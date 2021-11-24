Audi сначала обновит электрический e-tron, а потом заменит новой моделью

- Прототипы, несмотря на камуфляж, позволяют рассмотреть изменения, которые внешность кроссовера получит в ходе рестайлинга. Это переработанная радиаторная решётка с новым трёхмерным наполнением, более узкая головная оптика и иначе оформленные задние фонари. Кроме того, прототипы оснащены камерами вместо боковых зеркал.
- Ожидается, что рестайлинг затронет и силовой агрегат e‑tron: кроссоверу готовят более ёмкие аккумуляторы, которые позволят увеличить запас хода. Нынешний Audi e‑tron комплектуется электромоторами совокупной отдачей до 503 л.с. и 95-киловаттной батареей, а максимальный запас хода составляет 400 километров. Аналогичные изменения ждут и кросс-купейную версию e‑tron Sportback.
- Дебютировать обновлённые вседорожники должны в следующем году. А к 2026 году Audi представит совершенно новую модель, которая, по словам Дюсманна, получит наименование Q8 e‑tron. Ожидается, что её разработают на базе одной из специализированных электрических платформ концерна Volkswagen Group, тогда как нынешний e‑tron основан на доработанной архитектуре MLB, изначально предназначенной для автомобилей с ДВС.
- Выпускать новинку будут на том же самом предприятии в Бельгии, где собирают нынешние Audi e‑tron. В России стоимость электрокроссовера начинается с 6 610 000 рублей. На момент начала продаж в июне прошлого года за e-tron просили минимум 5 595 000 рублей.
С того же года, на который намечена премьера Q8 e‑tron, компания планирует выводить на рынок только новинки на батарейках. При этом полного отказа от ДВС в 2026 году не произойдёт, так как Audi продолжит выпускать и имеющиеся модели. Прекращение сборки бензиновых и дизельных машин запланировано компанией на 2033 год.