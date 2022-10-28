Audi Q7 превратили в экстремальный внедорожник для пустыни

На канале Auditography появился видеорассказ о необычном Audi Q7 выпуска 2009 года, построенном в Кувейте. По словам владельца, превратить кроссовер в экстремальный внедорожник его заставили как нежелание пересаживаться в Toyota Land Cruiser или Nissan Patrol, так и любовь к поездкам по пустыне.