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Audi Q7 превратили в экстремальный внедорожник для пустыни
Новости

Дмитрий Елизаров

На канале Auditography появился видеорассказ о необычном Audi Q7 выпуска 2009 года, построенном в Кувейте. По словам владельца, превратить кроссовер в экстремальный внедорожник его заставили как нежелание пересаживаться в Toyota Land Cruiser или Nissan Patrol, так и любовь к поездкам по пустыне.

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  • Благодаря модифицированной подвеске кроссовер получил огромный дорожный просвет. На альтернативные заменены практически все компоненты ходовой части: ходы подвесок теперь составляют более 200 миллиметров. Обут кроссовер в 18-дюймовые диски с 35-дюймовой внедорожной резиной.
  • Чтобы улучшить углы въезда и съезда кроссовер снабдили кастомными силовыми бамперами.
  • Среди прочих доработок упоминаются множество дополнительного света на крыше и переднем бампере, альтернативный аккумулятор и гибкая солнечная панель, расположенная на капоте.
  • Бензиновый мотор Audi Q7 объёмом 3,6 литра развивает 280 л.с. и 360 Нм крутящего момента. Двигатель дополнен нештатной выхлопной системой.

В 2020 году на продажу выставляли превращённый во внедорожник суперкар Nissan GT-R. Тюнеры из Нидерландов увеличили суперкару дорожный просвет на 120 миллиметров, снабдили «злой» резиной и повысили отдачу мотора до 600 л.с.

Видите смысл в таких доработках?

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