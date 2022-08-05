Audi RS 6 получит сразу две «супергорячие» версии

Спортивный универсал Audi RS 6, как ожидается, сменит поколение к 2025 году. Однако до этого времени Audi планирует выпустить две особых модификации пятидверки, ещё более мощные и быстрые, чем стандартная версия. Об этом пишет Which Car? со ссылкой на заявление представителей компании. При этом со сменой поколений суперуниверсал может превратиться в полноценный гибрид.