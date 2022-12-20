Подтверждена ещё одна жертва подушки безопасности Takata

Audi Q5 следующего поколения получит значительные изменения и сохранит ДВС
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Кирилл Малышев

Издание Motor1 опубликовало шпионские фотографии кроссовера Audi Q5 следующего поколения. Несмотря на плотный камуфляж, на кузове можно заметить существенные изменения по сравнению с актуальной моделью. Папарацци сумели сделать и снимки салона, где появится принципиально новая приборная панель.

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  • Передняя часть кузова напоминает по оформлению последние электрические кроссоверы ингольштадтской марки. Однако Audi Q5 сохранит двигатель внутреннего сгорания. На это прямо указывает сдвоенный патрубок выхлопа, отчётливо видимый под задним бампером.
  • Ещё одно серьёзное изменение произойдёт с пятой дверью. Сейчас она заходит на боковины кузова и поднимается вместе с фонарями целиком. На следующем поколении створка станет традиционной, а фонари — обычными, двухсекционными.
  • Цифровую приборную панель радикально переработают. Отныне она будет вынесена из передней панели и установлена отдельно. Центральный медиадисплей значительно увеличится в размерах, в то время как джойстик коробки передач окажется микроскопическим.

Audi заявила, что с 2026 года все её новинки станут чисто электрическими. До этого момента марка продолжит представлять модели с ДВС. Кроссовер Q5, судя по количеству камуфляжа, рассекретят не ранее чем через полгода.

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