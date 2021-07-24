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Audi собирается проехать Дакар на электромобиле: у него есть секрет

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Кирилл Малышев

В прошлом году компания Audi объявила, что покидает Формулу-Е ради ралли-рейда Дакар. И сейчас марка представила болид, на котором она станет покорять пустыню. Он называется RS Q e‑tron, у него три электромотора и ДВС для зарядки батареи на ходу.

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  • Внедорожник можно будет увидеть на Дакаре 2022 года. За вращение колёс отвечают электромоторы от болида Формулы‑Е на передней и задней осях. Однако одного заряда аккумулятора не хватит, чтобы преодолеть этап в боевом режиме. Да и на бивуаке в пустыне сложно будет зарядить его за ночь полностью. 
  • Поэтому в Audi RS Q e-tron двигатель внутреннего сгорания сохранён. Это агрегат 2.0 TFSI, который питается из 295-литрового бензобака. Он заряжает на ходу батарею, работая на 4500–6000 об﻿/﻿мин. При этом инженеры уверяют, что вредные выбросы не превышают 200 граммов CO2 на киловатт выданной в батарею энергии. 
  • Audi сообщает только общую мощность силовой установки — 670 л.с. Аккумуляторный блок на 50 кВт⋅ч весит всего 370 килограммов, а масса самого автомобиля превышает 2000 килограммов. Часть потраченной энергии машина компенсирует рекуперацией при торможении. 
  • Болид протестировали на Нюрбургринге. Теперь ему предстоят испытания на пересечённой местности. Как пишет The Drive, на Дакаре пилотировать Audi RS Q e‑tron будет Стефан Петерансель. Он выигрывал эту гонку 14 раз — шесть на мотоцикле и восемь на машине. Штурманом будет опытный Эдуард Буланже. 

Ранее компания Audi рассекретила первую модель на базе новой платформы PPE. Это концепт-кар Audi A6 e‑tron, который считается прообразом серийной модели. Он может проезжать на одной зарядке до 700 километров и заряжать батарею за 25 минут. Кроме того, концепт снабдили фарами-проекторами и встроенной видеоигрой. Производство электро­мобилей на новой платформе стартует через год.

Сможет Audi выиграть Дакар?

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