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Audi RS 6 получит сразу две «супергорячие» версии

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Дмитрий Елизаров

Спортивный универсал Audi RS 6, как ожидается, сменит поколение к 2025 году. Однако до этого времени Audi планирует выпустить две особых модификации пятидверки, ещё более мощные и быстрые, чем стандартная версия. Об этом пишет Which Car? со ссылкой на заявление представителей компании. При этом со сменой поколений суперуниверсал может превратиться в полноценный гибрид.

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  • Представители Audi не стали вдаваться в технические подробности по поводу того, чем будут отличаться новые модификации RS 6. Однако по поводу первой из двух ожидаемых новинок намекнули, что она будет разработана по образцу суперкара Audi R8 в версии Performance.
  • Эта модификация суперкара отличается слегка увеличенной отдачей двигателя (на R8 используется 5,2-литровый V10), более спортивной подвеской, самоблокирующимся дифференциалом на задней оси и более богатым оснащением. Не исключено, RS 6 Performance спроектируют по схожему рецепту.
  • Вторая из планируемых новых модификаций может оказаться ещё более экстремальной. По версии издания, которое ссылается на анонимные источники в компании, эту новинку будут позиционировать как самостоятельную модель. Однако какие она получит доработки, уточнено не было.
  • Что касается нового поколения суперуниверсала, то, по сведениям портала, модель станет полноценным гибридом. На это намекнул глава департамента разработок Audi Sport Штефан Рейл. Предполагается, что в силовой установке Audi RS 6 более компактный, чем сейчас, бензиновый турбомотор будет сочетаться с электродвигателем.

Актуальный RS 6 компания Audi представила в 2019 году. Он оснащается турбированным V8 объёмом 4,0 литра в сочетании с 48-вольтовым стартер-генератором. 600 л.с. и 800 Нм крутящего момента позволяют универсалу разгоняться до 100 км/ч всего за 3,6 секунды.

Такой быстрый универсал — это вообще нормально?

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