главы подразделения Себастьяна Грэмса. На фото можно разглядеть и намёк на технические характеристики будущих спорткаров.

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  • Хэтчбек и седан Audi RS 3 присутствуют на фото в образе закамуфли­рованных в разные цвета прототипов, но можно разглядеть как развитый передний бампер пятидверки, так и компактный спойлер и массивный диффузор с двумя крупными патрубками выхлопной системы у седана. Видны также большие колёсные диски.
  • На камуфляжной плёнке, которой обтянуты оба спорткара, нанесена надпись 1-2-4-5-3. Это намёк на рабочий цикл фирменного пяти­цилиндрового мотора объёмом 2,5 литра, которым Audi комплектует сразу несколько своих RS‑моделей. В частности, на кроссовере RS Q3 он развивает 400 л.с. и 480 Нм крутящего момента, что позволяет вседорожнику набирать 100 км﻿/﻿ч за 4,5 секунды.
  • Издание Motor1 утверждает, что для RS 3 отдачу двигателя дополнительно повысят. Предполагается, что он сможет обеспечить до 420 л.с. и 500 Нм, а на специальной модификации RS 3 Performance ещё больше. Издание отмечает также, что будущие новинки выглядят полностью готовыми к премьере, и предполагает, что дебют Audi RS 3 состоится в течение лета.
  • Подразделение Audi Sport между тем снова заявляет о грядущей электри­фикации. По словам Себастьяна Грэмса, уже в 2024 году спортивные Audi с электрическими и гибридными силовыми установками будут составлять более половины всех продаж, а к 2026 году их число должно достичь 80%.

Первым RS-электромобилем от Audi стал e‑tron GT, самую мощную версию которого укомп­лектовали 646-сильной установкой. До 100 км﻿/﻿ч электрокар ускорится за 3,3 секунды при максимальной скорости 250 км﻿/﻿ч.

Если хот-хэтч, то Mercedes-Benz или Audi?

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