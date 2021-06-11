Какими будут новые заряженные Audi RS 3: первые фото

Компания Audi необычно намекнула на скорое появление компактных заряженных седана и хэтчбека RS 3 нового поколения. Предсерийные машины разместили на фото­графиях всего модельного ряда Audi Sport, которыми сопроводили интервью главы подразделения Себастьяна Грэмса. На фото можно разглядеть и намёк на технические характеристики будущих спорткаров.