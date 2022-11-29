Audi RS 6 и RS 7 Sportback получили облегчённые версии Performance Edition с форсированными до 630 сил моторами

Модифицированная система наддува позволила увеличить отдачу общего для обеих моделей 4,0-литрового V8 на 30 л.с. и 50 Нм — до 630 л.с. и 850 Нм. Первые 100 км/ч универсал и лифтбек наберут за 3,4 секунды. Максимальная же скорость может варьироваться: в стандарте для Performance Edition

ограничитель

сдвинут

на 280 км/ч, но пакет RS Dynamic Plus увеличит её до 305 км/ч.