Audi RS 6 и RS 7 Sportback получили облегчённые версии Performance Edition с форсированными до 630 сил моторами

Материал по теме
12 секунд из жизни универсала: дрэг-тест нового Audi RS 6
Рассекречен новый суперкар De Tomaso: 900 лошадиных сил на 900 килограммов
Дмитрий Елизаров
Компания Audi представила универсал RS 6 и лифтбек RS 7 Sportback в новом исполнении Performance Edition. Отличаются они более мощным двигателем и применением ряда компонентов для снижения веса, благодаря чему время ускорения обеих моделей до 100 км/ч уменьшилось на 0,2 секунды. Продажи стартуют в начале декабря, цена — от 135 тысяч евро.
Ранее аналогичное исполнение Performance Edition получило семейство Audi RS 3. Доработки позволили увеличить максимальную скорость седана и хэтчбека до 300 км/ч, что в Audi назвали рекордом в сегменте.