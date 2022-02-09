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Раскрыты детали интерьера и дата премьеры роскошного кроссовера от Renault

Самый компактный кроссовер Audi снимут с производства

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Дмитрий Елизаров

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Компания Audi не намерена развивать модель Q2, которая сейчас считается самым компактным и доступным вседорожником марки. Как заявил изданию Handelsblatt глава фирмы Маркус Дюсманн, Audi намеревается сосредоточиться на развитии модельного ряда в более крупных сегментах. Таким образом, Q2 покинет конвейер по завершении жизненного цикла нынешнего поколения, которое останется единственным в биографии кроссовера.

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  • Компания Audi рассчитывает постепенно отказаться от производства компактных и относительно доступных автомобилей в пользу крупных моделей с более высоким уровнем маржинальности. Среди прочего это позволит марке дополнительно дистанцироваться от массовых брендов-коллег по концерну Volkswagen и приблизиться к Porsche и Bentley, а сэкономленные деньги фирма перенаправит на новые, потенциально более выгодные разработки.
  • Компания ранее заявляла, что трансформация модельного ряда будет включать и планомерный переход на электротягу. С 2026 года Audi станет выводить на рынок только батарейные новинки, а на рубеже десятилетий планирует свернуть производство автомобилей с ДВС.
  • Audi Q2 вышел на рынок в 2016 году, разделив базовую платформу с кроссоверами Skoda Kamiq и VW T‑Roc. Позже у модели появилось несколько дополнительных модификаций, включая заряженную SQ2 и удлинённую Q2L, а в 2020‑м вседорожник пережил рестайлинг. Какое ещё время модель продержится на конвейере, руководство компании пока не уточняет.

Ранее Маркус Дюсманн пророчил аналогичную судьбу ещё одной доступной Audi — небольшому хэтчбеку A1. Поскольку его существование не укладывается в нынешнюю концепцию развития бренда, компактную пятидверку также вскоре отправят в архив.

Будете скучать по маленьким Audi?

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