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Audi TTS и Porsche Cayman выставили в дрэге против 1026-сильного пикапа от Hennessey
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Дмитрий Елизаров

Авторы канала Carwow организовали очередной дрэг заезд с необычным составом участников. Два купе от Audi и Porsche с двухлитровыми турбомоторами сошлись с гигантским пикапом Hennessey Mammoth. Двигатели спорткаров заметно менее мощные, но сами купе — гораздо легче грузовика.

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  • Самым лёгким из троицы оказался Porsche Cayman — он весит 1365 килограммов, но при этом оснащён самым слабосильным мотором. Его «четвёрка» развивает 300 л.с. и 280 Нм, вращаются у спорткара только задние колёса.
  • Audi TTS чуть мощнее и тяжелее: 320 л.с. (400 Нм) и 1420 килограммов. Однако преимуществом этого участника можно считать систему полного привода.
  • Пикап от Hennessey оказался более мощным и тяжёлым, чем оба его соперника вместе взятые. Mammoth 1000 оснащён компрессорным 6,2-литровым V8, который развивает в британской спецификации 1 026 л.с. и 1 314 Нм крутящего момента. Весит же грузовик 3,2 тонны.
  • Несмотря на огромную разницу в характеристиках в первом заезде все три машины довольно долго шли на одном уровне. Porsche Cayman начал отставать лишь примерно к середине дистанции. В итоге Cayman финишировал последним, уступив соперникам только два корпуса, а пикап опередил купе от Audi буквально на несколько сантиметров.
  • Второй заезд не изменил расстановки сил за исключением того, что участники пришли к финишу ещё более плотной группой. А вот после третьего старта «Кайману» удалось слегка вырваться вперёд, хотя Audi TTS отстал от конкурента всего на длину бампера. При этом номинально время у них идентичное — 12,7 секунды, а Hennessey Mammoth обогнал соперников на 0,1 секунды.

Ещё один заезд, где соревновались максимально непохожие автомобили, канал провёл в июне. На прямую выставили суперкар Ferrari из 1990-х с 3,5-литровым V8 и современный электрокар Kia EV6.

Угадали победителя?

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