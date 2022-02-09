Самый компактный кроссовер Audi снимут с производства

Компания Audi не намерена развивать модель Q2, которая сейчас считается самым компактным и доступным вседорожником марки. Как заявил изданию Handelsblatt глава фирмы Маркус Дюсманн, Audi намеревается сосредоточиться на развитии модельного ряда в более крупных сегментах. Таким образом, Q2 покинет конвейер по завершении жизненного цикла нынешнего поколения, которое останется единственным в биографии кроссовера.