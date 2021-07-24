Audi собирается проехать Дакар на электромобиле: у него есть секрет

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Кирилл Малышев
В прошлом году компания Audi объявила, что покидает Формулу-Е ради ралли-рейда Дакар. И сейчас марка представила болид, на котором она станет покорять пустыню. Он называется RS Q e‑tron, у него три электромотора и ДВС для зарядки батареи на ходу.
Ранее компания Audi рассекретила первую модель на базе новой платформы PPE. Это концепт-кар Audi A6 e‑tron, который считается прообразом серийной модели. Он может проезжать на одной зарядке до 700 километров и заряжать батарею за 25 минут. Кроме того, концепт снабдили фарами-проекторами и встроенной видеоигрой. Производство электромобилей на новой платформе стартует через год.