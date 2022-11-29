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Audi RS 6 и RS 7 Sportback получили облегчённые версии Performance Edition с форсированными до 630 сил моторами
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Дмитрий Елизаров

Компания Audi представила универсал RS 6 и лифтбек RS 7 Sportback в новом исполнении Performance Edition. Отличаются они более мощным двигателем и применением ряда компонентов для снижения веса, благодаря чему время ускорения обеих моделей до 100 км/ч уменьшилось на 0,2 секунды. Продажи стартуют в начале декабря, цена — от 135 тысяч евро.

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  • Модифицированная система наддува позволила увеличить отдачу общего для обеих моделей 4,0-литрового V8 на 30 л.с. и 50 Нм — до 630 л.с. и 850 Нм. Первые 100 км/ч универсал и лифтбек наберут за 3,4 секунды. Максимальная же скорость может варьироваться: в стандарте для Performance Edition ограничитель сдвинут на 280 км/ч, но пакет RS Dynamic Plus увеличит её до 305 км/ч.
  • По умолчанию оба спорткара оснащаются полноуправляемым шасси и задним дифференциалом, а также доработанным рулевым механизмом и восьмиступенчатым «автоматом» с пересмотренной логикой переключений. Кроме того, универсалу и лифтбеку на 8 килограммов уменьшили количество шумоизолирующих материалов.
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  • За доплату новинки можно будет укомплектовать карбон-керамическими тормозами, которые на 34 килограмма легче стандартных, и новыми 22-дюймовыми колёсами, каждое из которых на 5 килограммов легче стандартного.
  • Гамма доступных оттенков кузова пополнилась двумя новыми матовыми цветами, а в салоне с основным чёрным цветом теперь можно сочетать не только красный и серый, но ещё и синий.

Ранее аналогичное исполнение Performance Edition получило семейство Audi RS 3. Доработки позволили увеличить максимальную скорость седана и хэтчбека до 300 км/ч, что в Audi назвали рекордом в сегменте.

0,2 секунды — заметное улучшение?

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