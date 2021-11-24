Audi сначала обновит электрический e-tron, а потом заменит новой моделью

Прототипы, несмотря на камуфляж, позволяют рассмотреть изменения, которые внешность кроссовера получит в ходе рестайлинга. Это пере­работанная радиаторная решётка с новым трёхмерным наполне­нием, более узкая головная оптика и иначе оформленные задние фонари. Кроме того, прототипы оснащены камерами вместо боковых зеркал.

Ожидается, что рестайлинг затронет и силовой агрегат e‑tron: кроссоверу готовят более ёмкие аккумуляторы, которые позволят увеличить запас хода. Нынешний Audi e‑tron комплектуется электро­моторами совокупной отдачей до 503 л.с. и 95-киловаттной батареей, а максимальный запас хода составляет 400 километров. Аналогичные изменения ждут и кросс-купейную версию e‑tron Sportback.

Дебютировать обновлённые вседорожники должны в следующем году. А к 2026 году Audi представит совер­шенно новую модель, которая, по словам Дюсманна, получит наименование Q8 e‑tron. Ожидается, что её разработают на базе одной из специали­зированных электрических платформ концерна Volkswagen Group, тогда как нынешний e‑tron основан на доработанной архитектуре MLB, изначально предназ­наченной для автомобилей с ДВС.

Выпускать новинку будут на том же самом предприятии в Бельгии, где собирают нынешние Audi e‑tron. В России стоимость электро­кроссовера начинается с 6 610 000 рублей. На момент начала продаж в июне прошлого года за e-tron просили минимум 5 595 000 рублей.

С того же года, на который намечена премьера Q8 e‑tron, компания планирует выводить на рынок только новинки на батарейках. При этом полного отказа от ДВС в 2026 году не произойдёт, так как Audi продолжит выпускать и имеющиеся модели. Прекращение сборки бензиновых и дизельных машин запланировано компанией на 2033 год.