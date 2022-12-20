Audi Q5 следующего поколения получит значительные изменения и сохранит ДВС

Цифровую приборную панель радикально переработают. Отныне она будет вынесена из передней панели и установлена отдельно. Центральный медиадисплей значительно увеличится в размерах, в то время как д жойстик коробки передач окажется микроскопическим.

Audi заявила, что с 2026 года все её новинки станут чисто электрическими. До этого момента марка продолжит представлять модели с ДВС. Кроссовер Q5, судя по количеству камуфляжа, рассекретят не ранее чем через полгода.