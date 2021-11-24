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Audi сначала обновит электрический e-tron, а потом заменит новой моделью

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Дмитрий Елизаров

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Компания Audi начала готовить электрокроссовер e-tron к плановому обновлению: фотографии прототипа публикует Motor1. Однако оно окажется последним в биографии модели. Как заявил глава компании Маркус Дюсманн изданию RTL Info, уже в 2026 году место e‑tron в линейке Audi займёт принципиально новый электрокар на другой платформе.

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  • Прототипы, несмотря на камуфляж, позволяют рассмотреть изменения, которые внешность кроссовера получит в ходе рестайлинга. Это пере­работанная радиаторная решётка с новым трёхмерным наполне­нием, более узкая головная оптика и иначе оформленные задние фонари. Кроме того, прототипы оснащены камерами вместо боковых зеркал.
  • Ожидается, что рестайлинг затронет и силовой агрегат e‑tron: кроссоверу готовят более ёмкие аккумуляторы, которые позволят увеличить запас хода. Нынешний Audi e‑tron комплектуется электро­моторами совокупной отдачей до 503 л.с. и 95-киловаттной батареей, а максимальный запас хода составляет 400 километров. Аналогичные изменения ждут и кросс-купейную версию e‑tron Sportback.
  • Дебютировать обновлённые вседорожники должны в следующем году. А к 2026 году Audi представит совер­шенно новую модель, которая, по словам Дюсманна, получит наименование Q8 e‑tron. Ожидается, что её разработают на базе одной из специали­зированных электрических платформ концерна Volkswagen Group, тогда как нынешний e‑tron основан на доработанной архитектуре MLB, изначально предназ­наченной для автомобилей с ДВС.
  • Выпускать новинку будут на том же самом предприятии в Бельгии, где собирают нынешние Audi e‑tron. В России стоимость электро­кроссовера начинается с 6 610 000 рублей. На момент начала продаж в июне прошлого года за e-tron просили минимум 5 595 000 рублей.

С того же года, на который намечена премьера Q8 e‑tron, компания планирует выводить на рынок только новинки на батарейках. При этом полного отказа от ДВС в 2026 году не произойдёт, так как Audi продолжит выпускать и имеющиеся модели. Прекращение сборки бензиновых и дизельных машин запланировано компанией на 2033 год.

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