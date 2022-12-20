Audi Q5 следующего поколения получит значительные изменения и сохранит ДВС

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В Россию привезли электрические кроссоверы Audi Q5 e-tron
Подтверждена ещё одна жертва подушки безопасности Takata
Кирилл Малышев
Издание Motor1 опубликовало шпионские фотографии кроссовера Audi Q5 следующего поколения. Несмотря на плотный камуфляж, на кузове можно заметить существенные изменения по сравнению с актуальной моделью. Папарацци сумели сделать и снимки салона, где появится принципиально новая приборная панель.
Audi заявила, что с 2026 года все её новинки станут чисто электрическими. До этого момента марка продолжит представлять модели с ДВС. Кроссовер Q5, судя по количеству камуфляжа, рассекретят не ранее чем через полгода.