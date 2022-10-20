Audi TTS и Porsche Cayman выставили в дрэге против 1026-сильного пикапа от Hennessey

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Ателье Hennessey сделало 1026-сильный внедорожник из самого мощного пикапа
Hyundai и Kia заложили 2 миллиарда долларов на замену дефектных двигателей
Дмитрий Елизаров
Авторы канала Carwow организовали очередной дрэг заезд с необычным составом участников. Два купе от Audi и Porsche с двухлитровыми турбомоторами сошлись с гигантским пикапом Hennessey Mammoth. Двигатели спорткаров заметно менее мощные, но сами купе — гораздо легче грузовика.
Ещё один заезд, где соревновались максимально непохожие автомобили, канал провёл в июне. На прямую выставили суперкар Ferrari из 1990-х с 3,5-литровым V8 и современный электрокар Kia EV6.