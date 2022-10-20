Audi TTS и Porsche Cayman выставили в дрэге против 1026-сильного пикапа от Hennessey

Пикап от Hennessey

оказался более мощным и тяжёлым, чем оба его соперника вместе взятые. Mammoth 1000 оснащён компрессорным 6,2-литровым V8, который развивает

в британской спецификации 1 026 л.с. и 1 314 Нм крутящего момента. Весит же грузовик 3,2 тонны.