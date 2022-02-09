Самый компактный кроссовер Audi снимут с производства

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Компания Audi не намерена развивать модель Q2, которая сейчас считается самым компактным и доступным вседорожником марки. Как заявил изданию Handelsblatt глава фирмы Маркус Дюсманн, Audi намеревается сосредоточиться на развитии модельного ряда в более крупных сегментах. Таким образом, Q2 покинет конвейер по завершении жизненного цикла нынешнего поколения, которое останется единственным в биографии кроссовера.
Ранее Маркус Дюсманн пророчил аналогичную судьбу ещё одной доступной Audi — небольшому хэтчбеку A1. Поскольку его существование не укладывается в нынешнюю концепцию развития бренда, компактную пятидверку также вскоре отправят в архив.