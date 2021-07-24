Audi собирается проехать Дакар на электромобиле: у него есть секрет

Внедорожник можно будет увидеть на Дакаре 2022 года. За вращение колёс отвечают электромоторы от болида Формулы‑Е на передней и задней осях. Однако одного заряда аккумулятора не хватит, чтобы преодолеть этап в боевом режиме. Да и на бивуаке в пустыне сложно будет зарядить его за ночь полностью.

Поэтому в Audi RS Q e-tron двигатель внутреннего сгорания сохранён. Это агрегат 2.0 TFSI, который питается из 295-литрового бензобака. Он заряжает на ходу батарею, работая на 4500–6000 об﻿/﻿мин. При этом инженеры уверяют, что вредные выбросы не превышают 200 граммов CO2 на киловатт выданной в батарею энергии.

Audi сообщает только общую мощность силовой установки — 670 л.с. Аккумуляторный блок на 50 кВт⋅ч весит всего 370 килограммов, а масса самого автомобиля превышает 2000 килограммов. Часть потраченной энергии машина компенсирует рекуперацией при торможении.

Болид протестировали на Нюрбургринге. Теперь ему предстоят испытания на пересечённой местности. Как пишет The Drive, на Дакаре пилотировать Audi RS Q e‑tron будет Стефан Петерансель. Он выигрывал эту гонку 14 раз — шесть на мотоцикле и восемь на машине. Штурманом будет опытный Эдуард Буланже.

Ранее компания Audi рассекретила первую модель на базе новой платформы PPE. Это концепт-кар Audi A6 e‑tron, который считается прообразом серийной модели. Он может проезжать на одной зарядке до 700 километров и заряжать батарею за 25 минут. Кроме того, концепт снабдили фарами-проекторами и встроенной видеоигрой. Производство электро­мобилей на новой платформе стартует через год.