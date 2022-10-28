Audi Q7 превратили в экстремальный внедорожник для пустыни

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В Hennessey прокачали Ford Mustang на 60 тысяч долларов — теперь в нём 1221 сила
Дмитрий Елизаров
На канале Auditography появился видеорассказ о необычном Audi Q7 выпуска 2009 года, построенном в Кувейте. По словам владельца, превратить кроссовер в экстремальный внедорожник его заставили как нежелание пересаживаться в Toyota Land Cruiser или Nissan Patrol, так и любовь к поездкам по пустыне.
В 2020 году на продажу выставляли превращённый во внедорожник суперкар Nissan GT-R. Тюнеры из Нидерландов увеличили суперкару дорожный просвет на 120 миллиметров, снабдили «злой» резиной и повысили отдачу мотора до 600 л.с.