Мощный Audi SQ5 с неизвестным количеством владельцев: о чём не рассказывает продавец

Очередной герой рубрики «Не бит, не крашен» как раз из их числа. Audi SQ5 2013 года — самая мощная версия «ку-пятого» I поколения. Его бензиновый 3.0 V6 за счёт механиче­ского нагнетателя развивает 354 л.с. и, по паспорту, разгоняет кроссовер до 100 км﻿/﻿ч всего за 5,4 секунды.

При аккуратном обращении этот мотор может проехать до капремонта и 300 тыс. км, а вместо привычной для Audi роботи­зированной коробки в паре с ним работает классический «автомат». В общем, SQ5 ещё и одна из самых надёжных версий кроссовера — далеко не все быстрые автомобили могут этим похвастаться.