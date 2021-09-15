Мощный Audi SQ5 с неизвестным количеством владельцев: о чём не рассказывает продавец

Редакция Авто.ру
Спорткары у нас не приживаются, а вот быстрые версии обычных автомобилей в России любят, несмотря на обилие дорожных камер. Одни мечтают купить Mercedes-Benz с шильдиком AMG, другие — мощный американский внедорожник. На крайний случай Camry V6. Не ради скорости, так из соображений престижа. Но у многих мечтателей подобные машины надолго не задерживаются — их содержание обходится недёшево: топливо, налоги, дорожные штрафы, наконец. А ещё дорогое обслуживание и ремонт. В итоге мощные автомобили намного чаще меняют владельцев, чем их более скромные версии. И чаще попадают в истории.
Очередной герой рубрики «Не бит, не крашен» как раз из их числа. Audi SQ5 2013 года — самая мощная версия «ку-пятого» I поколения. Его бензиновый 3.0 V6 за счёт механического нагнетателя развивает 354 л.с. и, по паспорту, разгоняет кроссовер до 100 км/ч всего за 5,4 секунды.
При аккуратном обращении этот мотор может проехать до капремонта и 300 тыс. км, а вместо привычной для Audi роботизированной коробки в паре с ним работает классический «автомат». В общем, SQ5 ещё и одна из самых надёжных версий кроссовера — далеко не все быстрые автомобили могут этим похвастаться.
Поэтому 150 тысяч км, которые проехал этот экземпляр, не должны быть проблемой для нового владельца. Да и выглядит на фотографиях автомобиль неплохо — что внутри, что снаружи. На первый взгляд, удачный вариант для покупателя, который хочет быстрый и престижный кроссовер.
Комментарий продавца
Срочно! Нижняя цена рынка!!
ОЧЕНЬ ухоженный авто, ооооочень приятно, комфортно и быстро едет..
СОВЕРШЕННО ИДЕАЛЬНОЕ ТЕХНИЧЕСКОЕ СОСТОЯНИЕ МОТОРА И АКПП!!
НУ И СОВЕРШЕННО ИДЕАЛЬНЫЙ КУЗОВ И ВНЕШНИЙ ВИД..
Этот ТРЕХ-литровый мотор !!!, беспроблемный.. это не 2.5 как на RS,, и коробка именно АКПП, а не робот!
музыка Bang & Olufsen
!!! Без ДТП и без страховых выплат и расчетов ( но есть окрасы правых дверей.. на парковке машина поцарапала ), ни чего серьезного..
Возможен обмен.. Лучше без моей доплаты. Но если что то интересное и тоже адекватно оцениваете свой авто ниже рынка, то можно и с моей доплатой.
По предложениям обмена пишите тут в личные сообщения.
Возможна продажа в кредит, через банк.
Может быть, поэтому продавец так спешит продать или в крайнем случае обменять автомобиль. Не забывая, впрочем, нахваливать свой товар. Согласно описанию, у SQ5 идеальное состояние мотора, АКПП и кузова. И аварий в истории не было, только двери подкрашивали из-за царапины на парковке…
Но почему владелец, отметивший себя третьим по счёту, не может продать такой хороший автомобиль по очень низкой цене в 1 900 000 рублей? На Авто.ру сейчас предлагается всего несколько SQ5 этого поколения, и дешевле этой суммы кроссовер действительно не купить. Однако объявление висит ещё с начала лета 2021 года.
Воспользуемся сервисом ПроАвто, чтобы узнать больше о предмете торга. Поначалу кажется, что с этим кроссовером всё хорошо: в кратком резюме красным отмечены только пара неоплаченных штрафов. ДТП в базах ГИБДД не зафиксированы, в аукционе битых машин SQ5 не участвовал — даже страховщики расчётов ремонта не делали.
Тревожный звонок раздаётся, когда начинаешь изучение списка владельцев. Во-первых, в жизни Audi случались перерывы в регистрации — сначала на 5 месяцев, потом ещё на полгода. Прямо сейчас, кстати, машина снова снята с учёта. Но главное: история с тремя собственниками начинается только в 2017 году, спустя... четыре года после выпуска автомобиля! То есть буквально половина его жизни покрыта мраком.
Покрыта, но не совсем: ещё в 2016 году Audi SQ5 продавался на Авто.ру с пробегом 55 000 км. Тогда первый, очевидно, владелец расхваливал богатую комплектацию кроссовера и просил за него 2 200 000 рублей. Поэтому отсчёт владельцев в отчёте ПроАвто начался как минимум со второго, а скорее, даже с третьего собственника. А всего их уже пять. Теперь понятно, почему на машину оформлен дубликат ПТС — о об этом продавец, кстати, скромно умолчал.
Да и доступная нам история Audi не внушает оптимизма. В 2018 году, на 127‑й тысяче пробега автомобиль всё-таки попал в ДТП. Аварию не оформляли, а мы знаем о ней из-за попытки тогдашнего владельца продать на Авто.ру разбитый кроссовер.
На фотографиях у машины разбит передок, покорёжено крыло, повреждена крышка багажника, расколот задний бампер. Помяты (а не «поцарапаны»!) правые двери — даже в объявлении написано, что их нужно менять. На первый взгляд, вроде ничего серьёзного — но отбойник, о который ударился автомобиль, оказался далеко в кювете…
Тогда продать аварийный кроссовер владелец не сумел или не захотел. Снова Audi SQ5 появился на Авто.ру лишь в начале 2020 года — и уже целый. Судя по комментарию продавца, продавался автомобиль по низу рынка.
Комментарий продавца
2013 год, webasto, новая летняя резина, зима под замену, последний сезон, диски 20" оригинал, номера 007 за отдельную цену регион 96. Обмен на xc90 от 2015г с моей доплатой, смотрите историю, без глупых вопросов.
Невысокая цена сделала своё дело — SQ5 купили, чтобы… снова продать, теперь уже в Москве.
Тон продавца уже совсем другой: автомобиль отличный, проблем нет, своевременное обслуживание, единственный (!) хозяин. Кузов сияет, салон благоухает.
Комментарий продавца
Продаётся шустрый паркетник,проблем нет,машина обслуживалась всегда в профильном центре.Единственный хозяин,любые проверки желательно в Ауди центре!
С тех пор этот SQ5 периодически появляется на Авто.ру — со всё более хвалебными описаниями: очень надёжный и классный авто, ездила жена с момента покупки, совершенно идеальный кузов и т.д... Кроссовер перепродают или пытаются это сделать — но владеть им долго не хочет никто.
С такой историей SQ5 наверняка будет трудно найти настоящего хозяина. Причём многих сильнее всего смущает та её часть, которой нет в отчёте Авто.ру. Но сервис ПроАвто всё равно полезен — ведь без него покупка была бы ещё рискованнее. Продавец бы выдал правдоподобное объяснение, почему к автомобилю прилагается дубликат ПТС с одним владельцем, а не его оригинал. И предложил самую низкую цену под предлогом срочности. Кто тут устоит, особенно когда под капотом понравившейся машины сразу 354 лошади?